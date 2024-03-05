Калужский ликёро-водочный завод «Кристалл» запланировал перезапустить бренд виски William Scott в 2024 году Статьи редакции
Компании может быть непросто конкурировать с растущей долей местных брендов, считают опрошенные «Ъ» эксперты.
- В феврале 2024 года «Кристалл» стал владельцем товарного знака William Scott, который входил в портфель алкогольного дистрибутора «Статус-групп», пишет «Ъ» со ссылкой на данные Роспатента. Под этой маркой продавали виски из спиртов шотландской Loch Lomond. Сама «Статус-групп» в 2018 году подала на банкротство.
В «Кристалле» сообщили, что планируют перезапустить William Scott до конца 2024 года. Согласно исследованиям, на которые ссылается компания, этот виски был одним из самых популярных в России в 2013-2015 годы. Там добавили, что для розлива будет использоваться шотландский дистиллят, а дизайн этикетки изменится.
Опрошенные «Ъ» эксперты отмечают, что William Scott давно не присутствует на рынке и с учётом появившихся в последние годы местных брендов виски марка «вряд ли будет узнаваема», а конкурировать может быть непросто. При этом импорт шотландских дистиллятов остаётся сложным: из-за отказов винокурен работать с Россией напрямую, общей нехватки спиртов и роста цен.
- По данным NielsenIQ, которые приводит газета, в 2023 году продажи виски в России выросли на 12% в натуральном выражении и на 8,8% в деньгах год к году. Наибольшие темпы роста показали бренды низкого ценового сегмента. В Алкогольной сибирской группе отметили, что российские бренды уже занимают 60% продаж виски. Там рассчитывают, что сегмент напитков по 700-800 рублей за бутылку продолжит расти за счёт местных игроков.
Химкинский "Вискарёк" какой-то.
Следом за шампанским, которое бывает только российским (мы же помним), в Шотландии и Ирландии будут вискисодержащие продукты?
Продукт спиртосодержащий идентичный натуральному с ароматом «Виски»
Блях, одно описание (кроме идентичности натуральному, скорее "смахивающий"), да и в целом идея производства продукта, имеющего серьёзную историю, региональные особенности и персональную культуру не только пития, но и производства, вызывают не "осторожный оптимизм", а уныние и вопрос: "Это что же, товарищи, за нахер такой?!".
Лицом сердит и нравом груб
Любовь хранит тройной тулуп
Но тает снег и рвет меха
Гармошка фирмы Ямаха
Подождите, вроде же светлые изрядно порядочные шотландские граждане нас осудили не так давно и всё такое? Откуда такая щедрость, с какой стати дистиллят? Ну, логистика, же там, сложности всякие, санкции?
Шотладнский дистиллят из Дагестана. Никаких сложностей и санкций.
Кизлярские коньяки вполне нормальные.
Кому и кобыла невеста
Смотря что считать вполне нормальным. Что можно побухать под закуску и не отравиться - это да.
Темные напитки сами по себе токсичные, их не выпьешь литр под закуску и гармошку.
Предполагаю, что это пойло будет много хуже Вильяма Лоусона (казалось бы, куда ещё ниже)
"...В непродолжительном времени была принесена на стол рябиновка, имевшая, по словам Ноздрева, совершенный вкус сливок, но в которой, к изумлению, слышна была сивушища во всей своей силе." ©
Классика
Даже не слышал про такой никогда , мб William Lawson ?
Виллиам Лоусан и Ред лейбел поебались и случился выкидышь Вилли Скотт
Как раз чтобы запутать, "Кристалл" и создал похожую марку
Но отличий куча, особенно то что в бутылке)
Хватит бухать. 🙋♀️
Я бы вообще запретила мужчинам пить.
Вот это правильно. Запреты - это проверенный метод, много раз уже срабатывал.
В Японии запрет импорта дал рост в 60-е.
Это странный пример в контексте обсуждения запрета пить.
Лучше как на Западе стрессы снимать транквилизаторами и антидепрессантами и посещать семейного психолога.
Судя по продолжительности жизни это действительно лучше
Продолжительность жизни зависит от других факторов. Потребление алкоголя - не решающий.
В тех же дтп по всему миру гибнет 1.2 млн человек от 0 до 35 лет. Давайте запретим автомобили.
Для многих потребление алкоголя как раз решающий фактор продолжительности жизниВОЗ оценивает алкогольную смертность в России как одну из самых высоких в мире. В докладе Global status report on alcohol and health, опубликованном в 2018 году, подсчитана смертность, связанная с алкоголем, по более широкому кругу причин, чем у Росстата. Согласно этому докладу, в 2016 году почти 22% смертей в России были связаны с употреблением алкоголя.
А вы не стрессуйте. 💁♀️
Не придётся и стресс снимать.
Отправится в горы для единения с природой.
Не стоит этого делать, т.к. виски - говно. Любой.
Спасибо за внимание.
Если разобраться, то всё говно.
Наконец-то настоящий шотландский виски теперь в Калуге! Ыть!
Алкоголь не употребляю зато говорю на 12 языках 😛🙌🏻🌍
Вы не устали спамить?
Новости, которые мы заслужили
Эх, тяжелые времена
Кто эту бурду будет покупать?! Лучше Старку делайте дебилы
Вы видели тот завод в Калуге? Цеха возле автовокзала "Калуга"...
Посмотрите фото на картах и прослезитесь... Возможно, новость - это последняя розовая мечта завода перед гибелью.
С чего это? Он недавно на биржу вышел
От такой новости аж захотелось опрокинуть 50 грамм вискаря, пожалуй вечером так и поступлю
50 только себя дразнить, 100ку надо, гленморанжи
Калужского, надеюсь?
Ну все, заживем 😉
побуду сегодня оптимистом и порадуюсь за Калужский ликёра-водочный завод)Пока не попробовал эту бодягу, побуду оптимистом
Пейте водку.
Даже не верится. Интересно смогут ли выдержать конкуренцию? Будут использовать шотландский дистиллят - ну хоть что-то в нём будет шотландского. Почему бы не попробовать его сделать полностью на отечественном продукте? Тогда не придётся изыскивать возможности завозить в РФ шотландские дистилляты.
проблема не в дистилляте. в его производстве нет ничего сложного. проблема состоит в длительной выдержке при определенном температурном режиме. вот таких мощностей не хватает
А разве всякий дешман наподобие белой лошади и тому подобного, выдерживается длительное время?
- Запустить говно подукт
- Дождаться, когдад все попробуют, поймут, что говно и перестанут покупать
- Перезапустить тоже самое говно под другим брендом
Profit