Маркетплейс «Магнит Маркет» начал регистрировать новых продавцов Статьи редакции
Ритейлер развивает его на базе выкупленного в 2023 году KazanExpress.
- С середины 2022 года из-за недостатка складских площадей регистрация продавцов на KazanExpress была приостановлена. Теперь компания её возобновила, введя в эксплуатацию новый логистический комплекс, сообщил «Магнит».
- Продавцы могут зарегистрироваться на сайте. Если у них есть вопросы, можно найти ответы в инструкции, уточнить информацию у службы поддержки, менеджера по сопровождению новых партнёров или в чате продавцов.
- Согласно информации из справки, после регистрации личного кабинета продавец должен заполнить личные данные и приложить документы при необходимости. Маркетплейс удерживает комиссию с продажи, её размер фиксированный и зависит от стоимости товара (от 4% до 50%).
- «Магнит» закрыл сделку по покупке KazanExpress в ноябре 2023 года. Тогда же ритейлер сообщал, что приложение, сайт, ПВЗ, склады и собственный транспорт маркетплейса в «ближайшие месяцы» изменят внешнее оформление и заработают под брендом «Магнит Маркет».
- В феврале 2024 года «Магнит» открыл первый пункт выдачи под новым брендом в Казани. По данным ритейлера, у KazanExpress более 500 собственных пунктов выдачи заказов, на площадке представлено около 12 тысяч продавцов.
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Не взлетит в этом сегменте. В пятерках есть 5post. заказы у них вяло идут. Вот если бы они организовали доставку продуктов с самовывозом, чтобы не бродить полдня по магазину. пришел забрал пакет.
для этого есть Яндекс лавка, сразу домой привезут и подобные сервисы)
Может он не хочет свое расписание под курьера делать. К примеру, дома никого, но хочется чтобы продукты были собраны и оставлены в боксе
У перекрестка такое есть. Услуга не самая популярная
Сбермегамеркеты же очень популярны в Метро/Ленте и прочих? Очень многие заезжают и забирают сами.
У них в другом затычка.
Я пару раз хотел доставку у них заказать подобную и ближайшие даты доставки были завтра/послезавтра. А вот забрать самовывозом можно было в тот же день.
Оказалось проще заказать доставку в другом месте.
Поэтому это скорее минус логистики, чем плюс.
Сбер пока имеет преимущество за счёт скидок, вечных промо-кодов и баллов. Но подозреваю, что вечно они смогут так существовать.
Это не отменяет того что услуга популярна.
Скидки/промо и прочее будет у сбера вечно, потому-что оно уже в модели рентабельности заложено и круговорот этих скидок там будет условно "бесконечно".
Чтоб было с чего скидки раздавать, надо на чем то зарабатывать.
А 24/7 давать скидку 35%, а брать с продавца 25% комиссии - никакая модель не сложится.
еще не вечер, может додумаются до этого
Доставка продуктов с самовывозом 😂
У Ленты есть вроде такая история
Да с доставкой на дом, зачем самовывоз. Им же синергия, лишний повод чтобы купили у них еду.
но 5post сам по себе ничего не продает, это вообще из другого сегмента сервис)
Ну как показывает практика(перекресток и другие магазины), услуга не самая востребованная.
Пункт выдачи от Магнит? Жесть
Магнит пытается вскочить в последний вагон екомерса, но за счет его огромных логистический возможностей, шансы вполне есть, если даже у кривого сбера что-то получается.
У сбера только за дисконт 30-40% продавать получается за счет бесплатных денег на расчетных счетах юр лиц.
Обороты бешеные, средний чек высокой.
Если только сами свою СТМ там толкать будут, но на это экспертизы не хватит.
Гораздо привлекательнее у них выглядят "Фермерские островки", чтобы организовать там фуд-корт и мини игровую зону.
А маркетплэйс "Пятерочка" еще не подключился к движухе?
был у них в 2015 +- аналог ситилинка . не взлетел
кому это нужно, в магните же просрочка и цены больше, чем хотя бы в пятерочке
В Казани может и заработает такой сервис.
Что за комиссия такая в 50% ?
на товары до 100 руб.