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Торговля
Лиана Липанова
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Рестораторы Аркадий Новиков и Антон Пинский стали владельцами контрольного пакета сети супермаркетов «Глобус Гурмэ» Материал редакции

Новиков уже был одним из основных владельцев компании в момент основания ритейлера в 2005 году.

3 комментария
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Владелец Novikov Group Аркадий Новиков и владелец Pinskiy & Co (клубы Gipsy, сеть «Тодасё») Антон Пинский закрыли сделку по покупке контрольного пакета сети премиальных супермаркетов «Глобус Гурмэ» у менеджмента компании, сообщил vc.ru представитель ритейлера. Сумму и другие подробности сделки в компании не раскрыли.

Новиков был одним из основных владельцев компании в момент основания в 2005 году. В 2007 году он вышел из проекта, рассказали в компании. Совладелец сети Лев Хасис продал 94% «Глобус Гурмэ» в 2018 году, остальные 6% — в 2019 году, заявил представитель ритейлера.

Новые владельцы планируют сохранить основное направление сети, но провести ребрендинг, расширить гастрономическую часть и развить ЗОЖ-направление, рассказали в «Глобус Гурмэ». В магазинах появятся несколько «отличающиеся от привычных» кафе: в них будут представлены авторские блюда, которые будут готовиться при покупателе.

Сеть насчитывает 10 магазинов в Москве и Санкт-Петербурге — четыре из них открыты по франчайзингу. Средний чек, по собственным данным, составляет 2,5 тысяч рублей. Оборот ритейлера по итогам 2019 года достиг 3 млрд рублей, рассказали в компании.

#новость #глобусгурмэ

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3 комментария
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Stas dyakonov

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Наверное Новиков действительно талантливый ресторатор и в принципе, хороший бизнесмен, но желание получить дополнительное обогащение и влияние всё-таки переманивают на тёмную сторону.

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R&J Team

2

После расследования Алексея, надеюсь что посещаемость новиковских ресторанов упадет.

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