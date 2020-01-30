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Лиана Липанова
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H&M Group откроет в России магазины двух новых брендов одежды — Weekday и & Other Stories Материал редакции

Первые магазины откроются осенью 2020 года, пишут «Ведомости».

  • H&M Group откроет в России магазины двух новых брендов одежды — Weekday и & Other Stories, говорится в отчёте компании. Первый магазин бренда Weekday откроет во второй половине 2020 года в ТЦ «Авиапарк», пишут «Ведомости» со ссылкой на двух консультантов по коммерческой недвижимости.
  • Weekday специализируется на джинсовой одежде, а & Other Stories — на женской одежде, обуви, аксессуарах, нижнем белье и косметике.
  • & Other Stories тоже откроется осенью 2020 года. Для этого бренда группа рассматривает два помещения внутри Садового кольца, уточняет издание.
  • В России 147 магазинов H&M. В 2019 году группа открыла ещё 10 магазинов, а закрыла — два. Россия — один из крупнейших рынков для группы H&M, отмечают «Ведомости».
  • & Other Stories хорошо знаком потребителям, следующим за модой, а Weekday известен меньше, отметил президент Национальной палаты моды Александр Шумский.
H&M выведет в Россию два новых бренда магазинов…
До конца года откроются & Other Stories и Weekday
www.vedomosti.ru
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