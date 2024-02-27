«Яндекс Маркет» начал отмечать товары, которые прошли дополнительную проверку на подлинность Статьи редакции
На их карточки добавят значок «Оригинал».
- В первую очередь отметка появится на одежде, обуви и аксессуарах брендов, об оригинальности которых пользователи спрашивают чаще всего, рассказали в компании.
- Для этого служба контроля качества маркетплейса «дополнительно проверит документы» продавцов, которые торгуют товарами популярных марок, например Nike, Adidas или Levi’s. Сейчас проверка проходит в тестовом режиме, но в будущем сервис «может распространить» её на другие бренды и категории.
- Чтобы получить отметку оригинальности, продавцу нужно предоставить сертификат официального представителя или авторизованного продавца либо договор о поставке. Проверка занимает один день, за её статусом можно следить в личном кабинете.
- В поиске «Маркета» также появился фильтр «Оригинал». С его помощью покупатели могут увидеть только товары от продавцов, которые успешно прошли дополнительную проверку.
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Как с озоном? По схеме: Купить 1 оригинальный товар чтобы метку получить и к нему 1000 контрафакта
Можно вроде и без 1 даже обойтись. Там сертификат делаешь через конторки, а потом просто на озон заливаешь, они же не товар проверяют, а бумажку.
Я как-то запрашивал доки у озона на "оригинальные" духи диор. С уверенностью могу вам сказать, что озон ничего не проверяет и еще покрывает таких продавцов - прислали "сертификат" в котором местом производтства духов был какой-то китайский город
А на серый импорт, наверное, вообще невозможно никаких сертификатов найти, даже если товар оригинальный.
Яндексу нужно делать тестовые закупки периодически, никто не гарантирует подмену ориги на качественный или не очень левак
А зачем это Яндексу?)
Контроль качества, репутация маркета
Какая такая репутация?
А как ты будешь определять соответствие оригиналу после покупки?
Особенно если левак не самого плохого качества.
К сожалению, ни сертификат продавца, ни договор поставки никаким образом не гарантируют оригинальность товара.
Я так, на озоне, правда, кофе покупал. Приехала бурдамага, долго-долго выясняли у меня всё, а потом прислали сканы этих сертификато-договоров и сказали: всё настоящее.
Правда, vc потом помог, месяца через три деньги вернули.
Там почти все так. На том же Садоводе можно сертификаты купить за 5 минут.
Быстро и удобно (-:
Сервис на высшем уровне :)
Гарантирует покупка напрямую у озона или яндекса как продавца, если конечно товар не подменят при возврате)
После возврата никто не проверяет. Сотрудник ПВЗ тоже не эксперт по брендам.
Документы вообще не аргумент
У нас в стране так со всеми документами
Самое интересное начнется, когда начнут выпиливать всех тех, у кого левые доки или их нет вовсе :D Интересно, какой процент от селлеров тогда останется )
Мне кажется, что история с проверкой документов - чистый фарс т.к. большинство торгует без них или с левыми. Выпили их и маркет останется без серьезного куска прибыли. Любой маркет из основных.
Да щас они бросятся выпиливать. Маркету это невыгодно.
Естественно ) и пока есть мараторий на проверки Айти компаний, им никто ничего не сделает )
Нужно через госуслуги подтверждение сделать, тогда можно будет доверять, а так это все филькина грамота
Слышь, Адидас, ну-ка свой аккаунт на Госуслугах показал. Быстро, блять!
Незнакомым дядям такие интимные вещи не показываю
Тоже самое как с озоном будет, будут подделывать эти сертификаты да и все
Еще нужно отмечать особой галочкой качественные реплики, они ведь дешевле оригинала, и никогда не знаешь качественная это реплика или нет. Яндекс Маркет возьмите на заметку)
Ну, поехали комментарии, что это все шняга и все равно огромное количество пали даже со значками
А разве это не так
Ну да, поехали. Потому что это и правда шняга.
