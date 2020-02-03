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Торговля
Андрей Фролов
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«Лента» начала проверку из-за объявления о продаже базы с данными клиентов на 90 тысяч клиентов Материал редакции

В ней есть ФИО и телефоны покупателей из Москвы и области, говорится в объявлении о продаже.

  • Ритейлер «Лента» начал проверку после сообщений о продаже базы с данными покупателей из Москвы и Московской области, передаёт RNS.
  • В объявлении о продаже, которое заметил Telegram-канал «Утечки информации», говорится, что в базе содержится 90 тысяч строк с ФИО, номерами телефонов и идентификаторами клиентов.
  • Объявление опубликовал тот же пользователь, который продавал базу с данными клиентов «Красное & Белое». В январе 2020 года она оказалась в открытом доступе.

#новость #лента

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3 комментария
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Сергей Лебедев

4

Желаю удачи айти-департаменту Ленты в решении этой непростой задачи

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Антон Лисин

0

А я думаю куда бонусы деваются

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Дмитрий Дмитриев

Антон
1

а там есть бонусы?

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