Торговля
Артур Томилко

«Яндекс Маркет» начал продавать сухие корма для собак под собственной маркой Lapsville Статьи редакции

В ассортименте бренда также появятся корма для кошек и другие товары для питомцев.

  • «Яндекс Маркет» запустил собственную марку товаров для домашних животных Lapsville, рассказали в компании. На маркетплейсе доступны сухие корма для собак разных пород и возрастов в упаковках по 3 кг и 10 кг.
  • В будущем компания начнёт продавать сухие корма для котят и взрослых кошек, а также другие товары для питомцев. Какие именно — в сервисе не уточнили.
  • Корма Lapsville производят в России из мяса категории human grade (человеческий уровень) с соблюдением «всех национальных и международных стандартов», отметили в «Маркете». Их рецепты команда бренда разработала совместно с «независимым консультантом» — ветеринаром-диетологом. Поставщиком выступает «Научно-производственный центр кормовых технологий».
Изображение «Яндекс Маркета» 
  • У «Яндекс Маркета» есть другие собственные марки: «Кстати, на Маркете», детские товары Junion, телевизоры Tuvio, товары для дома Pragma, электроинструменты Nocord, а также мобильная электроника и аксессуары Commo.

#новости #яндекс #lapsville

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23 комментария
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 Vishna Savadhu

сухая корма, на ней сидят инженера, читают договора!

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Хэппи милф

50 прОцентов дОцентов носят докУменты в пОртфеле

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Igor Tarasov

нейросеть

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Вадим Д.

Проектируют трактора (-:

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John Smith

Здорово.
Давайте теперь узнаем, почему это плохо.

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Igor Tarasov

Давайте теперь узнаем, почему это плохо. - сейчас вам дадут глубокий анализ негативной стороны такого решения, тут оочень много экспертов

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Хэппи милф

Корма, выпущенные в России, гораздо более худшего качества и Уже продуктовой линейкой, чем зарубежные. Особенно если нужны специализированные корма, а не масс маркет

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noname

Нет.

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Ivan Mart

На основании чего сделан такой вывод? Вот если взять например корм RC urinary s/0, который ранее делался не в РФ, сейчас делается в РФ.

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Дмитрий Куприянов

Да нормально, к пиву ничего так

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Тимофей Измайлов

У меня был знакомый, который реально сухой корм кошачий ел как закуску к пиву..

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Куртуазный маньерист

Это хорошо при честной конкуренции, а не когда запрещают импортные корма ради передела рынка.

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Виктор

Прямо как Ашан, только там дешевле намного

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Дима Перегон

А зачем они под каждую из задач создают подбренд? В той же лавке была логика типа «продукты из Лавки», а тут мебель одного бренда, кабеля другого, а теперь и корма

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умный человек
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Александр Жданов

"NERDS" - прикольно

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Наталья Боброва

Яндекс Маркет — любовь!

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Ovechkin

Скоро будет проще сказать, чего яндекс не делает

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Evgeny Kantor

Если корма будут такие же, как маркет, то животных жалко

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Подментованный кот

Упаковка выглядит весьма достойно

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ШАБАШ

КРУГОДЕРЕВНЯ

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Степан Беленький

Интересно, что там будет по составу. Надеюсь не вискас в более премиумной упаковке по цене х3.

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Толбаджин Рассекаев

Состав, конечно грустный.
Что фактический, что аналитический.
27% мясных продуктов + 3% куриная печень + 2-3 процентов добавленных жиров.
Оставшиеся 67% там, это - зерно (55%), жмых свеклы (4%), зола (6%) и витамины с добавками (2-3%)
Лично я своего кане-корсо кормить этим кормом не буду.

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