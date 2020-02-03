В ней есть ФИО и телефоны покупателей из Москвы и области, говорится в объявлении о продаже.
- Ритейлер «Лента» начал проверку после сообщений о продаже базы с данными покупателей из Москвы и Московской области, передаёт RNS.
- В объявлении о продаже, которое заметил Telegram-канал «Утечки информации», говорится, что в базе содержится 90 тысяч строк с ФИО, номерами телефонов и идентификаторами клиентов.
- Объявление опубликовал тот же пользователь, который продавал базу с данными клиентов «Красное & Белое». В январе 2020 года она оказалась в открытом доступе.
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Сергей Лебедев
Желаю удачи айти-департаменту Ленты в решении этой непростой задачи
Антон Лисин
А я думаю куда бонусы деваются
Дмитрий ДмитриевАнтон
а там есть бонусы?