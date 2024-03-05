В «Кристалле» сообщили, что планируют перезапустить William Scott до конца 2024 года. Согласно исследованиям, на которые ссылается компания, этот виски был одним из самых популярных в России в 2013-2015 годы. Там добавили, что для розлива будет использоваться шотландский дистиллят, а дизайн этикетки изменится.