Торговля
Полина Лааксо

Ноутбуки, смартфоны и планшеты подорожали в среднем на 9-18% за 2023 год — «Ъ» Статьи редакции

Самый заметный прирост пришёлся на iPhone — они стали дороже на 37% год к году.

  • Стоимость ноутбуков с диагональю 12-17 дюймов в среднем выросла на 13% год к году — до 61 тысячи рублей, а с диагональю свыше 17 дюймов — на 12,5%, до 87 тысяч рублей, рассказал собеседник «Коммерсанта» на рынке электроники со ссылкой на данные исследователей GfK.
  • Цены на планшеты увеличились на 9%, до 16,5 тысячи рублей. Смартфоны в целом подорожали на 10-18%, но iPhone — на 37%, до 100 тысяч рублей за единицу.
  • Среди ключевых факторов, влияющих на ценообразование, опрошенные газетой аналитики назвали ключевую ставку ЦБ, которую в рамках одного года подняли с 7,5% до 16%, и курсы валют: доллар по итогам 2023 года подорожал к рублю на 29%. Помимо этого, на ценах сказываются логистические проблемы.
Источник: «РИА Новости»
  • По данным источника издания, с января 2023 года по январь 2024-го в России продали 2,6 млн смартфонов — это на 13% больше год к году в штуках и на 33% в деньгах (продажи выросли до 66 млрд рублей).
  • В случае с ноутбуками аналогичные показатели за период с декабря 2022-го по декабрь 2023 года увеличились на 12% (3,6 млн устройств) и на 11% соответственно (до 220 млрд рублей).
  • Продажи планшетов в России выросли впервые с 2020 года — на 32% в штуках (2,4 млн устройств) и на 30% в деньгах (49,8 млрд рублей).
Торговля
Ануш Алексанян
«Мы буквально увидим откат во времена Горбушки»: что будет с рынком электроники из-за «спецоперации» Статьи редакции

Главные тезисы из материала The Bell.

Фото: «Ведомости»

#новости #электроника

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 Доктор Шкутко

Вот и реальные темпы инфляции пожаловали. Это когда ты товары народного потребления считаешь, а не как Росстат резиновые галоши и валенки закладываешь в свой инфляционный пул.

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Вадим Д.

Думаю, инфляция как раз с 18% стартует. А ближе всего к реальности, по ощущениям, айфонфляция.

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Доктор Шкутко

Так это понятно, нет ну если по хлебу, макаронам и соевым сосискам считать, то может и вырулишь на россиатовские цифры, но это не жизнь, а дно

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Sarmat Bagayev

Одни только факторы, которые влияют на ценообразование поднятие ключевой ставки, курс валют, логистические проблемы. А может попробовать создать что-то своё? Чтобы оно работало без иностранных комплектующих? И эти минимизировать влияние этих факторов. Своё, отечественное, родное.

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местный житель

ещё никто не научился делать всё своё

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Flame Host

Щас депутаты себе зп поднимут изза подорожания айфона

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Юрий Б.

От айфона отказались же

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Вадим Д.

Так зп поднять это не помешает.

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debil
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Nag Champa

да цены выросли, в начале 23 брал саундбар за 80, щас он стоит 136, хз чё на них так цены выросли, холодильник брал за 43 ( баллы были в мвдиео) сток цена 65, щас он 80-90. Единственное на что не выросло - это ноуты, они даже подешевели.

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Стерлядка Вяленая

че ж вы такое уникальное берете. У меня другая проблема. 70% товаров, которые я купил еще в 2022 или в начале 2023 года, сейчас смотрю, цены или такие же, или по акции даже ниже, или выросли, но на 1-3%. Планшет я брал за 19к, сейчас за 17.5 можно найти, а если из китая месяц ждать, то за 14. Холодильник lg брал за 59к, сейчас он 52к сука стоит. Пылесос филипс брал за 12, сейчас 9.5. Сварочник брал за 13к, сейчас 9.1к на озоне и 12.5к на других сайтах. Морозильный ларь взял за 27к в конце 2022, а сейчас такой же 24к стоит. Ну ебаный в рот, что не так я делаю. От силы на пару товаров вижу взлет цен. Вот брал я лопату британскую green apple за 1.7к. А щас она 4к. Ну извините, за 4к ее только дурак щас брать будет, она оправдывает себя ровно за 2к, выше - нет.

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Уважительная причина

Да просто нужно знать, где покупать

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местный житель

где купить доллар по 30 рублей ?

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Zloy Sniper

Сметана и молоко тоже подорожали.

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