Торговля
Таня Боброва

Калужский ликёро-водочный завод «Кристалл» запланировал перезапустить бренд виски William Scott в 2024 году Статьи редакции

Компании может быть непросто конкурировать с растущей долей местных брендов, считают опрошенные «Ъ» эксперты.

  • В феврале 2024 года «Кристалл» стал владельцем товарного знака William Scott, который входил в портфель алкогольного дистрибутора «Статус-групп», пишет «Ъ» со ссылкой на данные Роспатента. Под этой маркой продавали виски из спиртов шотландской Loch Lomond. Сама «Статус-групп» в 2018 году подала на банкротство.

  • В «Кристалле» сообщили, что планируют перезапустить William Scott до конца 2024 года. Согласно исследованиям, на которые ссылается компания, этот виски был одним из самых популярных в России в 2013-2015 годы. Там добавили, что для розлива будет использоваться шотландский дистиллят, а дизайн этикетки изменится.

  • Опрошенные «Ъ» эксперты отмечают, что William Scott давно не присутствует на рынке и с учётом появившихся в последние годы местных брендов виски марка «вряд ли будет узнаваема», а конкурировать может быть непросто. При этом импорт шотландских дистиллятов остаётся сложным: из-за отказов винокурен работать с Россией напрямую, общей нехватки спиртов и роста цен.

  • По данным NielsenIQ, которые приводит газета, в 2023 году продажи виски в России выросли на 12% в натуральном выражении и на 8,8% в деньгах год к году. Наибольшие темпы роста показали бренды низкого ценового сегмента. В Алкогольной сибирской группе отметили, что российские бренды уже занимают 60% продаж виски. Там рассчитывают, что сегмент напитков по 700-800 рублей за бутылку продолжит расти за счёт местных игроков.

#новости #кристалл

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47 комментариев
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 Вадим Д.

Химкинский "Вискарёк" какой-то.
Следом за шампанским, которое бывает только российским (мы же помним), в Шотландии и Ирландии будут вискисодержащие продукты?

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Александр П

Продукт спиртосодержащий идентичный натуральному с ароматом «Виски»

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Вадим Д.

Блях, одно описание (кроме идентичности натуральному, скорее "смахивающий"), да и в целом идея производства продукта, имеющего серьёзную историю, региональные особенности и персональную культуру не только пития, но и производства, вызывают не "осторожный оптимизм", а уныние и вопрос: "Это что же, товарищи, за нахер такой?!".

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Ivan Petrov

Лицом сердит и нравом груб
Любовь хранит тройной тулуп
Но тает снег и рвет меха
Гармошка фирмы Ямаха

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Сергей Доктор

Подождите, вроде же светлые изрядно порядочные шотландские граждане нас осудили не так давно и всё такое? Откуда такая щедрость, с какой стати дистиллят? Ну, логистика, же там, сложности всякие, санкции?

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Капитан Оче Видность

Шотладнский дистиллят из Дагестана. Никаких сложностей и санкций.

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Владимир Орехов

Кизлярские коньяки вполне нормальные.

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Бро

Кому и кобыла невеста

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Капитан Оче Видность

Смотря что считать вполне нормальным. Что можно побухать под закуску и не отравиться - это да.

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Владимир Орехов

Темные напитки сами по себе токсичные, их не выпьешь литр под закуску и гармошку.

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Александр П

Предполагаю, что это пойло будет много хуже Вильяма Лоусона (казалось бы, куда ещё ниже)

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Иван Хаманн

"...В непродолжительном времени была принесена на стол рябиновка, имевшая, по словам Ноздрева, совершенный вкус сливок, но в которой, к изумлению, слышна была сивушища во всей своей силе." ©
Классика

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alexrec

Даже не слышал про такой никогда , мб William Lawson ?

