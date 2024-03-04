«Яндекс Маркет» начал продавать сухие корма для собак под собственной маркой Lapsville Статьи редакции
В ассортименте бренда также появятся корма для кошек и другие товары для питомцев.
- «Яндекс Маркет» запустил собственную марку товаров для домашних животных Lapsville, рассказали в компании. На маркетплейсе доступны сухие корма для собак разных пород и возрастов в упаковках по 3 кг и 10 кг.
- В будущем компания начнёт продавать сухие корма для котят и взрослых кошек, а также другие товары для питомцев. Какие именно — в сервисе не уточнили.
- Корма Lapsville производят в России из мяса категории human grade (человеческий уровень) с соблюдением «всех национальных и международных стандартов», отметили в «Маркете». Их рецепты команда бренда разработала совместно с «независимым консультантом» — ветеринаром-диетологом. Поставщиком выступает «Научно-производственный центр кормовых технологий».
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сухая корма, на ней сидят инженера, читают договора!
50 прОцентов дОцентов носят докУменты в пОртфеле
нейросеть
Проектируют трактора (-:
Здорово.
Давайте теперь узнаем, почему это плохо.
Давайте теперь узнаем, почему это плохо. - сейчас вам дадут глубокий анализ негативной стороны такого решения, тут оочень много экспертов
Корма, выпущенные в России, гораздо более худшего качества и Уже продуктовой линейкой, чем зарубежные. Особенно если нужны специализированные корма, а не масс маркет
Нет.
На основании чего сделан такой вывод? Вот если взять например корм RC urinary s/0, который ранее делался не в РФ, сейчас делается в РФ.
Да нормально, к пиву ничего так
У меня был знакомый, который реально сухой корм кошачий ел как закуску к пиву..
Это хорошо при честной конкуренции, а не когда запрещают импортные корма ради передела рынка.
Прямо как Ашан, только там дешевле намного
А зачем они под каждую из задач создают подбренд? В той же лавке была логика типа «продукты из Лавки», а тут мебель одного бренда, кабеля другого, а теперь и корма
"NERDS" - прикольно
Яндекс Маркет — любовь!
Скоро будет проще сказать, чего яндекс не делает
Если корма будут такие же, как маркет, то животных жалко
Упаковка выглядит весьма достойно
КРУГОДЕРЕВНЯ
Интересно, что там будет по составу. Надеюсь не вискас в более премиумной упаковке по цене х3.
Состав, конечно грустный.
Что фактический, что аналитический.
27% мясных продуктов + 3% куриная печень + 2-3 процентов добавленных жиров.
Оставшиеся 67% там, это - зерно (55%), жмых свеклы (4%), зола (6%) и витамины с добавками (2-3%)
Лично я своего кане-корсо кормить этим кормом не буду.