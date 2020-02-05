Первый магазин откроется на месте одной из закрывшихся точек бренда Under Armour в Москве.
- «Спортмастер» откроет первый мультибрендовый магазин спортивной обуви Urban Vibes в московском ТРЦ Columbus — на площади около 400 кв. м, которую раньше занимал бренд Under Armour. Точку разделят на две части: половину займёт новая сеть, а ещё половину — монобрендовый магазин сети «Skechers», которой «Спортмастер» развивает по франшизе, пишут «Ведомости».
- В Urban Vibes будут представлены такие бренды как Nike, Adidas, Puma, Skechers, Ellesse, Asics и Fila.
- Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечают популярность направления в России: тренд на повседневную одежду спортивного стиля остаётся одним из важных драйверов продаж, говорит гендиректор консалтинговой компании Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. В 2019 году продажи спортивной обуви у ритейлера Wildberries выросли вдвое, у Lamoda — увеличились на 56% против 16% годом ранее.
- Новая сеть «Спортмастера» хочет занять места, на которых располагались магазины Under Armour в крупнейших ТЦ, говорят источники «Ведомостей». Эта сеть монобрендовых магазинов, которую развивала компания «Востокинвест», закрылась в 2019 году: по мнению экс-директора по рознице проекта Алексея Корешкина, причинами стали слишком большие точки, неактуальный ассортимент, который появился в России с опозданием, и излишние ожидания от бренда.
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Андрей Деревянко
Сеть кроссовок?
Dmitry Yashin
Открыть сеть кроссовок может не каждый лишь все.
# realfiddy
Есть у кого контакты в отдел кадров?
Dmitry Yashin#
У Гугла есть.
Abylai Kuramyssov
Тусишь вместе с фрэндами, не можешь выбрать одну вещь
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