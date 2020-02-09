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Торговля
Irina Postnikova
1319

Что россияне часто ищут на iHerb — и насколько эти средства полезны и безопасны

Издание Reminder изучило самые популярные запросы на iHerb.

5 комментариев
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Россия стала особенным рынком для американского маркетплейса iHerb. По данным сервиса Similarweb, почти 21,5% посетителей сайта в декабре 2019 года — из нашей страны. Доля Соединенных Штатов, для сравнения, всего 12%.

Что привлекает россиян на iHerb? Недорогие пищевые добавки, суперфуды и косметика, в описании которых часто встречаются слова «органический» и «натуральный».

Правоохранительные органы не раз пытались запретить iHerb, поскольку там продаются незарегистрированные в России и «небезопасные биологически активные добавки к пище».

Но пока маркетплейс не сдается: в конце прошлого года компания открыла в Москве официальное подразделение и зарегистрировала юрлицо. В планах: заключить партнёрство с местными ритейлерами Ozon и Wildberries, что сократит сроки доставки заказов до пары дней. Кто победит в этой битве, пока неясно.

Reminder изучил список самых популярных поисковых запросов россиян на iHerb и рассказывает, насколько искомые товары полезны и безопасны.

Омега-3

По запросу «омега 3» на ru.iherb.com можно найти 1161 товар. Подавляющее большинство — пищевые добавки, изготовленные из рыбьего жира, одного из источников омега-3.

Michele BlackwellUnsplash

Омега-3 — это общее название одной из групп особых органических соединений, полиненасыщенных жирных кислот. В результате химических реакций они превращаются в фосфолипиды (соединения фосфора и жиров).

Из них строятся мембраны всех клеток нашего организма, которые поддерживают их целостность, защищают от внешних воздействий и отвечают за клеточный обмен веществ. Кроме того, они способны бороться с воспалением сосудов и их сужением сосудов из-за холестериновых бляшек.

Синтезировать самостоятельно кислоты омега-3 наш организм не умеет. Поэтому мы должны получать их из внешних источников — то есть из пищи. Особенно богаты омега-3: рыба жирных сортов, морепродукты, орехи, семена некоторых растений (например, льна или конопли).

Полноценно и разнообразно питаясь (например, два-три раза в неделю съедая по 120 г рыбы), человек может полностью покрыть свою потребность в этих веществах.

Необходимость в приеме препаратов омега-3 может возникнуть при аллергиях, не позволяющих употреблять продукты, содержащие полиненасыщенные кислоты. Или из-за пищевых предпочтений, например, нелюбви к рыбе. Но в любом случае, решение о назначении конкретных средств должен принимать врач.

В остальные случаях, если человек здоров, дополнительные дозы омега-3 в виде пищевых добавок, скорее всего, не дадут особого эффекта.

Так, крупное исследование VITAL, участники которого в течение 5,3 лет принимали добавки по 1 г полиненасыщенных жирных кислот, показало, что это вещества не способны предотвращать серьезные сердечно-сосудистые заболевания. Также их прием не снижает проявления депрессии. И даже не лечит синдром сухого глаза.

Витамин D

По запросу «витамин D» сайт ru.iherb.com выдает 4247 товаров. Это также пищевые добавки, содержащие холекальциферол — D3 или эргокальциферол — D2. И то, и другое — биологически активные вещества, входящие в группу под общим названием «витамин D».

Основная задача витамина D — обеспечивать усвоение фосфора и кальция, главных строительных элементов для наших костей. При их дефиците может развиться остеомаляция. Это заболевание, при котором уменьшается минерализация костей из-за чего они становятся патологически гибкими и деформируются.

В пожилом возрасте недостаток витамина D способен вызвать остеопороз — еще одно заболевание, характеризующееся снижением плотности костей. Витамин необходим и для множества других процессов — например, для успешного функционирования механизма нервной проводимости, для работы иммунной системы.

Организм человека получает витамин D весьма специфичным способом. D3 синтезируется в коже под воздействием солнечных лучей. Кроме того, в не очень больших количествах, он содержится в пище (а D2 мы получаем только из нее). Например, в той же рыбе, яичных желтках, сливочном масле или грибах лисичках.

