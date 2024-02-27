Торговля
Артур Томилко

«Яндекс Маркет» начал отмечать товары, которые прошли дополнительную проверку на подлинность Статьи редакции

На их карточки добавят значок «Оригинал».

  • В первую очередь отметка появится на одежде, обуви и аксессуарах брендов, об оригинальности которых пользователи спрашивают чаще всего, рассказали в компании.
  • Для этого служба контроля качества маркетплейса «дополнительно проверит документы» продавцов, которые торгуют товарами популярных марок, например Nike, Adidas или Levi’s. Сейчас проверка проходит в тестовом режиме, но в будущем сервис «может распространить» её на другие бренды и категории.
  • Чтобы получить отметку оригинальности, продавцу нужно предоставить сертификат официального представителя или авторизованного продавца либо договор о поставке. Проверка занимает один день, за её статусом можно следить в личном кабинете.
  • В поиске «Маркета» также появился фильтр «Оригинал». С его помощью покупатели могут увидеть только товары от продавцов, которые успешно прошли дополнительную проверку.
Изображение «Яндекс Маркета» 
  • Значок «Оригинал» есть на Ozon: это зелёная галочка, размещённая в поиске под ценой, а в карточке — на изображениях товара. В феврале 2024 года отметку оригинальности на товарах «известных брендов» начал тестировать Wildberries.

#новости #яндекс

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49 комментариев
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 illusive man

Как с озоном? По схеме: Купить 1 оригинальный товар чтобы метку получить и к нему 1000 контрафакта

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Кирилл Спинер-Вейпов

Можно вроде и без 1 даже обойтись. Там сертификат делаешь через конторки, а потом просто на озон заливаешь, они же не товар проверяют, а бумажку.

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Sunlighthell

Я как-то запрашивал доки у озона на "оригинальные" духи диор. С уверенностью могу вам сказать, что озон ничего не проверяет и еще покрывает таких продавцов - прислали "сертификат" в котором местом производтства духов был какой-то китайский город

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Иван Иванов

А на серый импорт, наверное, вообще невозможно никаких сертификатов найти, даже если товар оригинальный.

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Nag Champa

Яндексу нужно делать тестовые закупки периодически, никто не гарантирует подмену ориги на качественный или не очень левак

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Даниил Усольцев

А зачем это Яндексу?)

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Крутой Физрук

Контроль качества, репутация маркета

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Dmitry Korolev

Какая такая репутация?

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Ivan Mart

А как ты будешь определять соответствие оригиналу после покупки?
Особенно если левак не самого плохого качества.

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Вадим Д.

К сожалению, ни сертификат продавца, ни договор поставки никаким образом не гарантируют оригинальность товара.
Я так, на озоне, правда, кофе покупал. Приехала бурдамага, долго-долго выясняли у меня всё, а потом прислали сканы этих сертификато-договоров и сказали: всё настоящее.
Правда, vc потом помог, месяца через три деньги вернули.

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Стилгар

Там почти все так. На том же Садоводе можно сертификаты купить за 5 минут.

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Вадим Д.

Быстро и удобно (-:

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Стилгар

Сервис на высшем уровне :)

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C5BiwYBXC3lwpmDq08QK

Гарантирует покупка напрямую у озона или яндекса как продавца, если конечно товар не подменят при возврате)

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Игорь Алакчеев

После возврата никто не проверяет. Сотрудник ПВЗ тоже не эксперт по брендам.

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Либерал-смузихлеб 3.0

Документы вообще не аргумент

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Григорий Красильников

У нас в стране так со всеми документами

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Константин Шукалов

Самое интересное начнется, когда начнут выпиливать всех тех, у кого левые доки или их нет вовсе :D Интересно, какой процент от селлеров тогда останется )

Мне кажется, что история с проверкой документов - чистый фарс т.к. большинство торгует без них или с левыми. Выпили их и маркет останется без серьезного куска прибыли. Любой маркет из основных.

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Anti Anti

Да щас они бросятся выпиливать. Маркету это невыгодно.

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Константин Шукалов

Естественно ) и пока есть мараторий на проверки Айти компаний, им никто ничего не сделает )

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Федор Русаков

Нужно через госуслуги подтверждение сделать, тогда можно будет доверять, а так это все филькина грамота

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Слегка Придурковатый

Слышь, Адидас, ну-ка свой аккаунт на Госуслугах показал. Быстро, блять!

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Федор Русаков

Незнакомым дядям такие интимные вещи не показываю

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Андрей Марчук

Тоже самое как с озоном будет, будут подделывать эти сертификаты да и все

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Георгий

Еще нужно отмечать особой галочкой качественные реплики, они ведь дешевле оригинала, и никогда не знаешь качественная это реплика или нет. Яндекс Маркет возьмите на заметку)

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Артур Мороз

Ну, поехали комментарии, что это все шняга и все равно огромное количество пали даже со значками

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Кузя

А разве это не так

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Anti Anti

Ну да, поехали. Потому что это и правда шняга.

