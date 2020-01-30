Первые магазины откроются осенью 2020 года, пишут «Ведомости».
H&M Group откроет в России магазины двух новых брендов одежды — Weekday и & Other Stories, говорится в отчёте компании. Первый магазин бренда Weekday откроет во второй половине 2020 года в ТЦ «Авиапарк», пишут «Ведомости» со ссылкой на двух консультантов по коммерческой недвижимости.
Weekday специализируется на джинсовой одежде, а & Other Stories — на женской одежде, обуви, аксессуарах, нижнем белье и косметике.
& Other Stories тоже откроется осенью 2020 года. Для этого бренда группа рассматривает два помещения внутри Садового кольца, уточняет издание.
В России 147 магазинов H&M. В 2019 году открыло ещё 10 магазинов, а закрылось — два. Россия — один из крупнейших рынков для группы H&M, отмечают «Ведомости».
& Other Stories хорошо знаком потребителям, следующим за модой, а Weekday известен меньше, отметил президент Национальной палаты моды Александр Шумский.