Именно поэтому, предполагается, что добрать необходимую организму дозу витамина D непросто, особенно в странах с низкой инсоляцией (Россия к ним относится). Что может приводить к той самой опасной хронической недостаточности этого вещества, а впоследствии и к его дефициту.

Эти состояния диагностируется с помощью анализа, определяющего концентрацию одной из форм витамина D — 25(OH)D (25-гидроксивитамин D или кальцидиол) в плазме крови. Она измеряется в нанограммах на моль.

По российским клиническим рекомендациям 2015 года, менее 20 нг/мл кальцидиола в плазме указывает на дефицит, менее 30 нг/мл — на недостаточность этого вещества. И то, и другое медицинские организации советуют корректировать с помощью лекарственных препаратов, содержащих D3 или D2. Назначать их и выбирать схему приема должен врач.

Тем не менее в последнее время в медицинском сообществе спорят, нужно ли в действительности бороться с недостатком витамина D. Тем более, что многочисленные исследования показывают, что прием добавок с витамином D не снижают частоту возникновения рака и сердечно-сосудистых заболеваний, как считалась раньше.

С их помощью нельзя остановить развитие диабета, избавиться от ожирения или профилактировать развитие когнитивных нарушений.

Коллаген

Результов по запросу «коллаген» на ru.iherb.com — 856.

По большей части это тоже пищевые добавки, содержащие коллаген различного, как утверждают производители, происхождения: животного (например, из кожи и костей свиней и коров), растительного (производят из аминокислот, добытых из водорослей и пшеницы) или так называемого морского (получают из кожных покровов рыб).

Коллаген — самый распространенный белок в нашем организме, составляющий основу соединительной ткани. Он обеспечивает эластичность кожи и костно-мышечной системы: суставов, сухожилий, хрящей.

Хорошая новость: наш организм синтезирует весь нужный ему коллаген сам из аминокислот, витаминов С и А и меди. Этот процесс идет постоянно. Однако с возрастом, он замедляется: после 20 лет человек начинает терять примерно 1,5% своего коллагена ежегодно.

Как настаивают производители пищевых добавок, если принимать коллаген дополнительно — можно улучшить состояние суставов, омолодить кожу, укрепить волосы и ногти. Но с точки зрения физиологии, процесс кажется сомнительным.

Попадая в организм коллаген из пищевой добавки не сможет напрямую поступить в нашу кожу или волосы и сразу же укрепить их. Он пройдет тот же путь что и любая другая пища: расщепится в пищеварительном тракте на свои составляющие — собственно аминокислоты.

Они всасываются и в дальнейшем действительно используются организмом для создания в том числе и эндогенного коллагена. Хитрость в том, что точно такие же аминокислоты мы получаем, например, выпивая молоко или съедая котлету.

Впрочем, в базах научных работ есть исследования — правда, небольшие и не особенно убедительные — подтверждающие, что добавки с этим белком работают. Например, одно из них доказывает, что прием гидролизованного коллагена способен повысить эластичность кожи. Но в нем принимали участие всего 18 женщин.

Авторы другой работы утверждают, что прием одной конкретной биодобавки Pure Gold Collagen с коллагеном и другими веществами, способен минимизировать видимые признаки старения кожи. Другие препараты в работе не рассматривались.

Магний

По запросу «магний» на ru.iherb.com можно найти 5996 товаров. Это, по преимуществу, биодобавки, содержащие магний в различных формах, а также в комбинации с другими веществами, которые должны, по утверждению производителей, повышать его всасываемость.

Andrijana BozicUnsplash

Магний — еще один критически важный для нормального функционирования человеческого организма микроэлемент. Он участвует во множестве реакций и процессов, например, в синтезе белка, создании ДНК и формировании костей, регуляции уровня глюкозы в крови, контроле работы нервной системы и в сокращении мышц при движении.

Дефицит магния встречается не часто. Спровоцировать его могут: алкоголизм, заболевания желудочно-кишечного тракта, мешающие всасыванию магния, диабет второго типа, и другие патологические состояния.