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Ed M

А как можно быть официальным представителем того кто официально ушёл с рынка?

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EpiSH
товарами популярных марок, например Nike, Adidas или Levi’s
продавцу нужно предоставить сертификат официального представителя или авторизованного продавца либо договор о поставке

В какой реальности они живут? Какие авторизованные продавцы? Какие договоры о поставке? Что они на самом деле собрались там проверять при отсутствии каких либо представителей брендов с стране?

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Griby Lenina

Оригинальный Pure. Только у нас.

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Vladi

Да когда ж дно то уже) тонем и тонем

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Alexey Ivanov
Да когда ж дно то уже)

А кто вам сказал, что оно вообще есть?

тонем и тонем

А всплыть никак? Руки отсохли? Или Кровавый Режим гирей на ногах висит?

Всепропальщики, вы можете толком объяснить, что на этот раз пропало?

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Vladi

Мы то знаем, что просрали и много писали об этом) Расскажите мне как адепт путинистской церкви ,что не просрали.

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ArtYk.inTrade

Яндекс пока самый адекватный маркетплейс, хорошая поддержка, все товары качественные, лучший обмен возврат (всегда принимают сторону покупателя), скидки хорошие. Озон палево сами продают и хрен им чего докажешь. Валбберис не краснеют даже все в открытую, видать много кто кормиться у них с верхушки.

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EpiSH

Хз. Цены в среднем как везде, но с подпиской иногда внезапно дороже, чем без подписки. Логистика странная, например, мне один заказ зачем-то разбили на 3 и раскидали его по разными пунктам выдачи чтобы я по городу ездил, собирал. Поддержка никакая, ничего толком объяснить по этой ситуации не могла да и по другим инцидентам никогда вразумительных ответов не давала.

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nelpy

Каким образом вам раскидали заказ на три пункта выдачи когда вы их выбираете сами?

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Vitaliy Ratkin

Ну к сожалению вынужден сообщить что наличие сертификата от продавца, ни договор поставки никоим образом не гарантируют оригинальность товара. Подделать можно всё что угодно. Но как ещё один из способов проверки это конечно плюс. Нужно бы ещё делать контрольную закупку, а её результат указывать на карточке товара. Было бы тоже не плохо.

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Иван Иванов

Правоохранительные органы надо привлекать, подделка документов довольно строго наказывается... Только половина селлеров сразу разбежится.

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Тоже хочу

Т.е. все знают, что на Яндекс.Маркет продается контрафакт?

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Nikita L.

Хорошо оригинал есть, документы есть, а что делать, если продавец пользуясь всеми регалиями начнет подсовывать паль? Как вы там решаете этот вопрос, глупо отрицать, что такого не будет. Как нам покупателям доверять вашим меткам, да и вам в целом? Вы кроме как жировать в своих крупных компаниях думать в состоянии?

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Разработка Телеграм-ботов

На Яндекс Маркете теперь есть "оригиналы" и "точно оригиналы". Ждем когда менеджемент Яндекс Маркета познает рекурсию или степени и создаст "точно точно оригиналы".

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Nikita L.

высшая степень доверия будет - "зуб даю, не паль"

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Anti Anti

Ну то есть, шляпа, как и все такие инициативы. Более того, это статистический расчет маркетплейса на то, что какой-то процент пользователей введет в заблуждение эта пометка, и продажи вырастут, притом что ответственности за подделки сам Маркет нести не будет.

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Onetwo Threefour

Сертификат не подтверждает подлинность. Он просто декларирует что продавец дядя Вася действительно привез товар Шняга Шняжная произведенный дядей Си Цзин Пином. Что не мешает ему при этом продавать другой товар (Шляпу Шляпную) от другого поставщика (Ким Дон Джина), имея на руках сертификат от Шняги

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CoBCeM He3akoHHo

А потом будет Супер-оригинал, Супер-оригинал заверенный настоящими печатями, Супер-Мега-оригинал.

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Ян Лус

кто то поверит этому значку оригинал? То ли я такой подозрительный и недоверчивый то ли что. Но я пока в оригинальном магазине не куплю ,верить в то что это оригинал не буду

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Никита Румянцев

и на заборе можно написать что проверку прошли, думаю щас такой бизнес с этим оигиналом мутиться будет

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Sunlighthell

Будет я так понимаю так же как на озоне, где площадка лепит этот "оригинал" на любую контрафактную продукцию, особенно любят лепить эту плашку на парфюмерию

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