Торговля
Таня Боброва

«Российские полки», сертификаты качества и безопасность данных: какие вопросы о маркетплейсах обсуждали в Совфеде Статьи редакции

В Совете Федерации прошёл круглый стол с участием ведомств и бизнеса о правовых особенностях работы маркетплейсов. Выбрали главное из материала Forbes.

  • Минпромторг и ФАС не поддержали идею установить для маркетплейсов предельную долю рынка в 25% и запретить им открывать новые ПВЗ. Такой законопроект в конце января 2024 года предложил Совфед. 5 марта в Госдуму внесли другой законопроект о регулировании маркетплейсов — с запретом платного возврата товаров.
  • В ФАС указали, что отношения маркетплейсов с покупателями, продавцами и ПВЗ «существенно отличаются от отношений в структуре торговой сети», поэтому аналогичные требования к ним «могут не разрешить существующие проблемы <...>, а наоборот, ограничить или замедлить развитие новых сфер ведения бизнеса».
  • В Минпромторге же отметили, что нет прямой зависимости между товарооборотом и количеством пунктов выдачи: «Открытие нового ПВЗ не гарантирует, что товарооборот маркетплейса увеличится и, соответственно, запрет на открытие новых ПВЗ не гарантирует, что оборот сократится». Но ведомство поддерживает мнение, что нельзя допустить монополизацию рынка.
  • В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) отметили, что любые ограничения приведут к сдерживанию экспансии российских маркетплейсов, в том числе в соседние страны. С этим мнением согласились в Ozon.

Сейчас перед нами остро стоит задача выхода за рубеж, откуда нас теснят все. И если мы хотим, чтобы в Казахстане, Армении, Киргизии покупали на Amazon, Ebay, маркетплейсах группы Alibaba, тогда нам нужно зажимать маркетплейсы, и тогда мы проиграем этот рынок, безусловно. Если же мы хотим, чтобы всё-таки покупали на Ozon, на Wildberries, мы просим нам помогать и формировать стимулирующее, а не угнетающее регулирование.

Алексей Минаев, заместитель управляющего директора Ozon

Что ещё предлагают ведомства

  • МВД выступило за ужесточение для маркетплейсов требований к информационной безопасности: «Нас интересует вопрос интернет-безопасности пользователей». Маркетплейсы сохраняют информацию и «постоянно делятся с МВД», указали в АКИТ.
  • Минпромторг считает важным, чтобы маркетплейсы в первую очередь предлагали товары российского производства. Законопроект о «российской полке» уже готовят. Идею критиковало Минэкономразвития: придётся перестраивать алгоритмы, чтобы пользователь продолжал получать предложения о товарах, основанные на его предпочтениях.
  • Росаккредитация предложила законодательно обязать продавцов на маркетплейсах указывать сертификат или декларацию, подтверждающих качество и безопасность товара.
  • Роскачество — обеспечить техническую возможность отказаться от заказа в любое время и зафиксировать сумму неустойки за возврат. Сейчас маркетплейсы «определяют её произвольно». В ведомстве отметили, что после открытия доступа для зарубежных продавцов, в том числе из Китая, «посыпались жалобы о дешёвых подделках». Покупатели же не могут обратиться напрямую к продавцу.
  • Маркетплейсы часто требуют фото- и видеодоказательства дефектов товара, говорят в Роскачестве и считают недопустимым перекладывать бремя доказывания на потребителей. А в Союзе интернет-торговли предложили развивать внесудебное разрешение споров с маркетплейсами, чтобы снять нагрузку на суды.

#новости #маркетплейсы

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19 комментариев
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 Дмитрий Куприянов
МВД выступило за ужесточение для маркетплейсов требований к информационной безопасности: «Нас интересует вопрос интернет-безопасности пользователей». Маркетплейсы сохраняют информацию и «постоянно делятся с МВД», указали в АКИТ.

То есть перестать с ними делиться информацией)?

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Игорь Алакчеев

Основной принцип ИБ - принцип нулевого доверия. Любой запрос по умолчанию рассматривать как мошеннеческий, любого сотрудника - как источника утечки.

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Вадим Д.
какие вопросы о маркетплейсах обсуждали в Совфеде

— Народ, народ, в вайлдберриз что, все писюны и страпоны сгорели? Где теперь берёте?
*разговоры на задних рядах.

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S.Capusta

* теперь берём холодные кошельки, два в одном ))

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Вадим Д.

О как, безопасное хранение (-:

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Griby Lenina
«Нас интересует вопрос интернет-безопасности пользователей». Маркетплейсы сохраняют информацию и «постоянно делятся с МВД»

Странно звучит.
— Нас волнует, чтобы данные пользователей не утекли.
— Но мы же с вами делимся их личными данными, чего вы начиаете?
— Тогда всё в порядке.

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Слегка Придурковатый

«В ведомстве отметили, что после открытия доступа для зарубежных продавцов, в том числе из Китая, «посыпались жалобы о дешёвых подделках»

А типа отечественные продавцы на том же ВБ или Озоне продают оригиналы (китайские же). Кек.

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Joe McEachern

Прям плотненько за маркетплейсы взялись

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Caomhan Macha

Дык "Казна пустеет, милорд!"

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Альвар

"внесудебное разрешение споров"
ВБ может поделиться опытом

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Виктор

Стимулирующее регулирование, ну-ну. Заместитель директора в Озон такой большой, но в сказки верит

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Joe McEachern

Все мы дети в душе

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Вадим Рудницкий

А вот когда выходим из душа...

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under construction

ФАС за дальнейшую монополизацию рынка торговли, интересно

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Денис Смолянинов

Правильно что все эти правила торговли с маркетплеисов дорабатывают, а главное обсуждают в том числе с участниками интернет торговли. Важно выработать правильный подход, устраивающий всех, оптимальный вариант работы, одинаково выгодный для всех участников, ту самую "золотую середину". Надеюсь в ближайшем будущем это как раз и будет сделано.

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Михаил Нестряев
Маркетплейсы часто требуют фото- и видеодоказательства дефектов товара, говорят в Роскачестве и считают недопустимым перекладывать бремя доказывания на потребителей. -ну как по мне если клиент о каком то специфическом дефекте, то в фото ничего такого нет.
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Я сказал свое имя машине

Прочитал "российские полкИ" и испугался

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Влад Шушкевич

Как они видят конкуренцию с амазоном или ebay? Ну ладно, с амазоном в некоторых категориях можно конкурировать. Но ebay это совсем другая история)

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Премудрый пискарь

-Запретить!
-Ограничить!
-Обязать!
-Штрафовать!
вот что они обсуждали...и предложения у них соответствующие...

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