А вот недостаточность магния, даже в развитых странах, обнаруживается не редко. Так, примерно 50% американцев потребляет меньше магния, чем требуется организму. Главная причина этого: неправильный — в основном, однообразный — рацион питания.

Весь магний мы получаем, опять же, с пищей: он есть и в продуктах животного происхождения (лососе и молоке, например), и в продуктах растительного происхождения (фруктах, овощах, зерновых, бобовых, орехах — арахисе, миндале, кешью). Лучший источник — листовые овощи: особенно хорош для пополнения запасов магния шпинат.

Здоровым, полноценно питающимся людям нет никакой необходимости принимать пищевые добавки с магнием. Тем более, что дополнительными чудодейственными эффектами они, вероятно, не обладают.

Например, нет качественных научных данных, что препараты с магнием способны уменьшить симптомы депрессии. Но установлено, что они точно не справляются с послеродовой депрессией и тревожностью.

Кроме того, есть только одна научная работа, подтверждающая, что магний помогает организму снижать стресс от высокой физической нагрузки во время интенсивных занятий спортом. Правда, опубликована она была в далеком 1998 году, и с тех пор её результаты не перепроверялись.

Витамин C

По запросу «Витамин С» на ru.iherb.com можно найти 359 товаров. Большая часть — пищевые добавки в виде капсул или таблеток (детский вариант — жевательные конфеты), содержащие аскорбиновую кислоту («официальное» название витамина С) в различных дозировках.

С — один из наиболее изученных витаминов. Он участвует в обменных процессах и в формировании того же коллагена. Является антиоксидантом, то есть защищает организм от свободных радикалов, которые приводят к старению клеток. Повышает усвоение негемового железа — той формы этого вещества, которая содержится в растениях.

Дефицит витамина С логичным образом может привести, например, к снижению синтеза коллагена (в особо запущенных формах — к цинге, болезни, в ходе которой теряется прочность соединительной ткани) и анемии (снижению гемоглобина в крови, одной из причин которого может быть недостаточное поступление железа).

Но в современных развитых странах, большинство населения которых имеет доступ к основным группам продуктов, дефицит витамина С встречается редко. Лучшие источники аскорбинки — овощи и фрукты. Например, сладкий перец, цитрусовые (особенно апельсины и грейпфруты), киви, клубника и брокколи.

Серьезных научных доказательств, что повышенные дозы витамина С приносят организму пользу, практически нет. Например, учеными давно опровергнут миф о том, что регулярный прием аскорбинки помогает бороться с простудами: реже болеть ими, а если уж не повезло — легче выздоравливать.

Кроме того, до сих пор точно не установлено, обладают ли высокие дозы витамина С противораковым эффектом и минимизируют ли они последствия химической терапии, как было принято считать еще недавно.

При этом, принимать большое количество аскорбинки небезопасно (верхний допустимый уровень потребления — 2000 мг/сут). Высокие дозы провоцируют желудочные колики, тошноту и диарею. И могут привести к более серьезным последствиям, например, к мочекаменной болезни.

Омега-3 для детей

Результов по запросу «омега-3 для детей» на ru.iherb.com — 153. Это также пищевые добавки — часто с ароматизаторами — в жидком виде, а также в виде капсул, жевательных конфет. Многие произведены из натурального рыбьего жира.

Младенцы обычно получают омега-3 с грудным молоком, дети постарше — с пищей. И если ребенок питается полноценно, дефицита этих кислот у него обычно не возникает.

Польза от приема детьми добавок с омега-3 без показаний не очевидна. Например, считалось, что они способны улучшить когнитивные способности ребенка — память и способность к обучению.

Но результаты опубликованного в 2018 году исследования, проведенного командой ученых из университетов Бирмингема и Оксфорда, опровергают это.

Под их наблюдением 376 школьников 7–9 лет были разделены на две группы. До начала эксперимента были протестированы их навыки чтения и работа кратковременной памяти. После чего дети, попавшие в первую группу, начали ежедневно принимать по 600 мг омега-3. Вторая группа получала плацебо.

Спустя 16 недель дети прошли повторное тестирование, и никакой существенной разницы в результатах обеих групп обнаружено не было.

