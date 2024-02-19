Торговля
Таня Боброва

Маркетплейс «Магнит Маркет» начал регистрировать новых продавцов Статьи редакции

Ритейлер развивает его на базе выкупленного в 2023 году KazanExpress.

  • С середины 2022 года из-за недостатка складских площадей регистрация продавцов на KazanExpress была приостановлена. Теперь компания её возобновила, введя в эксплуатацию новый логистический комплекс, сообщил «Магнит».
  • Продавцы могут зарегистрироваться на сайте. Если у них есть вопросы, можно найти ответы в инструкции, уточнить информацию у службы поддержки, менеджера по сопровождению новых партнёров или в чате продавцов.
  • Согласно информации из справки, после регистрации личного кабинета продавец должен заполнить личные данные и приложить документы при необходимости. Маркетплейс удерживает комиссию с продажи, её размер фиксированный и зависит от стоимости товара (от 4% до 50%).
  • «Магнит» закрыл сделку по покупке KazanExpress в ноябре 2023 года. Тогда же ритейлер сообщал, что приложение, сайт, ПВЗ, склады и собственный транспорт маркетплейса в «ближайшие месяцы» изменят внешнее оформление и заработают под брендом «Магнит Маркет».
  • В феврале 2024 года «Магнит» открыл первый пункт выдачи под новым брендом в Казани. По данным ритейлера, у KazanExpress более 500 собственных пунктов выдачи заказов, на площадке представлено около 12 тысяч продавцов.

#новости #магнитмаркет #kazanexpress

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23 комментария
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 Владимир Орехов

Не взлетит в этом сегменте. В пятерках есть 5post. заказы у них вяло идут. Вот если бы они организовали доставку продуктов с самовывозом, чтобы не бродить полдня по магазину. пришел забрал пакет.

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Евгений Стагис

для этого есть Яндекс лавка, сразу домой привезут и подобные сервисы)

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Krem-brulee

Может он не хочет свое расписание под курьера делать. К примеру, дома никого, но хочется чтобы продукты были собраны и оставлены в боксе

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Ivan Mart

У перекрестка такое есть. Услуга не самая популярная

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Сеошник Сеошников

Сбермегамеркеты же очень популярны в Метро/Ленте и прочих? Очень многие заезжают и забирают сами.

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Ivan Mart

У них в другом затычка.
Я пару раз хотел доставку у них заказать подобную и ближайшие даты доставки были завтра/послезавтра. А вот забрать самовывозом можно было в тот же день.
Оказалось проще заказать доставку в другом месте.
Поэтому это скорее минус логистики, чем плюс.
Сбер пока имеет преимущество за счёт скидок, вечных промо-кодов и баллов. Но подозреваю, что вечно они смогут так существовать.

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Сеошник Сеошников

Это не отменяет того что услуга популярна.
Скидки/промо и прочее будет у сбера вечно, потому-что оно уже в модели рентабельности заложено и круговорот этих скидок там будет условно "бесконечно".

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Марат Шайхутдинов

Чтоб было с чего скидки раздавать, надо на чем то зарабатывать.
А 24/7 давать скидку 35%, а брать с продавца 25% комиссии - никакая модель не сложится.

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Nikita.kos

еще не вечер, может додумаются до этого

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Alter Ego

Доставка продуктов с самовывозом 😂
У Ленты есть вроде такая история

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Виталий Иванов

Да с доставкой на дом, зачем самовывоз. Им же синергия, лишний повод чтобы купили у них еду.

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user0564335

но 5post сам по себе ничего не продает, это вообще из другого сегмента сервис)

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Ivan Mart

Ну как показывает практика(перекресток и другие магазины), услуга не самая востребованная.

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Михаил Анюков

Пункт выдачи от Магнит? Жесть

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Денис Демидов

Магнит пытается вскочить в последний вагон екомерса, но за счет его огромных логистический возможностей, шансы вполне есть, если даже у кривого сбера что-то получается.

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Марат Шайхутдинов

У сбера только за дисконт 30-40% продавать получается за счет бесплатных денег на расчетных счетах юр лиц.
Обороты бешеные, средний чек высокой.

Если только сами свою СТМ там толкать будут, но на это экспертизы не хватит.

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Владимир Орехов

Гораздо привлекательнее у них выглядят "Фермерские островки", чтобы организовать там фуд-корт и мини игровую зону.

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Стас Стас

А маркетплэйс "Пятерочка" еще не подключился к движухе?

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Марат Шайхутдинов

был у них в 2015 +- аналог ситилинка . не взлетел

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Павел Блахин

кому это нужно, в магните же просрочка и цены больше, чем хотя бы в пятерочке

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Станислав

В Казани может и заработает такой сервис.

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Кариночка
Маркетплейс удерживает комиссию с продажи, её размер фиксированный и зависит от стоимости товара (от 4% до 50%)

Что за комиссия такая в 50% ?

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Марат Шайхутдинов

на товары до 100 руб.

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