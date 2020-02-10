В предыдущем рейтинге лидером среди российских ритейлеров по темпам роста была «Лента».
- Выручка X5 Retail Group, владеющей сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель», за пять лет выросла на 23,4%, сообщает РБК со ссылкой на рейтинг Global Powers of Retailing консалтинговой компании Deloitte.
- Рейтинг составлен по итогам 12 месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года, уточняет издание. Deloitte проанализировала показатели 250 крупнейших в мире розничных продавцов.
- X5 заняла 11 место среди 50 самых быстрорастущих ритейлеров в мире, пишет издание. В глобальном рейтинге за год российская компания поднялась на пять позиций — с 47 на 42 место. По темпам роста компания опередила Amazon с 18,1% и Nike с 17,2%.
- В рейтинге за 2017-2018 год лидером среди российских компаний по темпам роста была «Лента». Ритейлер входил в десятку самых динамично развивающихся компаний с темпами роста 27,1% за пять лет. В новом рейтинге показатель роста «Ленты» составил 23,4%.
- В январе 2020 года X5 отчиталась о росте розничной выручки в 2019 году на 13,3%. За год этот показатель достиг 1,73 трлн рублей. В 2019 году компания открыла 1866 магазинов, к концу года у группы было 16297 магазинов.
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"author_name": "Лиана Липанова",
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Кирилл Половинкин
Новость а-ля "Украина по темпам роста ВВП уже 4 года обгоняет США"
Андрей Васильев
Егор Зотов
Баба Нюра продала 2 килограмма картошки и обогнала по показателям темпа роста ЧСВ сммщика
Искандер Тиморшин
просто у Nike и Amazon пенсионеры в помойках просрочку не ищут...
Вот и весь секрет...
Sergei Timofeyev
Всем читать про "эффект низкой базы" :)
Для ЛЛ:
Эффект низкой базы в экономике, финансах, демографии и статистике возникает тогда когда впечатляющие темпы роста того или иного индикатора объясняются его крайне низким стартовым показателем.
Zebediah Killgrave
Мб причина в том, что Amazon и Nike уже давно выросли и теперь их рост возможен только за счёт роста всего рынка?
Но не будем пиарщикам мешать отрабатывать свой кэш. :)
Sergey Istok
Кассирша шестёрочки опередила по темпам роста выручки весь X5 retail взятый, за последние пять лет, так как её выручка выросла на 100% с 15 тысяч рублей до 30 тысяч.
Или простым языком, любой ларек. который дал рост в выручк за последние пять лет в два раза-круче чем какой-то ваш Амазон. ну или бы даже Найк?
Безос, подвинься!
Игорь Пронин
Лента пока росла опережающими темпами, ее акции упали в 3 раза. Самая неудачная моя инвестиция. Зарекся в ритейл не вкладывать.
Vitold SedyshevИгорь
А во что вкладывать в россии? не сломают так растащат. один только чндекс вроде в росте
Larry Oldman
Вандербильдиха повержена...
Artur Saroyan
😂
Vitold Sedyshev
Сразу понятно что сравнивают ужа с ежом. Про X5 никому ничего не известно, а вот амазон слышал каждый второй а заказывал там каждый третий и в X5 уже интернет магазин построили?
Игорь Крафт
Забыли всех бабушек продающих семечки по стране включить в Х5.
Saucedo Puetz
Лиана вы russia today чтоли пересмотрели?
Павел Харламов
А че там опережать то)
Девиз х5 прост :поглощай,отжимай и властвуй