В Госдуму внесли ещё один законопроект о регулировании маркетплейсов — с запретом платного возврата товаров Статьи редакции
Для «значимых» маркетплейсов будут отдельные правила: им запретят проводить акции без согласия продавцов и брать больше 10% от стоимости товара за услуги.
- Проект внесли глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. Внимание на него обратил РБК.
- В документе они предлагают ввести общее регулирование для всех «агрегаторов информации о товарах» (так в законопроекте называют маркетплейсы) и дополнительное — для тех, кто занимает более 20% на рынке. Предполагаемый срок вступления законопроекта в силу — 1 марта 2025 года, регулировать выполнение описанных в нём требований будет ФАС.
- В пояснительной записке отмечается, что он «должен восполнить пробелы в законодательстве, которые способствуют монополизации рынка, ставят в невыгодное положение продавцов и владельцев ПВЗ и приводят к сложностям в разрешении споров».
- Авторы законопроекта утверждают, что маркетплейсы со «значительным положением на рынке» могут «злоупотреблять возможностью одностороннего изменения условий работы, вплоть до наложения строгих санкций и блокировки личных кабинетов за нарушения договоров оферты».
Общее регулирование
- Для всех маркетплейсов предлагается установить общие требования к договору об оказании услуг. При его заключении площадка должна будет проверять профиль и документы контрагента. Также ей придётся разместить форму договора на сайте и проверять возраст покупателей при продаже товаров лицам, достигшим определённого возраста.
- Маркетплейсам нужно будет не допускать размещение информации о товарах, оборот которых в России запрещён или ограничен, а также подлежащих подтверждению соответствия или маркировке — если их не провели.
- Среди других положений: запрет требовать с покупателя компенсацию за возврат товара, а также получать такие платежи.
- За площадками предлагают закрепить в том числе право самостоятельно продавать товары, в том числе собственных торговых марок. Если маркетплейс торгует продуктами питания, его отношения с поставщиками будут регулироваться как отношения розничных торговых сетей.
Регулирование «значимых» маркетплейсов
- К занимающим «значимое положение на рынке» будут относить те маркетплейсы, с помощью которых прошло более 20% от всех сделок между продавцами и покупателями за предыдущий год.
- Им запретят менять условия договоров услуг и каким-либо образом ухудшать положение продавцов или владельцев ПВЗ, предварительно не уведомив об этом не менее чем за 30 дней. Исключение — если это необходимо для безопасности покупателей, контрагентов или компании или предотвращения технического сбоя. Нельзя создавать дискриминационные условия и препятствовать доступу на рынок.
- Нельзя будет навязывать услуги, не относящиеся к электронной торговле, либо «условия о продвижении товаров за счёт снижения цены» без согласия продавца, безвозмездно проводить распродажи — кроме собственных товаров.
- Маркетплейсам нельзя будет запрещать продавцам торговать на других платформах или создавать преимущества для продажи собственных марок по сравнению с товарами других продавцов. Кроме того, запретят заключать договоры с ПВЗ, по которым те могут выдавать заказы только одного маркетплейса.
- Стоимость всех услуг не может превышать 10% от общей стоимости товара, в отношении которого она оказана. А неустойка за нарушение договора — не больше 15% от стоимости услуги, в отношении которой допустили нарушение.
- В сентябре 2023 года в Госдуму уже вносили законопроект о регулировании маркетплейсов: он, например, обязывал их фиксировать тарифы на год вперёд и запрещал отключать продавцам доступ к личному кабинету в одностороннем порядке. В феврале 2024 года его раскритиковал Минпромторг, предложив смягчить законопроект.
- В январе 2024-го ФАС установила коллективное доминирующее положение Ozon и Wildberries — вместе на рынке маркетплейсов они занимают 80%.
786 показов
1.3K открытий
А все издержки, лягут на кошелёк покупателя.
Покупатель купит в итоге там где дешевле
Или качественнее.
Это понятно
Для того чтобы этого не было нужно всё делать по концепции общественной безопастности Коб
Так это уже стандартный сценарий, привыкли.
Скорее всего эти затраты раскидают на стоимость товаров, заплатит все равно конечный потребитель
По другому быть не может.
заплатит все равно конечный потребитель - а когда было по другому?
только раньше за возврат платил конкретный покупатель с портретом любителя заказать 5-10 разных цветов/размеров, а теперь это зашьют в цену для всех покупателей
Классика
То есть теперь вы платите за ту дамочку, которая заказывает 100 пар обуви, чтобы выбрать одну
Как же бесят такие дамочки
Ну да, кто-то же должен за это заплатить? Теперь выгоднее будет продавать высокоморжинальные и дорогие товары
Расскажите, пожалуйста, как поступить человеку, если заказываешь 10 пар обуви, а они все плохо сидят и выглядят по материалу хуже, чем на фото.
Где много ТЦ с магазинами брендовой обуви?
Православно — и точка.
Кто в итоге за все платит.
Ежики или хомяки…
Хомяки пусть платят!
Кто в итоге за все платит. - а разве и так непонятно было кто заплатит, заплатит тот кто платил всегда
Так их!
Так нас
То есть беспонтовые маркетплейсы с платным возвратом и так бы разорились, ведь люди не дураки и перестали бы в них брать. Но вот дополнительное регулирование подоспело.
Дарю идею: брать невозвратную плату за обработку заказа, заложив стоимость возврата в стоимость заказа. А если законодатель и это запретит, то просто поднять цены. Хотя тут уже ФАС может проверить обоснованность повышения и настучать по башке.
Товары подорожают и все
ФАС неприменим, стоимость на товары устанавливают не сами маркетплейсы, признаков монополии нет.
Чего бы ещё запретить? 😼
Такое ощущение что нами правят кошаки. 🙆♀️
Что вам именно запретили ещё?
Киви 💁♀️
ГД хочет разорить WB? В немилость впал?
Хотя... Можно ж любой другой незапрещённый побор впендюрить. А там и цены подтянутся.
Он сам с этим прекрасно справляется
Давно пора
Регулируют маркетплейся - плохо, цены лягут на покупателей. Не регулируют, тоже плохо - в доле, куда смотрит государство и т. д. Таки шо же делать? Правильно - хаять в любом случае. Это легко и лайков можно в виртуальную карму насобирать.
Вроде никто не ругался еще, просто говорят что будет дальше и все, для кого-то это плохо, для кого-то хорошо, а кому-то по барабану
У нас в стране всё пускают на самотёк, но потом если возьмутся — чуть ли не вплоть до умерщвления сектора экономики.
Нормальные положения так-то
Не думаю
Дефолт будет
Типо комиссия для продавца теперь вместо 50% будет 10%? Так МП разорятся.
Когда внесут законопроект, который запретить прокладкам (торгашам) делать наценку в 300-400% за то, что они купили товар у производителя в Китае, оплатили доставку и доставили на маркетплейс? Слишком больше плата за курьерские услуги.
Хоть что то хорошее
Вроде новость хорошая, но работать она будет все равно не в нашу сторону
Очередной бред
Как и ваш комментарий
ВБ и озоны,где 80% товаров паль, можно закрывать
Самую мякотку как всегда спрятали внутри, чтобы под общее одобрение прокатило. Классика 🤤Также ей придётся разместить форму договора на сайте и проверять возраст покупателей при продаже товаров лицам, достигшим определённого возраста.
То есть, паспорт загружать
Блин, инициатива топ, но мп же просто перекинет издержки на ценник.