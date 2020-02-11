Госкомпания планирует усилить присутствие на международном рынке электронной коммерции.
- «Почта России» договорилась о прямых поставках товаров российским покупателям с американским маркетплейсом витаминов, БАДов и товаров для здоровья iHerb. «Почта России» начнёт доставлять товары iHerb с февраля 2020 года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на госкомпанию.
- До этого доставкой заказов с iHerb российским покупателям занимались сервисы Pony Express и Boxberry. Также «несколько лет назад» «Почта России» сотрудничала с DHL Global для доставки заказов, в том числе и из iHerb, отмечает издание.
- Покупатели из России смогут забирать заказы из 42 тысяч отделений. Благодаря сотрудничеству «Почты России» с Федеральной таможенной службой доставка и оформление посылок будут проходить быстро, заверил замгендиректора госкомпании Денис Ильин.
- В дальнейшем оплатить пошлины и отследить заказ можно будет в приложении или на сайте почты. «Почта России» планирует усилить присутствие на международном рынке электронной коммерции, пишет газета. По словам Ильина, почта и таможня могут запустить дополнительные сервисы для торговли между США и Россией.
- На Россию приходится 20% оборота iHerb, посчитали в Ассоциации компаний интернет-торговли. В декабре 2019 года iHerb открыла первый офис в России, напоминает издание. Так компания хочет повысить качество обслуживания клиентов.
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Анна Просветова
Заказы с iHerb доходят из США в Петербург через Pony Express или Boxberry за 4-5 дней при цене в 200 рублей. Почта может это обеспечить?
Евгений ДроздовАнна
Ну Pony - те ещё гомосексуалисты. Не могли 10 дней доставить лекарства (10 дней по Москве посылку везли). Пришлось в России за 3 цены купить. Не стоит пользоваться услугами Pony.
Богдан БогдановАнна
Более того, от 1200 рублей пони экспресс и боксберри в Россию вообще бесплатно. В Красноярск пони экспресс доставляет всего за 7 дней. Хорошо, если Почта России уложится хотя бы в 2 недели.
Aleksey Mikhalev
Ну-ну, быстрее)
Andrey Kulakov
Надеюсь, не договорятся - не хочу чтобы заказы шли в несколько раз медленнее.
евгений аношин
Нравится в этой новости все. Особенно как государственная корпорация исполняет решение и сообща действует с другими гос органами
https://www.kommersant.ru/doc/4226385
Вот наша страна - вся в этом кейсе
Олег Нечаевевгений
Действительно, если iHerb блокируют в РФ, зачем эта канитель?
Andrey KulakovОлег
Видимо, сами поняли что заблокировать все равно не выйдет... как обычно))
Timurевгений
Никак не связанные ситуации. О каком ещё исполнении решения вы?
Михаил Казанцев
Мда...
Max A. Glukhov
Так их (iHerb)какой то областной умственно-отсталый судья запретил...