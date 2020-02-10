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Торговля
Лиана Липанова
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Датский мебельный ритейлер Jysk выйдет на российский рынок весной 2020 года Материал редакции

В ближайшие 10-15 лет бренд планирует открыть в России около 200 магазинов.

  • В апреле 2020 года в Москве откроются магазины датского мебельного ритейлера Jysk. Управлять ими будет дочерняя компания Jysk — ООО «Юск», сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании в России.
  • Первые два магазина площадью 1500 м² и 1200 м² откроются в ТЦ «Тройка» и в одном из зданий торгово-промышленной зоны (ТПЗ) «Алтуфьево» соответственно. В ассортименте Jysk только самые популярные товары сети, рассказал представитель компании: матрасы, подушки, постельное белье, аксессуары для дома и другое. В будущем ассортимент российских магазинов может расшириться, уточнили в компании.
  • В 2020 году Jysk планирует открыть 4-5 магазинов в Москве, а в ближайшие 10-15 лет — 200 точек по России. Открытие одной точки обходится в €300-350 тысяч.
  • Jysk уже пыталась выйти на российский рынок: в 1996 году в Москве открылся первый магазин по франшизе и закрылся через два года. В 2005 году датский бренд открыл новый магазин в Москве и запланировал открыть ещё до 20 магазинов за 4-5 лет, пишут «Ведомости» со ссылкой на «Коммерсантъ». Тогда сеть открыла ещё два магазина, но ушла из России в 2007 году. Ритейлер «не смог объяснить покупателям, что Jysk – почти IKEA, только маленькая и более дешёвая», писал тогда Sostav.ru.
  • Как пишет газета, Jysk называют датским конкурентом IKEA. Как и шведский бренд, Jysk продаёт недорогую мебель и товары для дома. Сеть датской компании насчитывает 2,8 тысяч магазинов в 52 странах.

#новость #jyck

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6 комментариев
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Саша Гончар

0

Ну, не знаю насчет "как Икея, только дешевле". Был пару раз в этом Юске в Кишинёве, цены мне совсем не низкими показались

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Гончик Цымжитов

Саша
0

Поддерживаю, также с Финляндией.
Может надо следить за акциями ?

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Sergei Toropov

Гончик
0

По собственным ощущениям в Финляндии цены в местном Yusk бывают несколько ниже цен в местной Ikea. И да, достаточно часто случаются распродажи/акции. 

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Кирилл Кузнецов

0

Юск не дешёвый и не мебельный :) а так всё правильно.

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Николай Кузнецов

0

Прочитал, как "Детский мебельный ретейлер")))

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Stepan Vakhtin

0

Будем надеяться они представляют разницу территории Дании и России и не удивятся особенностям логистики в наших реалиях

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