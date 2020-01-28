Новиков уже был одним из основных владельцев компании в момент основания ритейлера в 2005 году.

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Владелец Novikov Group Аркадий Новиков и владелец Pinskiy & Co (клубы Gipsy, сеть «Тодасё») Антон Пинский закрыли сделку по покупке контрольного пакета сети премиальных супермаркетов «Глобус Гурмэ» у менеджмента компании, сообщил vc.ru представитель ритейлера. Сумму и другие подробности сделки в компании не раскрыли.

Новиков был одним из основных владельцев компании в момент основания в 2005 году. В 2007 году он вышел из проекта, рассказали в компании. Совладелец сети Лев Хасис продал 94% «Глобус Гурмэ» в 2018 году, остальные 6% — в 2019 году, заявил представитель ритейлера.

Новые владельцы планируют сохранить основное направление сети, но провести ребрендинг, расширить гастрономическую часть и развить ЗОЖ-направление, рассказали в «Глобус Гурмэ». В магазинах появятся несколько «отличающиеся от привычных» кафе: в них будут представлены авторские блюда, которые будут готовиться при покупателе.