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Мистер Блондин

Виллиам Лоусан и Ред лейбел поебались и случился выкидышь Вилли Скотт

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Леонид Бережной

Как раз чтобы запутать, "Кристалл" и создал похожую марку

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Саша Антипов

Но отличий куча, особенно то что в бутылке)

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Запопу Кусь

Хватит бухать. 🙋‍♀️
Я бы вообще запретила мужчинам пить.

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Капитан Оче Видность

Вот это правильно. Запреты - это проверенный метод, много раз уже срабатывал.

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Владимир Орехов

В Японии запрет импорта дал рост в 60-е.

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Капитан Оче Видность

Это странный пример в контексте обсуждения запрета пить.

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Владимир Орехов

Лучше как на Западе стрессы снимать транквилизаторами и антидепрессантами и посещать семейного психолога.

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Бро

Судя по продолжительности жизни это действительно лучше

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Сергей Доктор

Продолжительность жизни зависит от других факторов. Потребление алкоголя - не решающий.

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Владимир Орехов

В тех же дтп по всему миру гибнет 1.2 млн человек от 0 до 35 лет. Давайте запретим автомобили.

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Бро

Для многих потребление алкоголя как раз решающий фактор продолжительности жизни

ВОЗ оценивает алкогольную смертность в России как одну из самых высоких в мире. В докладе Global status report on alcohol and health, опубликованном в 2018 году, подсчитана смертность, связанная с алкоголем, по более широкому кругу причин, чем у Росстата. Согласно этому докладу, в 2016 году почти 22% смертей в России были связаны с употреблением алкоголя.
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Запопу Кусь

А вы не стрессуйте. 💁‍♀️
Не придётся и стресс снимать.

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Владимир Орехов

Отправится в горы для единения с природой.

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Слегка Придурковатый

Не стоит этого делать, т.к. виски - говно. Любой.

Спасибо за внимание.

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Сергей Доктор

Если разобраться, то всё говно.

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Буквоед

Наконец-то настоящий шотландский виски теперь в Калуге! Ыть!

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Супер лингвист 12 языков

Алкоголь не употребляю зато говорю на 12 языках 😛🙌🏻🌍

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Буквоед

Вы не устали спамить?

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Fred Han

Новости, которые мы заслужили

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Марина Крылова
Наибольшие темпы роста показали бренды низкого ценового сегмента

Эх, тяжелые времена

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Vlad

Кто эту бурду будет покупать?! Лучше Старку делайте дебилы

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Евгений Берг

Вы видели тот завод в Калуге? Цеха возле автовокзала "Калуга"...
Посмотрите фото на картах и прослезитесь... Возможно, новость - это последняя розовая мечта завода перед гибелью.

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Фоксик

С чего это? Он недавно на биржу вышел

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Roman

От такой новости аж захотелось опрокинуть 50 грамм вискаря, пожалуй вечером так и поступлю

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Подментованный кот

50 только себя дразнить, 100ку надо, гленморанжи

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Буквоед

Калужского, надеюсь?

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Марат Копипастов

Ну все, заживем 😉

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Дмитрий Духов

побуду сегодня оптимистом и порадуюсь за Калужский ликёра-водочный завод)Пока не попробовал эту бодягу, побуду оптимистом

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Северьян Югов

Пейте водку.

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Vitaliy Ratkin

Даже не верится. Интересно смогут ли выдержать конкуренцию? Будут использовать шотландский дистиллят - ну хоть что-то в нём будет шотландского. Почему бы не попробовать его сделать полностью на отечественном продукте? Тогда не придётся изыскивать возможности завозить в РФ шотландские дистилляты.

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Андрей Комягин

проблема не в дистилляте. в его производстве нет ничего сложного. проблема состоит в длительной выдержке при определенном температурном режиме. вот таких мощностей не хватает

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Ivan Mart

А разве всякий дешман наподобие белой лошади и тому подобного, выдерживается длительное время?

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Тоже хочу

- Запустить говно подукт
- Дождаться, когдад все попробуют, поймут, что говно и перестанут покупать
- Перезапустить тоже самое говно под другим брендом
Profit

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44 комментария
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