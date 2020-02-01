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Торговля
Лера Михайлова
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Apple временно закроет офлайн-магазины в Китае Материал редакции

Компания решила проявить осторожность из-за вспышки коронавируса в стране.

​Так выглядит переведённая при помощи Google страница Apple в Китае The Verge
  • Apple закроет все свои офисы и офлайн-магазины в Китае до 9 февраля. Онлайн-магазин продолжит работать в прежнем режиме.
  • В компании объяснили, что делают это из предосторожности из-за вспышки коронавируса, а также выразили поддержку всем пострадавшим.
  • Apple пообещала следить за ситуацией и вновь открыть магазины как можно скорее.
  • Пока неизвестно, будут ли работать производства Apple в Китае, которыми управляет партнёр компании Foxconn, отмечает The Verge.
  • Своё присутствие в Китае временно ограничили и другие компании, пишет Bloomberg: сеть Starbucks закрыла около 2 тысяч точек в стране, а автопроизводители Honda и Nissan эвакуировали рабочих из Уханя, где зафиксировано большое количество заболевших.
Mark Gurman @markgurman
Apple is closing ALL stores, corporate offices, and contact centers in China due to Coronavirus through Feb. 9, company says in statement. https://twitter.com/markgurman/status/1223503366929563648 https://t.co/bbpGN885n4
Apple temporarily shuts all stores and offices…
Apple has temporarily shut down all its stores in mainland China through Feb. 9, the company said…
www.cnbc.com

#новости #apple #коронавирус

Торговля
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1 комментарий
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Антон Гранд

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Ну закроет, и закроет.

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