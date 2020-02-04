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Торговля
Лиана Липанова
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Wildberries откажется от производства собственных торговых марок и передаст их дочерней компании Материал редакции

Ритейлер создал СТМ десять лет назад из-за дефицита некоторых товаров в интернет-магазине.

Онлайн-ритейлер Wildberries 22 января 2020 года учредил дочернюю компанию ООО «Василиса». Новая компания займётся производством одежды и текстильных изделий под собственными торговыми марками Wildberries. Сам ритейлер полностью откажется от участия в производстве, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию.

Внутри компании были определены цели и вектор развития, в которые не входит развитие СТМ (за последние три года их доля в обороте снизилась с 1% до 0,2%). Именно по этим причинам производство выведено из деятельности компании.

представитель Wildberries

В компании рассказали, что ритейлер создал собственные торговые марки около десяти лет назад из-за дефицита отдельных товаров в интернет-магазине. Сейчас такая необходимость исчезла. Отказ от СТМ позволит компании сосредоточиться на развитии сервиса и новых ИТ-решениях, рассказали в Wildberries.

#новость #wildberries

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6 комментариев
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Mike Kosulin

1

Wildberries выделит производство собственных торговых марок в отдельную компанию.

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Евгений Ларин

1

По счастливой случайности гендиректор Ким. А это девичья фамилия бокальчук. Пристроила родича. Все в семью :))

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# realfiddy

0

Ф братишка, ты был нам как братишка.

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Ivano Digital

0

Того, кто придумал название ООО «Василиса» нужно уволить

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Евгений Ларин

Ivano
0

А как надо было? 

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Никита Хисматов

Евгений
0

Vasiliso Digital

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