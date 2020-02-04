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Ритейлер создал СТМ десять лет назад из-за дефицита некоторых товаров в интернет-магазине.
Онлайн-ритейлер Wildberries 22 января 2020 года учредил дочернюю компанию ООО «Василиса». Новая компания займётся производством одежды и текстильных изделий под собственными торговыми марками Wildberries. Сам ритейлер полностью откажется от участия в производстве, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию.
В компании рассказали, что ритейлер создал собственные торговые марки около десяти лет назад из-за дефицита отдельных товаров в интернет-магазине. Сейчас такая необходимость исчезла. Отказ от СТМ позволит компании сосредоточиться на развитии сервиса и новых ИТ-решениях, рассказали в Wildberries.
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Mike Kosulin
Wildberries выделит производство собственных торговых марок в отдельную компанию.
Евгений Ларин
По счастливой случайности гендиректор Ким. А это девичья фамилия бокальчук. Пристроила родича. Все в семью :))
# realfiddy
Ф братишка, ты был нам как братишка.
Ivano Digital
Того, кто придумал название ООО «Василиса» нужно уволить
Евгений ЛаринIvano
А как надо было?
Никита ХисматовЕвгений
Vasiliso Digital