Минфин поддержал снижение лимита беспошлинных онлайн-покупок Статьи редакции
Участники рынка отмечают, что это приведёт к сокращению ассортимента импортных товаров и росту цен на них.
- Минфин не согласился с предложением о сохранении потолка беспошлинного ввоза товаров на уровне €1000, пишут «Ведомости». В письме, которое получили от министерства крупные маркетплейсы, говорится, что обстоятельства, послужившие основанием для увеличения лимита, «к настоящему времени в значительной мере исчерпаны».
- Основной целью повышения порога было насыщение российского рынка товарами для личного пользования и удовлетворения спроса на импорт, сказано в письме Минфина в Ozon. Мера также позволила решить проблемы, вызванные нарушением цепочек поставок, и избежать дефицита товаров.
- В ведомстве сообщили газете, что вопрос продолжает обсуждаться, в том числе с бизнесом. Представитель ФТС напомнил, что лимиты беспошлинного ввоза утверждены на уровне ЕАЭС, а их изменение потребует согласования со всеми государствами-членами.
- Окончательная позиция России по этому вопросу будет сформирована правительственными комиссиями по таможенно-тарифному регулированию и экономическому развитию, пояснили в Минэкономразвития.
- При отмене или снижении порогов беспошлинного ввоза стоимость зарубежных товаров может вырасти на 15-20%, а их ассортимент сократится, отмечают участники рынка. Наличие импортных товаров позволяет поддерживать рыночное ценообразование, а также стимулирует отечественных производителей повышать качество своих продуктов, указывает Cdek.Shopping.
- С января 2020 года лимит беспошлинного ввоза товаров из-за рубежа составлял €200, но в марте 2022-го был временно увеличен до €1000. Премьер-министр Михаил Мишустин пояснял, что мера позволит гражданам совершать покупки в иностранных онлайн-магазинах, несмотря на ограничения «недружественных» стран.
- Действие лимита в €1000 продлевалось трижды. Последний раз — до 1 апреля 2024 года. После этого срока он автоматически вернётся к уровню в €200.
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Согласен , мера себя исчерпала, все «недружественные» страны сняли свои ограничения, россияни встали с колен, доходы выросли в несколько раз, острой проблемы с инфляцией нет, поэтому пора поднять цены еще на 15-20%
Это, конечно, печально. С нынешним курсом валюты даже телефон стоимостью 200 долларов — на грани «бюджетника»
$200 это бюджетник, безусловно
Сяоми за $70 топ
В принципе, 1000 евро - это примерно 100 тыщ рублей. Поэтому, чтобы 200 евро в рублях было тоже 100 тыщ, нужно всего лишь...
применить простое советское средство: …
Покупайте отечественное ироды, поддержите страну🫡😊
Что покупать?
10 лет импортозамещаем, нечего покупать? Купи слона!
Российского производства? Наверное по военным технологиям СССР
нууу ээээ, российский телефон
а яйца?
у эрдогана
Сам покупай
Это не про отечественное, это про доение КРС.
Спасибо, хотя какая сейчас разница какой лимит
Таможня легко отыскивала по цене, что можно можно скоммуниздить. Если платится пошлина - забирай себе ) сейчас сложнее им будет выбрать.
Поэтому для них есть разница)
Хорошего понемножку (
Маркетплейсам понятно это зачем, они с этого процент имеют. Кто хочет дешевле, подождёт, кто хочет сейчас заплатит больше. Но если снизят лимит, то выбора не будет и все станет просто дороже. Удобно.
Гайки скрипят, но закручиваются все туже.
каждые полгода такие пугалки и все равно продляют
Будет больше дешёвого некачественного китайского ширпотреба.
Кстати снижение лимита на покупки напомнило сокращение времени на бесплатное редактирование собственного коммента на VC. Причем, если в первом случае, с покупками, это затронет далеко не всех комментаторов, то лимит на редактирование касается абсолютно всех, не оплативших подписку. VC, как и государство, озабочено пополнением бюджета и «стрижет» своих пользователей.
Да и хуй с ними. Пускай все видят, что я ебанутый и комментарии такие же=D
Ну повышение лимита, кстати, было забавным с точки зрения тайминга, потому что оно случилось ровно тогда когда банковские карточки у 99% потенциальных покупателей отвалились на оплату 🤭