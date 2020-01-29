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Татьяна Боброва
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«Тинькофф мобайл», Tele2 и «Сбермобайл» договорились о продаже своих SIM-карт на рейсах «Аэрофлота» и Utair Материал редакции

Операторы рассчитывают увеличить количество абонентов за счёт туристов и часто летающих бизнесменов.

  • С 1 февраля 2020 года SIM-карты Tele2 и работающих на его сети виртуальных мобильных операторов «Тинькофф мобайл», «Сбермобайл» и Lycamobile начнут продаваться в самолётах, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на макет журнала SkyShop. Речь идёт о российских и международных рейсах авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия», «Якутия», Utair, «Аврора», «Руслайн» и Royal Flight.
  • SIM-карты будут продавать бортпроводники по €7 или 500 рублей. Абоненты смогут зарегистрироваться самостоятельно через приложение ID.Abonent. По словам источника газеты, партнёром компаний стала «Аэромар», которая занимается торговлей в самолётах, производством бортового питания, уборкой и экипировкой салонов.
  • В Utair лишь сказали, что продажа SIM-карт в самолётах обеспечит дополнительное удобство для пассажиров, в остальных авиакомпаниях не ответили на запросы издания. В «Тинькофф мобайле» и Tele2 говорят, что ориентируются на путешественников, а также туристов и предпринимателей. В «Сбермобайле» отметили, что целевая аудитория оператора — все, кто находится на борту.
  • В октябре 2019 года о старте продаж SIM-карт на борту тех же семи авиакомпаний объявил виртуальный оператор Easy4 (работает на сети Tele2), напоминает издание. «Билайн» тестировал продажи SIM-карт в самолётах и поездах, но продажи на транспорте носят «нишевых характер», отметили в компании.

#новость #телеком

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2 комментария
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Вениамин Григорьев

0

Все ради денег) даже связь "говённую" начнут впаривать 🤸

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0

Зачем продавать в самолете, если проще и удобнее впаривать Sim-карты сразу при продаже авиабилетов на сайте?  В самолете или на стойке просто выдавать.

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