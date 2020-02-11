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Торговля
Лиана Липанова
1591

«Почта России» договорилась о доставке заказов с американским маркетплейсом iHerb Материал редакции

Госкомпания планирует усилить присутствие на международном рынке электронной коммерции.

  • «Почта России» договорилась о прямых поставках товаров российским покупателям с американским маркетплейсом витаминов, БАДов и товаров для здоровья iHerb. «Почта России» начнёт доставлять товары iHerb с февраля 2020 года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на госкомпанию.
  • До этого доставкой заказов с iHerb российским покупателям занимались сервисы Pony Express и Boxberry. Также «несколько лет назад» «Почта России» сотрудничала с DHL Global для доставки заказов, в том числе и из iHerb, отмечает издание.
  • Покупатели из России смогут забирать заказы из 42 тысяч отделений. Благодаря сотрудничеству «Почты России» с Федеральной таможенной службой доставка и оформление посылок будут проходить быстро, заверил замгендиректора госкомпании Денис Ильин.
  • В дальнейшем оплатить пошлины и отследить заказ можно будет в приложении или на сайте почты. «Почта России» планирует усилить присутствие на международном рынке электронной коммерции, пишет газета. По словам Ильина, почта и таможня могут запустить дополнительные сервисы для торговли между США и Россией.
  • На Россию приходится 20% оборота iHerb, посчитали в Ассоциации компаний интернет-торговли. В декабре 2019 года iHerb открыла первый офис в России, напоминает издание. Так компания хочет повысить качество обслуживания клиентов.

#новость #iherb #почтароссии

Торговля
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11 комментариев
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Анна Просветова

7

Заказы с iHerb доходят из США в Петербург через Pony Express или Boxberry за 4-5 дней при цене в 200 рублей. Почта может это обеспечить?

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Евгений Дроздов

Анна
1

Ну Pony - те ещё гомосексуалисты. Не могли 10 дней доставить лекарства (10 дней по Москве посылку везли). Пришлось в России за 3 цены купить. Не стоит пользоваться услугами Pony.

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Богдан Богданов

Анна
0

Более того, от 1200 рублей пони экспресс и боксберри в Россию вообще бесплатно. В Красноярск пони экспресс доставляет всего за 7 дней. Хорошо, если Почта России уложится хотя бы в 2 недели.

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Aleksey Mikhalev

4

Ну-ну, быстрее)

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Andrey Kulakov

2

Надеюсь, не договорятся - не хочу чтобы заказы шли в несколько раз медленнее.

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евгений аношин

0

Нравится в этой новости все. Особенно как государственная корпорация исполняет решение и сообща действует с другими гос органами
https://www.kommersant.ru/doc/4226385
Вот наша страна - вся в этом кейсе

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Олег Нечаев

евгений
1

Действительно, если iHerb блокируют в РФ, зачем эта канитель?

Ответить

Andrey Kulakov

Олег
0

Видимо, сами поняли что заблокировать все равно не выйдет... как обычно))

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Timur

евгений
0

Никак не связанные ситуации. О каком ещё исполнении решения вы? 

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Михаил Казанцев

0

Мда...

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Max A. Glukhov

0

Так их (iHerb)какой то областной умственно-отсталый судья запретил...

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