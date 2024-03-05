Торговля
Евгения Евсеева

В Госдуму внесли ещё один законопроект о регулировании маркетплейсов — с запретом платного возврата товаров Статьи редакции

Для «значимых» маркетплейсов будут отдельные правила: им запретят проводить акции без согласия продавцов и брать больше 10% от стоимости товара за услуги.

  • Проект внесли глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. Внимание на него обратил РБК.
  • В документе они предлагают ввести общее регулирование для всех «агрегаторов информации о товарах» (так в законопроекте называют маркетплейсы) и дополнительное — для тех, кто занимает более 20% на рынке. Предполагаемый срок вступления законопроекта в силу — 1 марта 2025 года, регулировать выполнение описанных в нём требований будет ФАС.
  • В пояснительной записке отмечается, что он «должен восполнить пробелы в законодательстве, которые способствуют монополизации рынка, ставят в невыгодное положение продавцов и владельцев ПВЗ и приводят к сложностям в разрешении споров».
  • Авторы законопроекта утверждают, что маркетплейсы со «значительным положением на рынке» могут «злоупотреблять возможностью одностороннего изменения условий работы, вплоть до наложения строгих санкций и блокировки личных кабинетов за нарушения договоров оферты».

Общее регулирование

  • Для всех маркетплейсов предлагается установить общие требования к договору об оказании услуг. При его заключении площадка должна будет проверять профиль и документы контрагента. Также ей придётся разместить форму договора на сайте и проверять возраст покупателей при продаже товаров лицам, достигшим определённого возраста.
  • Маркетплейсам нужно будет не допускать размещение информации о товарах, оборот которых в России запрещён или ограничен, а также подлежащих подтверждению соответствия или маркировке — если их не провели.
  • Среди других положений: запрет требовать с покупателя компенсацию за возврат товара, а также получать такие платежи.
  • За площадками предлагают закрепить в том числе право самостоятельно продавать товары, в том числе собственных торговых марок. Если маркетплейс торгует продуктами питания, его отношения с поставщиками будут регулироваться как отношения розничных торговых сетей.

Регулирование «значимых» маркетплейсов

  • К занимающим «значимое положение на рынке» будут относить те маркетплейсы, с помощью которых прошло более 20% от всех сделок между продавцами и покупателями за предыдущий год.
  • Им запретят менять условия договоров услуг и каким-либо образом ухудшать положение продавцов или владельцев ПВЗ, предварительно не уведомив об этом не менее чем за 30 дней. Исключение — если это необходимо для безопасности покупателей, контрагентов или компании или предотвращения технического сбоя. Нельзя создавать дискриминационные условия и препятствовать доступу на рынок.
  • Нельзя будет навязывать услуги, не относящиеся к электронной торговле, либо «условия о продвижении товаров за счёт снижения цены» без согласия продавца, безвозмездно проводить распродажи — кроме собственных товаров.
  • Маркетплейсам нельзя будет запрещать продавцам торговать на других платформах или создавать преимущества для продажи собственных марок по сравнению с товарами других продавцов. Кроме того, запретят заключать договоры с ПВЗ, по которым те могут выдавать заказы только одного маркетплейса.
  • Стоимость всех услуг не может превышать 10% от общей стоимости товара, в отношении которого она оказана. А неустойка за нарушение договора — не больше 15% от стоимости услуги, в отношении которой допустили нарушение.
  • В сентябре 2023 года в Госдуму уже вносили законопроект о регулировании маркетплейсов: он, например, обязывал их фиксировать тарифы на год вперёд и запрещал отключать продавцам доступ к личному кабинету в одностороннем порядке. В феврале 2024 года его раскритиковал Минпромторг, предложив смягчить законопроект.
  • В январе 2024-го ФАС установила коллективное доминирующее положение Ozon и Wildberries — вместе на рынке маркетплейсов они занимают 80%.

#новости #маркетплейсы

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46 комментариев
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 Алексей Царев

А все издержки, лягут на кошелёк покупателя.

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Архаров Петр

Покупатель купит в итоге там где дешевле

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Степан Фадеев

Или качественнее.

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Роман Кичаев

Это понятно

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Роман Кичаев

Для того чтобы этого не было нужно всё делать по концепции общественной безопастности Коб

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Клюев

Так это уже стандартный сценарий, привыкли.

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Гурами Асатуров

Скорее всего эти затраты раскидают на стоимость товаров, заплатит все равно конечный потребитель

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Dektor

По другому быть не может.

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Анатолий Морозов

заплатит все равно конечный потребитель - а когда было по другому?

