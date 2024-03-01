Торговля
Таня Боброва

«Пятёрочка» начнёт привлекать покупателей к слепым дегустациям продуктов собственных торговых марок Статьи редакции

Ритейлер открыл первую дегустационную кухню в 2020 году.

Источник: X5 Group
  • Торговая сеть открыла в Москве обновлённую дегустационную кухню «Студия вкуса» площадью более 400 м² — почти в три раза больше, чем у прежней.
  • Теперь в дегустациях смогут одновременно участвовать 15 экспертов, заполняя анкеты в онлайне. «Пятёрочка» планирует проводить в новой кухне до 2500 дегустаций в год — на 20% больше, чем в 2023-м.
  • Также ритейлер начнёт привлекать к дегустациям покупателей. Для этого сначала сеть запустит рекламу в магазинах, а в будущем планирует адресно приглашать потребителей. Например, если покупатель часто приобретает йогурты, его позовут поучаствовать в их тестировании.
  • Сначала «Пятёрочка» будет приглашать покупателей на дегустации в новую кухню, а в дальнейшем планирует масштабировать проект на другие регионы России.
  • Первая дегустационная кухня сети открылась в 2020 году, дегустации проводят сотрудники методом слепого тестирования. Они сравнивают товары нескольких производителей, чтобы выбрать лучшего поставщика, оценивают разные рецептуры, проверяют стабильность качества товаров.
Источник: X5 Group 

#новости #пятерочка

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23 комментария
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 Жопэ Депардье

Ох уж эта дегустация сосисок красная цена. Не забуду никогда

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lucklessman

Как вы смогли выжить?

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Жопэ Депардье

На самом деле я погиб

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sardelkin

пили кулстори

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Максим Зубов

А что с ними?

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Жопэ Депардье

Рекомендую попробовать, словами не передашь

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Это Пройдет

Колбасу как-то пробовал "красная цена." Тяжкие времена были, но больше я ее не покупал. Вкус сложно описать словами)

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Депрессивный Опоссум
Например, если покупатель часто приобретает йогурты, его позовут поучаствовать в их тестировании.

Когда они уже сделают свою марку презервативов?

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Олег Воронов

Так и хочется его затестить, да)?

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Андрей

Тут главное с правильной стороны презерватива находиться

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Евгений Широков

Тут есть нюанс. Либо ты на Гале на кассе тестирует презерватив. Либо на тебе. Причем не важно, мужчина ты или женщина

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Депрессивный Опоссум

А если не встанет? Халя, у нас отмена?

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Евгений Широков

У Гали не встанет?

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Игорь Алакчеев

В студенчестве ходить по сырно-колбасным дегустациям - милое дело

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Griby Lenina

Несерьезно как-то. Вот двойному слепому рандомизированному плацебо-контролируемому исследованию пельменей я бы поверил.

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lucklessman

Насильно?

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Кузя

Главное не ослепнуть после этого

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Борис

Ну это для совсем каких-то бездельников. Не представляю, чтобы я смог выделить полдня в будни на поездку теста йогуртов для пятерочки. Во сне только если..

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Pavel Cree

Продегустировал — и слепой.

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Вика Мантулина

В Москве очень много таких дегустаций, вам еще и заплатят за них

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Слегка Придурковатый

Ну ладно, хуй с вами - записывайте меня в отдел бухла.

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Хозяин

пили метиловый спирт и не видели разницы

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Владимир Орехов

бесплатный мезим и молоко выдавать будут?

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20 комментариев
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