«Яндекс Маркет» начал отмечать товары, которые прошли проверку на подлинность Статьи редакции
На их карточки добавят значок «Оригинал».
- В первую очередь отметка появится на одежде, обуви и аксессуарах брендов, об оригинальности которых пользователи спрашивают чаще всего, рассказали в компании.
- Для этого служба контроля качества маркетплейса «дополнительно проверит документы» продавцов, которые торгуют товарами популярных марок, например Nike, Adidas или Levi’s. Сейчас проверка проходит в тестовом режиме, но в будущем сервис «может распространить» её на другие бренды и категории.
- Чтобы получить отметку оригинальности, продавцу нужно предоставить сертификат официального представителя или авторизованного продавца либо договор о поставке. Проверка занимает один день, за её статусом можно следить в личном кабинете.
- В поиске «Маркета» также появился фильтр «Оригинал». С его помощью покупатели могут увидеть только товары от продавцов, которые успешно прошли дополнительную проверку.
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Документы вообще не аргумент
Яндексу нужно делать тестовые закупки периодически, никто не гарантирует подмену ориги на качественный или не очень левак
Ну, поехали комментарии, что это все шняга и все равно огромное количество пали даже со значками
Как с озоном? По схеме: Купить 1 оригинальный товар чтобы метку получить и к нему 1000 контрафакта
Оригинальный Pure. Только у нас.
Да когда ж дно то уже) тонем и тонем