Впрочем, у ученых есть некоторые основания полагать, что прием омега-3 снижает интенсивность симптомов расстройств аутического спектра у детей. Но механизм работы пищевых добавок в этом случае пока не ясен.

Витамин D для детей

По запросу «витамин Д для детей» на ru.iherb.com обнаруживается 539 результатов. Это пищевые добавки — тоже часто с ароматизаторами — в виде капсул, жевательных конфет, а также различные продукты (каши, хлопья, снеки), обогащенные витамином D.

Ситуация с этим микроэлементом особая: ВОЗ, а вслед за ней и официальные медицинские организации большинства стран (например, США и Великобритании) советуют с рождения давать ребенку содержащие витамин D пищевые добавки.

Дело в том, что в первые месяцы жизни дети редко бывают на открытом солнце. Поэтому витамин D они получают, как и все прочие питательные вещества, в основном, с грудным молоком. Состав которого напрямую зависит от того, что ест мама и от особенностей её организма.

Если уровень витамина D у неё невысок, значит, его будет мало и в молоке. Из-за чего у ребенка может развиться дефицит. Это может привести к серьезным последствиям: рахиту (костным деформациям, которые остаются во взрослом возрасте), судорогам и затрудненному дыханию у грудничков.

В 2016 году Всемирный консенсус по профилактике и лечению нутритивного рахита рекомендовал назначать детям в возрасте до 12 месяцев витамин D в количестве 400 МЕ в сутки, а после 12 месяцев — 600 МЕ в сутки.

Принимать препараты требуется без перерывов круглый год. При этом педиатры настаивают, что лучше использовать не биологически активные добавки, а зарегистрированные лекарственные — так называемые «аптечные» — препараты, производство и состав которых контролируются.

Кокосовое масло

Поиск по запросу «кокосовое масло» на ru.iherb.com позволяет найти 2293 товара. В основном, это натуральное кокосовое масло и различные косметические средства из него.

Gilles LambertUnsplash

Кокосовое масло получают из белой мякоти зрелых кокосов. Его давно используют жители Индии, Малайзии и других стран Юго-Восточной Азии. На Запад оно попало в XIX веке, и что любопытно, до 1950-х широко использовали для приготовления пищи.

Потом интерес к этому продукту стал спадать — из-за исследваний, в которых ставилась под сомнение его польза. Но в середине 2000-х кокосовое масло на Западе вновь стало популярным.

Современные адепты этого продукта успели придумать десятки вариантов его применения. В том числе самых экзотических: маслом советуют чистить ванную, натирать деревянную мебель (якобы это дезинфицирует и защищает от пересыхания), смазывать подушечки лап котам и собакам, разжигать костер.

Но чаще всего кокосовое масло употребляют в пищу (готовят на нем) и используют его для ухода за кожей и волосами. И то, и другое вызывает некоторые вопросы. Дело в том, что кокосовое масло более чем на 82% состоит из насыщенных жиров. Их связывают с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Поэтому потребление насыщенных жиров рекомендуется снижать: в рационе человека они должны составлять менее 10% от общего потребления энергии.

Для наружного применения — увлажнения кожи в частности, — кокосовое масло также, вероятно, средство не идеальное. Дело в том, что оно обладает довольно высоким уровнем комедогенности. То есть, способно привести к закупориванию и загрязнению пор кожи, и как следствие, вызывать акне.

Статья подготовлена онлайн-изданием Reminder, которое посвящено здоровью, психологии и практической философии. Больше полезной информации можно найти на наших страницах в Facebook, Telegram или в рассылке.

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#iherb #здоровье

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5 комментариев
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Olga RRR

0

Непонятно, где корреляция данной статистики с продажами этих же товаров в наших аптеках? Соответственно, цен, составов и выбора.

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Olga RRR

Olga
0

И значит ли это, что данные бады можно купить только на айхербе?🤔

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911

0

парни, статью не читал, скажите плз что в итоге бады не нужны?

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Денис Пихаров

0

Мазик ещё. Без мазика жизни нет!

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Marianna

0

Очередное гавно издание по типу зожника, решила блестнуть умом ?  

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