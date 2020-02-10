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Торговля
Лиана Липанова
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Российский ритейлер X5 Retail Group опередил Amazon и Nike по темпам роста выручки за пять лет Материал редакции

В предыдущем рейтинге лидером среди российских ритейлеров по темпам роста была «Лента».

  • Выручка российского ритейлера X5 Retail Group, владеющего сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток«» и «Карусель», за пять лет выросла на 23,4%. По темпам роста компания опередила Amazon с 18,1% и Nike с 17,2%, сообщает РБК со ссылкой на рейтинг Global Powers of Retailing консалтинговой компании Deloitte.
  • Рейтинг составлен по итогам 12 месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года, уточняет издание. Deloitte проанализировала 250 крупнейших в мире розничных продавцов.
  • X5 заняла 11-е место среди 50 самых быстрорастущих ритейлеров в мире. В глобальном рейтинге за год российская компания поднялась на пять позиций — с 47 на 42 место.
  • В рейтинге за 2017-2018 год лидером среди российских компаний по темпам роста была «Лента». Компания входила в десятку самых динамично развивающихся компаний с темпами роста 27,1% за пять лет. В новом рейтинге показатель роста «Ленты» составил 23,4%.
  • В январе 2020 года X5 отчиталась о росте розничной выручки в 2019 году на 13,3%. За год этот показатель достиг 1,73 трлн рублей. В 2019 году компания открыла 1866 магазинов. К концу декабря 2019 года у группы было 16297 магазинов.

#новость #x5retailgroup

Торговля
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9 комментариев
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Кирилл Половинкин

8

Новость а-ля "Украина по темпам роста ВВП уже 4 года обгоняет США"

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Sergei Timofeyev

2

Всем читать про "эффект низкой базы" :)
Для ЛЛ: 
 Эффект низкой базы в экономике, финансах, демографии и статистике возникает тогда когда впечатляющие темпы роста того или иного индикатора объясняются его крайне низким стартовым показателем. 

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Искандер Тиморшин

2

просто у Nike и Amazon пенсионеры в помойках просрочку не ищут...
Вот и весь секрет...

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Zebediah Killgrave

1

Мб причина в том, что Amazon и Nike уже давно выросли и теперь их рост возможен только за счёт роста всего рынка?

Но не будем пиарщикам мешать отрабатывать свой кэш. :)

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Андрей Васильев

1
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Игорь Пронин

1

Лента пока росла опережающими темпами, ее акции упали в 3 раза. Самая неудачная моя инвестиция. Зарекся в ритейл не вкладывать. 

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Vitold Sedyshev

Игорь
0

А во что вкладывать в россии? не сломают так растащат. один только чндекс вроде в росте

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Larry Oldman

0

Вандербильдиха повержена...

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Artur Saroyan

0

😂

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