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Draglodrunchik

только раньше за возврат платил конкретный покупатель с портретом любителя заказать 5-10 разных цветов/размеров, а теперь это зашьют в цену для всех покупателей

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Ася Тихонова

Классика

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Виталий Иванов

То есть теперь вы платите за ту дамочку, которая заказывает 100 пар обуви, чтобы выбрать одну

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Давидыч

Как же бесят такие дамочки

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Гурами Асатуров

Ну да, кто-то же должен за это заплатить? Теперь выгоднее будет продавать высокоморжинальные и дорогие товары

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Oleg Shirochenkov

Расскажите, пожалуйста, как поступить человеку, если заказываешь 10 пар обуви, а они все плохо сидят и выглядят по материалу хуже, чем на фото.
Где много ТЦ с магазинами брендовой обуви?

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Депрессивный Опоссум

Православно — и точка.

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Dektor

Кто в итоге за все платит.

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Гурами Асатуров

Ежики или хомяки…

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Бинарный Ёж

Хомяки пусть платят!

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Анатолий Морозов

Кто в итоге за все платит. - а разве и так непонятно было кто заплатит, заплатит тот кто платил всегда

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Слегка Придурковатый

Так их!

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Гурами Асатуров

Так нас

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Юрий Б.

То есть беспонтовые маркетплейсы с платным возвратом и так бы разорились, ведь люди не дураки и перестали бы в них брать. Но вот дополнительное регулирование подоспело.

Дарю идею: брать невозвратную плату за обработку заказа, заложив стоимость возврата в стоимость заказа. А если законодатель и это запретит, то просто поднять цены. Хотя тут уже ФАС может проверить обоснованность повышения и настучать по башке.

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Гурами Асатуров

Товары подорожают и все

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Oleg Shirochenkov

ФАС неприменим, стоимость на товары устанавливают не сами маркетплейсы, признаков монополии нет.

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Запопу Кусь

Чего бы ещё запретить? 😼
Такое ощущение что нами правят кошаки. 🙆‍♀️

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Сергей Харитонов

Что вам именно запретили ещё?

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Запопу Кусь

Киви 💁‍♀️

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Вадим Д.

ГД хочет разорить WB? В немилость впал?
Хотя... Можно ж любой другой незапрещённый побор впендюрить. А там и цены подтянутся.

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Ася Тихонова

Он сам с этим прекрасно справляется

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Платон
Среди других положений: запрет требовать с покупателя компенсацию за возврат товара, а также получать такие платежи

Давно пора

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Zloy Sniper

Регулируют маркетплейся - плохо, цены лягут на покупателей. Не регулируют, тоже плохо - в доле, куда смотрит государство и т. д. Таки шо же делать? Правильно - хаять в любом случае. Это легко и лайков можно в виртуальную карму насобирать.

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Гурами Асатуров

Вроде никто не ругался еще, просто говорят что будет дальше и все, для кого-то это плохо, для кого-то хорошо, а кому-то по барабану

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Oleg Shirochenkov

У нас в стране всё пускают на самотёк, но потом если возьмутся — чуть ли не вплоть до умерщвления сектора экономики.

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Бременский музыкант

Нормальные положения так-то

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Роман Кичаев

Не думаю

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Роман Кичаев

Дефолт будет

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Укладчик стекловаты
Стоимость всех услуг не может превышать 10% от общей стоимости товара, в отношении которого она оказана.

Типо комиссия для продавца теперь вместо 50% будет 10%? Так МП разорятся.

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Дима Винник

Когда внесут законопроект, который запретить прокладкам (торгашам) делать наценку в 300-400% за то, что они купили товар у производителя в Китае, оплатили доставку и доставили на маркетплейс? Слишком больше плата за курьерские услуги.

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Андрей

Хоть что то хорошее

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Ася Тихонова

Вроде новость хорошая, но работать она будет все равно не в нашу сторону

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Виктор

Очередной бред

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Ася Тихонова

Как и ваш комментарий

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Укладчик стекловаты
нужно будет не допускать размещение информации о товарах, оборот которых в России запрещён или ограничен, а также подлежащих подтверждению соответствия или маркировке

ВБ и озоны,где 80% товаров паль, можно закрывать

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Невероятный Блондин

Самую мякотку как всегда спрятали внутри, чтобы под общее одобрение прокатило. Классика 🤤

Также ей придётся разместить форму договора на сайте и проверять возраст покупателей при продаже товаров лицам, достигшим определённого возраста.

То есть, паспорт загружать

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Barone Rosso

Блин, инициатива топ, но мп же просто перекинет издержки на ценник.

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