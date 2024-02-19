«М.Видео» начала тестировать офлайн-зоны, где можно отремонтировать технику других ритейлеров Статьи редакции
Первые шесть пунктов «М.Мастер» открылись в московских и петербургских магазинах сети.
- Компания рассказала о пилотном проекте «Коммерсанту» — в ответ на вопрос о целях регистрации товарного знака «М.Мастер». По её словам, возможность отремонтировать технику сторонних продавцов «особенно актуальна» для тех, кто больше не может обратиться в сервисные центры ушедших из России производителей.
- Первые точки открылись в петербургских торговых центрах «Галерея» и «Жемчужная плаза» и московских «Авиапарк», «Метрополис» и Columbus, узнала редакция vc.ru. В пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо» ей уточнили, что «М.Мастер» — принципиально новое сервисное направление, а часть работ сотрудники могут выполнить на месте: например, поменять дисплей телефона.
- К середине 2024 года «М.Видео» рассчитывает открыть ремонтные зоны и в других российских городах и увеличить их количество до 30 штук, а к концу 2025 года — расширить автопарк для выездных ремонтов с 200 автомобилей до 500.
- Дальнейшее развитие проекта по ремонту техники из других магазинов будет зависеть от результатов пилотного запуска.
- Если качество услуг в «М.Видео» будет таким же, как у независимых сетей, то ритейлер сможет заполучить долю рынка «за счёт своего присутствия в рознице и рекламы», полагает глава TelecomDaily Денис Кусков. Он также допускает, что работа с чужим товаром поможет компании убедить новые бренды выдавать его центрам статус авторизованных.
- Неназванный источник «Ъ» считает, что «М.Видео» «запускает [сервис] по принципу "вдруг выстрелит" — в надежде улучшить перспективы всей группы», то есть «М.Видео-Эльдорадо».
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Айсберг такой, — ачё, в смысле?
😳
Только с этими бравыми парнями, очумельцами всея Руси!
Да, тогда и Момент был тем самым.
Самим надо уметь ремонтировать технику. Мужчина не умеющий орудовать паяльником и мультиметром - не мужчина. 👨🏻💁♀️
мужчина должен не только уметь ремонтировать, но и сам собирать и проектировать новую технику, иначе-не мужик
Абсолютно согласен!
👏👍🌹🌹🌹
ой я столько девушек / женщин вижу в отделе с готовой едой (салаты там гарниры), планирую даже не смотреть в их сторону, согласно вашей методичке
Теперь понятно почему женщины разные, а вкус их салатов одинаковый
А женщина не умеющая готовить 15 блюд, стирать на руках — не женщина?
Паяльник и мультиметр, это просто навыки, а не определение мужественности
кусь
Женщина должна стоять у плиты, рожать и ходить в церковь. Иначе это не женщина
Держу пари, ценник будет конским.
Как и в самом Мвидео
Если бы только ценник.
Мне кажется, зайдет. Лучше, чем нести в непонятную будку у метро или выбирать среди кучи одинаковых объявлений
ну вообще такой сервис действительно нужен, только вот непонятно будет ли он пользоваться спросом или нет
Им не хватало этой функции
Если ценник будет адекватным (в чем я очень сомневаюсь), явно будет спрос
С витринки
Как только начнутся проблемы, М Видео скажет, что эти ремонтники никакого отношения к ним не имеют: это просто арендаторы со стороны. Плюс ценник будет настолько высоким, что дешевле купить новый товар, тут же в зале. А ремонтники будут получать зп не за ремонт, а за убеждение купить новый агрегат. Недавно, например, мне новый морозильник обошёлся чуть дороже ремонта старого. В сломанный морозильник я сложил все свои жёсткие диски. По полочкам.
Пусть берут пример с Apple, нужно просто менять технику на новую. А ждать 2 месяца ремонт 🤮