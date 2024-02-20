Торговля
Артур Томилко

Минфин поддержал снижение лимита беспошлинных онлайн-покупок Статьи редакции

Участники рынка отмечают, что это приведёт к сокращению ассортимента импортных товаров и росту цен на них.

  • Минфин не согласился с предложением о сохранении потолка беспошлинного ввоза товаров на уровне €1000, пишут «Ведомости». В письме, которое получили от министерства крупные маркетплейсы, говорится, что обстоятельства, послужившие основанием для увеличения лимита, «к настоящему времени в значительной мере исчерпаны».
  • Основной целью повышения порога было насыщение российского рынка товарами для личного пользования и удовлетворения спроса на импорт, сказано в письме Минфина в Ozon. Мера также позволила решить проблемы, вызванные нарушением цепочек поставок, и избежать дефицита товаров.
  • В ведомстве сообщили газете, что вопрос продолжает обсуждаться, в том числе с бизнесом. Представитель ФТС напомнил, что лимиты беспошлинного ввоза утверждены на уровне ЕАЭС, а их изменение потребует согласования со всеми государствами-членами.
  • Окончательная позиция России по этому вопросу будет сформирована правительственными комиссиями по таможенно-тарифному регулированию и экономическому развитию, пояснили в Минэкономразвития.
  • При отмене или снижении порогов беспошлинного ввоза стоимость зарубежных товаров может вырасти на 15-20%, а их ассортимент сократится, отмечают участники рынка. Наличие импортных товаров позволяет поддерживать рыночное ценообразование, а также стимулирует отечественных производителей повышать качество своих продуктов, указывает Cdek.Shopping.
Фото «Ведомости» 
  • С января 2020 года лимит беспошлинного ввоза товаров из-за рубежа составлял €200, но в марте 2022-го был временно увеличен до €1000. Премьер-министр Михаил Мишустин пояснял, что мера позволит гражданам совершать покупки в иностранных онлайн-магазинах, несмотря на ограничения «недружественных» стран.
  • Действие лимита в €1000 продлевалось трижды. Последний раз — до 1 апреля 2024 года. После этого срока он автоматически вернётся к уровню в €200.

#новости

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 Михаил
Премьер-министр Михаил Мишустин пояснял, что мера позволит гражданам совершать покупки в иностранных онлайн-магазинах, несмотря на ограничения «недружественных» стран.

Согласен , мера себя исчерпала, все «недружественные» страны сняли свои ограничения, россияни встали с колен, доходы выросли в несколько раз, острой проблемы с инфляцией нет, поэтому пора поднять цены еще на 15-20%

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Хэппи милф

Это, конечно, печально. С нынешним курсом валюты даже телефон стоимостью 200 долларов — на грани «бюджетника»

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Alexey

$200 это бюджетник, безусловно

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Максим Ростокин

Сяоми за $70 топ

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Слегка Придурковатый

В принципе, 1000 евро - это примерно 100 тыщ рублей. Поэтому, чтобы 200 евро в рублях было тоже 100 тыщ, нужно всего лишь...

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Кулек

применить простое советское средство: …

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Александр Кудин

Покупайте отечественное ироды, поддержите страну🫡😊

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Dektor

Что покупать?

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Александр Кудин

10 лет импортозамещаем, нечего покупать? Купи слона!

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Фоксик

Российского производства? Наверное по военным технологиям СССР

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Игорь З.

нууу ээээ, российский телефон

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Александр

а яйца?

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Alex Melnikoff

у эрдогана

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Dektor
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Helge

Сам покупай

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Иванов Иван

Это не про отечественное, это про доение КРС.

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Ale K

Спасибо, хотя какая сейчас разница какой лимит

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KK

Таможня легко отыскивала по цене, что можно можно скоммуниздить. Если платится пошлина - забирай себе ) сейчас сложнее им будет выбрать.
Поэтому для них есть разница)

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mega7tlt

Хорошего понемножку (

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Gee Baller

Маркетплейсам понятно это зачем, они с этого процент имеют. Кто хочет дешевле, подождёт, кто хочет сейчас заплатит больше. Но если снизят лимит, то выбора не будет и все станет просто дороже. Удобно.

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Zloy Sniper

Гайки скрипят, но закручиваются все туже.

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Alex Melnikoff

каждые полгода такие пугалки и все равно продляют

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Виталий Иванов

Будет больше дешёвого некачественного китайского ширпотреба.

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Zloy Sniper

Кстати снижение лимита на покупки напомнило сокращение времени на бесплатное редактирование собственного коммента на VC. Причем, если в первом случае, с покупками, это затронет далеко не всех комментаторов, то лимит на редактирование касается абсолютно всех, не оплативших подписку. VC, как и государство, озабочено пополнением бюджета и «стрижет» своих пользователей.

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Евгений Широков

Да и хуй с ними. Пускай все видят, что я ебанутый и комментарии такие же=D

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Nikita Kharchenko

Ну повышение лимита, кстати, было забавным с точки зрения тайминга, потому что оно случилось ровно тогда когда банковские карточки у 99% потенциальных покупателей отвалились на оплату 🤭

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