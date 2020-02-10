Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Компания отказалась от email
в пользу общения при помощи мемов
Подписаться на push-уведомления
Торговля
Лиана Липанова
2325

Deloitte: владелец «Пятёрочек» и «Перекрёстков» обошёл «Ленту» и стал самым быстрорастущим российским ритейлером Материал редакции

В предыдущем рейтинге лидером среди российских ритейлеров по темпам роста была «Лента».

  • Выручка X5 Retail Group, владеющей сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель», за пять лет выросла на 23,4%, сообщает РБК со ссылкой на рейтинг Global Powers of Retailing консалтинговой компании Deloitte.
  • Рейтинг составлен по итогам 12 месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года, уточняет издание. Deloitte проанализировала показатели 250 крупнейших в мире розничных продавцов.
  • X5 заняла 11 место среди 50 самых быстрорастущих ритейлеров в мире, пишет издание. В глобальном рейтинге за год российская компания поднялась на пять позиций — с 47 на 42 место. По темпам роста компания опередила Amazon с 18,1% и Nike с 17,2%.
  • В рейтинге за 2017-2018 год лидером среди российских компаний по темпам роста была «Лента». Ритейлер входил в десятку самых динамично развивающихся компаний с темпами роста 27,1% за пять лет. В новом рейтинге показатель роста «Ленты» составил 23,4%.
  • В январе 2020 года X5 отчиталась о росте розничной выручки в 2019 году на 13,3%. За год этот показатель достиг 1,73 трлн рублей. В 2019 году компания открыла 1866 магазинов, к концу года у группы было 16297 магазинов.

#новость #x5retailgroup

Торговля
Подписан
Отписаться
Датский мебельный ритейлер Jysk выйдет на российский рынок весной 2020 года
В ближайшие 10-15 лет бренд планирует открыть в России около 200 магазинов.
6
–5
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","x5retailgroup"], "comments": 15, "likes": -5, "favorites": 6, "is_advertisement": false, "subsite_label": "trade", "id": 106142, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 10 Feb 2020 11:40:38 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Финансы
Как найти инвестора для открытия бизнеса
Эта статья будет полезна тем, кто начинает свой путь в бизнесе и задается вопросом, где и как искать средства на…
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 106142, "author_id": 373364, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/106142\/get","add":"\/comments\/106142\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/106142"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199122, "last_count_and_date": null }
15 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Кирилл Половинкин

22

Новость а-ля "Украина по темпам роста ВВП уже 4 года обгоняет США"

Ответить

Андрей Васильев

14
Ответить

Егор Зотов

11

Баба Нюра продала 2 килограмма картошки и обогнала по показателям темпа роста ЧСВ сммщика

Ответить

Искандер Тиморшин

5

просто у Nike и Amazon пенсионеры в помойках просрочку не ищут...
Вот и весь секрет...

Ответить

Sergei Timofeyev

5

Всем читать про "эффект низкой базы" :)
Для ЛЛ: 
 Эффект низкой базы в экономике, финансах, демографии и статистике возникает тогда когда впечатляющие темпы роста того или иного индикатора объясняются его крайне низким стартовым показателем. 

Ответить

Zebediah Killgrave

3

Мб причина в том, что Amazon и Nike уже давно выросли и теперь их рост возможен только за счёт роста всего рынка?

Но не будем пиарщикам мешать отрабатывать свой кэш. :)

Ответить

Sergey Istok

2

Кассирша шестёрочки  опередила по темпам роста выручки весь X5 retail взятый, за последние пять лет, так как её выручка выросла на 100% с 15 тысяч рублей до 30 тысяч.
Или простым языком, любой ларек. который дал рост в выручк за последние пять лет в два раза-круче чем какой-то ваш Амазон. ну или бы даже Найк? 

Безос, подвинься!

Ответить

Игорь Пронин

1

Лента пока росла опережающими темпами, ее акции упали в 3 раза. Самая неудачная моя инвестиция. Зарекся в ритейл не вкладывать. 

Ответить

Vitold Sedyshev

Игорь
0

А во что вкладывать в россии? не сломают так растащат. один только чндекс вроде в росте

Ответить

Larry Oldman

0

Вандербильдиха повержена...

Ответить

Artur Saroyan

0

😂

Ответить

Vitold Sedyshev

0

Сразу понятно что сравнивают ужа с ежом. Про X5 никому ничего не известно, а вот амазон слышал каждый второй а заказывал там каждый третий и в X5 уже интернет магазин построили?

Ответить

Игорь Крафт

0

Забыли всех бабушек продающих семечки по стране включить в Х5.

Ответить

Saucedo Puetz

0

Лиана вы russia today чтоли пересмотрели?

Ответить

Павел Харламов

0

А че там опережать то)
Девиз х5 прост :поглощай,отжимай и властвуй

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Bang Bang Education
Подписан
Отписаться
5 интервью о современном дизайне, искусстве, маркетинге и образовании
«Точка зрения» — медиа о дизайне и смежных с ним дисциплинах. В разделе «Беседы» соосновательница школы Bang Bang Educa…
0
Currency.com
Подписан
Отписаться
Критика: биткоин — лопнувший пузырь, на нём уже не заработать
Атакуем и заступаемся за криптовалюты.
17
vc.ru
Подписан
Отписаться
Лучшее за неделю: баня под управлением «Алисы», «катапульта» для запуска ракет и заблокированный телевизор Samsung
Пять обсуждаемых материалов и пять важных новостных сюжетов на сайте.
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Paul An
за день
Все мы немного ритейлер Metro
«Ведомости»: ритейлер Metro начал поиск новых источников доходов в России
Артем Воронков
за неделю
Даже представляю пилотов Сбербанка
И смех и грех. Кажется, где-то это мы уже видели
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Денис Демидов

Экс-руководитель разработки…

Олег

Брендинг на рубеже годов

Klim Yadrintsev

Брендинг на рубеже годов

Alexander Atamanchuk

На Avito мошенники предлагают…

Олег Саенов

«Ведомости»: ритейлер Metro…

Sergei Timofeyev

«Ведомости»: ритейлер Metro…

Денис Демидов

Экс-руководитель разработки…

Sergey Vlasov

Билл Гейтс стал первым…

pit chernoff

Как провалить стартап

Sergei Timofeyev

«Ведомости»: ритейлер Metro…

Andrei Karalkou

Пять понятных шагов, чтобы…

Антон Лисин

Samsung анонсировала квадратный…

Andrey

Сооснователь CloudPayments…

Олег Саенов

«Ведомости»: ритейлер Metro…

Sergei Timofeyev

Билл Гейтс стал первым…

Макс Рэнд

Как провалить стартап

Михаил Новоселов

Что не так с Тиндером в 2020 году

Sergei Timofeyev

Билл Гейтс стал первым…

Олег Ивахнов

Экс-руководитель разработки…

Олег

S7 отменил рейс, отказал в…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "page_type": "default" }