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Торговля
Андрей Фролов
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«Спортмастер» откроет мультибрендовую сеть кроссовок Urban Vibes Материал редакции

Первый магазин откроется на месте одной из закрывшихся точек бренда Under Armour в Москве.

  • «Спортмастер» откроет первый мультибрендовый магазин спортивной обуви Urban Vibes в московском ТРЦ Columbus — на площади около 400 кв. м, которую раньше занимал бренд Under Armour. Точку разделят на две части: половину займёт новая сеть, а ещё половину — монобрендовый магазин сети «Skechers», которой «Спортмастер» развивает по франшизе, пишут «Ведомости».
  • В Urban Vibes будут представлены такие бренды как Nike, Adidas, Puma, Skechers, Ellesse, Asics и Fila.
  • Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечают популярность направления в России: тренд на повседневную одежду спортивного стиля остаётся одним из важных драйверов продаж, говорит гендиректор консалтинговой компании Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. В 2019 году продажи спортивной обуви у ритейлера Wildberries выросли вдвое, у Lamoda — увеличились на 56% против 16% годом ранее.
  • Новая сеть «Спортмастера» хочет занять места, на которых располагались магазины Under Armour в крупнейших ТЦ, говорят источники «Ведомостей». Эта сеть монобрендовых магазинов, которую развивала компания «Востокинвест», закрылась в 2019 году: по мнению экс-директора по рознице проекта Алексея Корешкина, причинами стали слишком большие точки, неактуальный ассортимент, который появился в России с опозданием, и излишние ожидания от бренда.

#новость #спортмастер

Торговля
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5 комментариев
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Андрей Деревянко

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Сеть кроссовок?

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Dmitry Yashin

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Открыть сеть кроссовок может не каждый лишь все.

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# realfiddy

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Есть у кого контакты в отдел кадров?

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У Гугла есть.

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