«Пятёрочка» начнёт привлекать покупателей к слепым дегустациям продуктов собственных торговых марок Статьи редакции
Ритейлер открыл первую дегустационную кухню в 2020 году.
- Торговая сеть открыла в Москве обновлённую дегустационную кухню «Студия вкуса» площадью более 400 м² — почти в три раза больше, чем у прежней.
- Теперь в дегустациях смогут одновременно участвовать 15 экспертов, заполняя анкеты в онлайне. «Пятёрочка» планирует проводить в новой кухне до 2500 дегустаций в год — на 20% больше, чем в 2023-м.
- Также ритейлер начнёт привлекать к дегустациям покупателей. Для этого сначала сеть запустит рекламу в магазинах, а в будущем планирует адресно приглашать потребителей. Например, если покупатель часто приобретает йогурты, его позовут поучаствовать в их тестировании.
- Сначала «Пятёрочка» будет приглашать покупателей на дегустации в новую кухню, а в дальнейшем планирует масштабировать проект на другие регионы России.
- Первая дегустационная кухня сети открылась в 2020 году, дегустации проводят сотрудники методом слепого тестирования. Они сравнивают товары нескольких производителей, чтобы выбрать лучшего поставщика, оценивают разные рецептуры, проверяют стабильность качества товаров.
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Ох уж эта дегустация сосисок красная цена. Не забуду никогда
Как вы смогли выжить?
На самом деле я погиб
пили кулстори
А что с ними?
Рекомендую попробовать, словами не передашь
Колбасу как-то пробовал "красная цена." Тяжкие времена были, но больше я ее не покупал. Вкус сложно описать словами)
Когда они уже сделают свою марку презервативов?
Так и хочется его затестить, да)?
Тут главное с правильной стороны презерватива находиться
Тут есть нюанс. Либо ты на Гале на кассе тестирует презерватив. Либо на тебе. Причем не важно, мужчина ты или женщина
А если не встанет? Халя, у нас отмена?
У Гали не встанет?
В студенчестве ходить по сырно-колбасным дегустациям - милое дело
Несерьезно как-то. Вот двойному слепому рандомизированному плацебо-контролируемому исследованию пельменей я бы поверил.
Насильно?
Главное не ослепнуть после этого
Ну это для совсем каких-то бездельников. Не представляю, чтобы я смог выделить полдня в будни на поездку теста йогуртов для пятерочки. Во сне только если..
Продегустировал — и слепой.
В Москве очень много таких дегустаций, вам еще и заплатят за них
Ну ладно, хуй с вами - записывайте меня в отдел бухла.
пили метиловый спирт и не видели разницы
бесплатный мезим и молоко выдавать будут?