«Российские полки», сертификаты качества и безопасность данных: какие вопросы о маркетплейсах обсуждали в Совфеде Статьи редакции
В Совете Федерации прошёл круглый стол с участием ведомств и бизнеса о правовых особенностях работы маркетплейсов. Выбрали главное из материала Forbes.
- Минпромторг и ФАС не поддержали идею установить для маркетплейсов предельную долю рынка в 25% и запретить им открывать новые ПВЗ. Такой законопроект в конце января 2024 года предложил Совфед. 5 марта в Госдуму внесли другой законопроект о регулировании маркетплейсов — с запретом платного возврата товаров.
- В ФАС указали, что отношения маркетплейсов с покупателями, продавцами и ПВЗ «существенно отличаются от отношений в структуре торговой сети», поэтому аналогичные требования к ним «могут не разрешить существующие проблемы <...>, а наоборот, ограничить или замедлить развитие новых сфер ведения бизнеса».
- В Минпромторге же отметили, что нет прямой зависимости между товарооборотом и количеством пунктов выдачи: «Открытие нового ПВЗ не гарантирует, что товарооборот маркетплейса увеличится и, соответственно, запрет на открытие новых ПВЗ не гарантирует, что оборот сократится». Но ведомство поддерживает мнение, что нельзя допустить монополизацию рынка.
- В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) отметили, что любые ограничения приведут к сдерживанию экспансии российских маркетплейсов, в том числе в соседние страны. С этим мнением согласились в Ozon.
Что ещё предлагают ведомства
- МВД выступило за ужесточение для маркетплейсов требований к информационной безопасности: «Нас интересует вопрос интернет-безопасности пользователей». Маркетплейсы сохраняют информацию и «постоянно делятся с МВД», указали в АКИТ.
- Минпромторг считает важным, чтобы маркетплейсы в первую очередь предлагали товары российского производства. Законопроект о «российской полке» уже готовят. Идею критиковало Минэкономразвития: придётся перестраивать алгоритмы, чтобы пользователь продолжал получать предложения о товарах, основанные на его предпочтениях.
- Росаккредитация предложила законодательно обязать продавцов на маркетплейсах указывать сертификат или декларацию, подтверждающих качество и безопасность товара.
- Роскачество — обеспечить техническую возможность отказаться от заказа в любое время и зафиксировать сумму неустойки за возврат. Сейчас маркетплейсы «определяют её произвольно». В ведомстве отметили, что после открытия доступа для зарубежных продавцов, в том числе из Китая, «посыпались жалобы о дешёвых подделках». Покупатели же не могут обратиться напрямую к продавцу.
- Маркетплейсы часто требуют фото- и видеодоказательства дефектов товара, говорят в Роскачестве и считают недопустимым перекладывать бремя доказывания на потребителей. А в Союзе интернет-торговли предложили развивать внесудебное разрешение споров с маркетплейсами, чтобы снять нагрузку на суды.
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То есть перестать с ними делиться информацией)?
Основной принцип ИБ - принцип нулевого доверия. Любой запрос по умолчанию рассматривать как мошеннеческий, любого сотрудника - как источника утечки.
— Народ, народ, в вайлдберриз что, все писюны и страпоны сгорели? Где теперь берёте?
*разговоры на задних рядах.
* теперь берём холодные кошельки, два в одном ))
О как, безопасное хранение (-:
Странно звучит.
— Нас волнует, чтобы данные пользователей не утекли.
— Но мы же с вами делимся их личными данными, чего вы начиаете?
— Тогда всё в порядке.
«В ведомстве отметили, что после открытия доступа для зарубежных продавцов, в том числе из Китая, «посыпались жалобы о дешёвых подделках»
А типа отечественные продавцы на том же ВБ или Озоне продают оригиналы (китайские же). Кек.
Прям плотненько за маркетплейсы взялись
Дык "Казна пустеет, милорд!"
"внесудебное разрешение споров"
ВБ может поделиться опытом
Стимулирующее регулирование, ну-ну. Заместитель директора в Озон такой большой, но в сказки верит
Все мы дети в душе
А вот когда выходим из душа...
ФАС за дальнейшую монополизацию рынка торговли, интересно
Правильно что все эти правила торговли с маркетплеисов дорабатывают, а главное обсуждают в том числе с участниками интернет торговли. Важно выработать правильный подход, устраивающий всех, оптимальный вариант работы, одинаково выгодный для всех участников, ту самую "золотую середину". Надеюсь в ближайшем будущем это как раз и будет сделано.
Прочитал "российские полкИ" и испугался
Как они видят конкуренцию с амазоном или ebay? Ну ладно, с амазоном в некоторых категориях можно конкурировать. Но ebay это совсем другая история)
-Запретить!
-Ограничить!
-Обязать!
-Штрафовать!
вот что они обсуждали...и предложения у них соответствующие...