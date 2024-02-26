Ноутбуки, смартфоны и планшеты подорожали в среднем на 9-18% за 2023 год — «Ъ» Статьи редакции
Самый заметный прирост пришёлся на iPhone — они стали дороже на 37% год к году.
- Стоимость ноутбуков с диагональю 12-17 дюймов в среднем выросла на 13% год к году — до 61 тысячи рублей, а с диагональю свыше 17 дюймов — на 12,5%, до 87 тысяч рублей, рассказал собеседник «Коммерсанта» на рынке электроники со ссылкой на данные исследователей GfK.
- Цены на планшеты увеличились на 9%, до 16,5 тысячи рублей. Смартфоны в целом подорожали на 10-18%, но iPhone — на 37%, до 100 тысяч рублей за единицу.
- Среди ключевых факторов, влияющих на ценообразование, опрошенные газетой аналитики назвали ключевую ставку ЦБ, которую в рамках одного года подняли с 7,5% до 16%, и курсы валют: доллар по итогам 2023 года подорожал к рублю на 29%. Помимо этого, на ценах сказываются логистические проблемы.
- По данным источника издания, с января 2023 года по январь 2024-го в России продали 2,6 млн смартфонов — это на 13% больше год к году в штуках и на 33% в деньгах (продажи выросли до 66 млрд рублей).
- В случае с ноутбуками аналогичные показатели за период с декабря 2022-го по декабрь 2023 года увеличились на 12% (3,6 млн устройств) и на 11% соответственно (до 220 млрд рублей).
- Продажи планшетов в России выросли впервые с 2020 года — на 32% в штуках (2,4 млн устройств) и на 30% в деньгах (49,8 млрд рублей).
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Вот и реальные темпы инфляции пожаловали. Это когда ты товары народного потребления считаешь, а не как Росстат резиновые галоши и валенки закладываешь в свой инфляционный пул.
Думаю, инфляция как раз с 18% стартует. А ближе всего к реальности, по ощущениям, айфонфляция.
Так это понятно, нет ну если по хлебу, макаронам и соевым сосискам считать, то может и вырулишь на россиатовские цифры, но это не жизнь, а дно
Одни только факторы, которые влияют на ценообразование поднятие ключевой ставки, курс валют, логистические проблемы. А может попробовать создать что-то своё? Чтобы оно работало без иностранных комплектующих? И эти минимизировать влияние этих факторов. Своё, отечественное, родное.
ещё никто не научился делать всё своё
Щас депутаты себе зп поднимут изза подорожания айфона
От айфона отказались же
Так зп поднять это не помешает.
да цены выросли, в начале 23 брал саундбар за 80, щас он стоит 136, хз чё на них так цены выросли, холодильник брал за 43 ( баллы были в мвдиео) сток цена 65, щас он 80-90. Единственное на что не выросло - это ноуты, они даже подешевели.
че ж вы такое уникальное берете. У меня другая проблема. 70% товаров, которые я купил еще в 2022 или в начале 2023 года, сейчас смотрю, цены или такие же, или по акции даже ниже, или выросли, но на 1-3%. Планшет я брал за 19к, сейчас за 17.5 можно найти, а если из китая месяц ждать, то за 14. Холодильник lg брал за 59к, сейчас он 52к сука стоит. Пылесос филипс брал за 12, сейчас 9.5. Сварочник брал за 13к, сейчас 9.1к на озоне и 12.5к на других сайтах. Морозильный ларь взял за 27к в конце 2022, а сейчас такой же 24к стоит. Ну ебаный в рот, что не так я делаю. От силы на пару товаров вижу взлет цен. Вот брал я лопату британскую green apple за 1.7к. А щас она 4к. Ну извините, за 4к ее только дурак щас брать будет, она оправдывает себя ровно за 2к, выше - нет.
Да просто нужно знать, где покупать
где купить доллар по 30 рублей ?
Сметана и молоко тоже подорожали.