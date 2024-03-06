Торговля
Артур Томилко

«Мегамаркет» запустил продажу новых автомобилей в Москве и Санкт-Петербурге Статьи редакции

Для покупки доступны машины Haval, Land Rover, Hong и Zeekr.

  • О начале продаж новых автомобилей «Мегамаркет» рассказал «Газете.ru». Раздел с машинами появился на маркетплейсе, убедился редактор vc.ru. Пока услуга доступна только для пользователей из Москвы и Санкт-Петербурга.
Скриншот раздела с автомобилями
  • В числе продавцов указаны «Сберавто» и автосалон Maxicars. Для покупки доступны автомобили Haval, Land Rover, Hong и Zeekr. Они продаются по предоплате 100%, доставку организует дилер.
  • Стоимость полноприводного Haval F7 2023 года выпуска начинается от 2,69 млн рублей. Премиальный седан Hongqi H9 Flagship можно купить по цене от 9,3 млн рублей. Land Rover Range Rover 2024 года стоит от 27,4 млн рублей.
  • В сентябре 2023 года продажу новых автомобилей в Москве и Подмосковье запустил Ozon. На старте были представлены 27 автомобилей Cherry разных моделей по цене 2,2 млн рублей до 4,7 млн рублей.

#новости #мегамаркет

855 показов
1.8K открытий
0
35 комментариев
Написать комментарий...
 Сергей Лавров

Скидка 5 тысяч рублей по промокоду "Олег" работает?

Ответить
Развернуть ветку
Ale K

Там другие промокоды

Ответить
Развернуть ветку
Андрей

«8марта» надо попробовать

Ответить
Развернуть ветку
Дудов Слава

5 многовато, скорее 500 рублей при заказе от 1 млн.

Ответить
Развернуть ветку
Kiss1nger

Китайские ведра за почти 3 млн. Победа и прорыв не иначе...

Ответить
Развернуть ветку
KK

Цена отказа от грязного доллара

Ответить
Развернуть ветку
Какер Тарлсон

В пользу чистого юаня

Ответить
Развернуть ветку
Goofy

В конце 2020 можно было новый Мерседес купить за эти деньги в Москве.

Ответить
Развернуть ветку
Griby Lenina
Land Rover Range Rover 2024 года стоит от 27,4 млн рублей.

Уточните, это цена за одну или две машины?

Ответить
Развернуть ветку
Dmitriy Sakharov

Это цена за то, чтобы посмотреть. Если решите брать, придется доплатить 👌🏻

Ответить
Развернуть ветку
Andrew Simon

"Я бы сказал, это цена за два самолета или один?" ))

Ответить
Развернуть ветку
Zloy Marketolog

Ля что это за мутант? Это что дизайнеры ЗИЛа сделали? 🤣 Это дверь от холодильника Юрюзань? Так вот куда девают холодильники эти пацаны из вывоза старой техники 😂

Ответить
Развернуть ветку
Какер Тарлсон

Премиальный седан

Ответить
Развернуть ветку
Zloy Marketolog

А эту из разных холодильников собрали)

Ответить
Развернуть ветку
Zloy Marketolog

В реале еще более убого выглядит)

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Премиально

Ответить
Развернуть ветку
Запопу Кусь

А в пупырку завернут? 🙋‍♀️🤭

Ответить
Развернуть ветку
Виталий

И стекло с чехлом вложат

Ответить
Развернуть ветку
debil
Ответить
Развернуть ветку
Dima Ts

Возврат авто через ПВЗ?

Ответить
Развернуть ветку
Зенин

Через кассиршу в Пятерочке))

Ответить
Развернуть ветку
Илья Прокопенко

А на каком этапе к цене прикручивается доплата в 20% машины в виде ковриков, сеточек и пыльников?

Ответить
Развернуть ветку
ник

Круть, как раз бонусы не знал куда потратить

Ответить
Развернуть ветку
Екатерина Ладванова

Интересно, отличается ли цена от стоимости в салоне 🤔

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Матюшин

Отличается, тут я смотрю гораздо дешевле, представляю что с этими машинами было!

Ответить
Развернуть ветку
Альвар

А где Москвич?

Ответить
Развернуть ветку
Илья Прокопенко

Идея, конечно, хорошая. И если в этой схеме действительно нет потерявших берега дилеров с их допами и накрутками, а машины продаются по РРЦ - то можно только пожать руки ее авторам и исполнителям. Но чует мое сердце, что это просто очередная собиралка лидов для ******ов-дилеров, как это уже бывало

Ответить
Развернуть ветку
Гражданин

101% Сбер спасибо и я покупаю

Ответить
Развернуть ветку
Какер Тарлсон
Премиальный седан
Hongqi H9 Flagship
Ответить
Развернуть ветку
dru dru

Как будто кто-то на китайском выругался

Ответить
Развернуть ветку
Какер Тарлсон

Коллега просто высморкался
Менеджер:
- О, хорошее название

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Если спасибками будут возвращать процентов 50-70, то можно рассмотреть и такой вариант. Кек.

Ответить
Развернуть ветку
Дана Полено

Максимально странно покупать авто через маркетплейсы) Техника то не всегда качественная, тут страшно подумать

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Любчиков

интересно сколько бонусов «спасибо» упадёт))

Ответить
Развернуть ветку
Zloy Marketolog

Заблокируют карточку за злоупотребление бонусами)

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
32 комментария
Раскрывать всегда