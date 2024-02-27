Торговля
Артур Томилко

«Яндекс Маркет» начал отмечать товары, которые прошли проверку на подлинность Статьи редакции

На их карточки добавят значок «Оригинал».

  • В первую очередь отметка появится на одежде, обуви и аксессуарах брендов, об оригинальности которых пользователи спрашивают чаще всего, рассказали в компании.
  • Для этого служба контроля качества маркетплейса «дополнительно проверит документы» продавцов, которые торгуют товарами популярных марок, например Nike, Adidas или Levi’s. Сейчас проверка проходит в тестовом режиме, но в будущем сервис «может распространить» её на другие бренды и категории.
  • Чтобы получить отметку оригинальности, продавцу нужно предоставить сертификат официального представителя или авторизованного продавца либо договор о поставке. Проверка занимает один день, за её статусом можно следить в личном кабинете.
  • В поиске «Маркета» также появился фильтр «Оригинал». С его помощью покупатели могут увидеть только товары от продавцов, которые успешно прошли дополнительную проверку.
Изображение «Яндекс Маркета» 
  • Значок «Оригинал» есть на Ozon: это зелёная галочка, размещённая в поиске под ценой, а в карточке — на изображениях товара. В феврале 2024 года отметку оригинальности на товарах «известных брендов» начал тестировать Wildberries.

#новости #яндекс

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6 комментариев
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 Либерал-смузихлеб 3.0

Документы вообще не аргумент

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Nag Champa

Яндексу нужно делать тестовые закупки периодически, никто не гарантирует подмену ориги на качественный или не очень левак

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Артур Мороз

Ну, поехали комментарии, что это все шняга и все равно огромное количество пали даже со значками

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illusive man

Как с озоном? По схеме: Купить 1 оригинальный товар чтобы метку получить и к нему 1000 контрафакта

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Griby Lenina

Оригинальный Pure. Только у нас.

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Vladi

Да когда ж дно то уже) тонем и тонем

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3 комментария
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