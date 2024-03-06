Сейчас перед нами остро стоит задача выхода за рубеж, откуда нас теснят все. И если мы хотим, чтобы в Казахстане, Армении, Киргизии покупали на Amazon, Ebay, маркетплейсах группы Alibaba, тогда нам нужно зажимать маркетплейсы, и тогда мы проиграем этот рынок, безусловно. Если же мы хотим, чтобы всё-таки покупали на Ozon, на Wildberries, мы просим нам помогать и формировать стимулирующее, а не угнетающее регулирование.