Компания решила проявить осторожность из-за вспышки коронавируса в стране.
Apple закроет все свои офисы и офлайн-магазины в Китае до 9 февраля. Онлайн-магазин продолжит работать в прежнем режиме.
В компании объяснили, что делают это из предосторожности из-за вспышки коронавируса, а также выразили поддержку всем пострадавшим.
Apple пообещала следить за ситуацией и вновь открыть магазины как можно скорее.
Пока неизвестно, будут ли работать производства Apple в Китае, которыми управляет партнёр компании Foxconn, отмечает The Verge.
Своё присутствие в Китае временно ограничили и другие компании, пишет Bloomberg: сеть Starbucks закрыла около 2 тысяч точек в стране, а автопроизводители Honda и Nissan эвакуировали рабочих из Уханя, где зафиксировано большое количество заболевших.
Антон Гранд
Ну закроет, и закроет.