А как можно быть официальным представителем того кто официально ушёл с рынка?
продавцу нужно предоставить сертификат официального представителя или авторизованного продавца либо договор о поставке
В какой реальности они живут? Какие авторизованные продавцы? Какие договоры о поставке? Что они на самом деле собрались там проверять при отсутствии каких либо представителей брендов с стране?
Оригинальный Pure. Только у нас.
Да когда ж дно то уже) тонем и тонем
А кто вам сказал, что оно вообще есть?тонем и тонем
А всплыть никак? Руки отсохли? Или Кровавый Режим гирей на ногах висит?
Всепропальщики, вы можете толком объяснить, что на этот раз пропало?
Мы то знаем, что просрали и много писали об этом) Расскажите мне как адепт путинистской церкви ,что не просрали.
Яндекс пока самый адекватный маркетплейс, хорошая поддержка, все товары качественные, лучший обмен возврат (всегда принимают сторону покупателя), скидки хорошие. Озон палево сами продают и хрен им чего докажешь. Валбберис не краснеют даже все в открытую, видать много кто кормиться у них с верхушки.
Хз. Цены в среднем как везде, но с подпиской иногда внезапно дороже, чем без подписки. Логистика странная, например, мне один заказ зачем-то разбили на 3 и раскидали его по разными пунктам выдачи чтобы я по городу ездил, собирал. Поддержка никакая, ничего толком объяснить по этой ситуации не могла да и по другим инцидентам никогда вразумительных ответов не давала.
Каким образом вам раскидали заказ на три пункта выдачи когда вы их выбираете сами?
Ну к сожалению вынужден сообщить что наличие сертификата от продавца, ни договор поставки никоим образом не гарантируют оригинальность товара. Подделать можно всё что угодно. Но как ещё один из способов проверки это конечно плюс. Нужно бы ещё делать контрольную закупку, а её результат указывать на карточке товара. Было бы тоже не плохо.
Правоохранительные органы надо привлекать, подделка документов довольно строго наказывается... Только половина селлеров сразу разбежится.
Т.е. все знают, что на Яндекс.Маркет продается контрафакт?
Хорошо оригинал есть, документы есть, а что делать, если продавец пользуясь всеми регалиями начнет подсовывать паль? Как вы там решаете этот вопрос, глупо отрицать, что такого не будет. Как нам покупателям доверять вашим меткам, да и вам в целом? Вы кроме как жировать в своих крупных компаниях думать в состоянии?
На Яндекс Маркете теперь есть "оригиналы" и "точно оригиналы". Ждем когда менеджемент Яндекс Маркета познает рекурсию или степени и создаст "точно точно оригиналы".
высшая степень доверия будет - "зуб даю, не паль"
Ну то есть, шляпа, как и все такие инициативы. Более того, это статистический расчет маркетплейса на то, что какой-то процент пользователей введет в заблуждение эта пометка, и продажи вырастут, притом что ответственности за подделки сам Маркет нести не будет.
Сертификат не подтверждает подлинность. Он просто декларирует что продавец дядя Вася действительно привез товар Шняга Шняжная произведенный дядей Си Цзин Пином. Что не мешает ему при этом продавать другой товар (Шляпу Шляпную) от другого поставщика (Ким Дон Джина), имея на руках сертификат от Шняги
А потом будет Супер-оригинал, Супер-оригинал заверенный настоящими печатями, Супер-Мега-оригинал.
кто то поверит этому значку оригинал? То ли я такой подозрительный и недоверчивый то ли что. Но я пока в оригинальном магазине не куплю ,верить в то что это оригинал не буду
и на заборе можно написать что проверку прошли, думаю щас такой бизнес с этим оигиналом мутиться будет
Будет я так понимаю так же как на озоне, где площадка лепит этот "оригинал" на любую контрафактную продукцию, особенно любят лепить эту плашку на парфюмерию