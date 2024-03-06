«Мегамаркет» запустил продажу новых автомобилей в Москве и Санкт-Петербурге Статьи редакции
Для покупки доступны машины Haval, Land Rover, Hong и Zeekr.
- О начале продаж новых автомобилей «Мегамаркет» рассказал «Газете.ru». Раздел с машинами появился на маркетплейсе, убедился редактор vc.ru. Пока услуга доступна только для пользователей из Москвы и Санкт-Петербурга.
- В числе продавцов указаны «Сберавто» и автосалон Maxicars. Для покупки доступны автомобили Haval, Land Rover, Hong и Zeekr. Они продаются по предоплате 100%, доставку организует дилер.
- Стоимость полноприводного Haval F7 2023 года выпуска начинается от 2,69 млн рублей. Премиальный седан Hongqi H9 Flagship можно купить по цене от 9,3 млн рублей. Land Rover Range Rover 2024 года стоит от 27,4 млн рублей.
- В сентябре 2023 года продажу новых автомобилей в Москве и Подмосковье запустил Ozon. На старте были представлены 27 автомобилей Cherry разных моделей по цене 2,2 млн рублей до 4,7 млн рублей.
855 показов
1.8K открытий
Скидка 5 тысяч рублей по промокоду "Олег" работает?
Там другие промокоды
«8марта» надо попробовать
5 многовато, скорее 500 рублей при заказе от 1 млн.
Китайские ведра за почти 3 млн. Победа и прорыв не иначе...
Цена отказа от грязного доллара
В пользу чистого юаня
В конце 2020 можно было новый Мерседес купить за эти деньги в Москве.
Уточните, это цена за одну или две машины?
Это цена за то, чтобы посмотреть. Если решите брать, придется доплатить 👌🏻
"Я бы сказал, это цена за два самолета или один?" ))
Ля что это за мутант? Это что дизайнеры ЗИЛа сделали? 🤣 Это дверь от холодильника Юрюзань? Так вот куда девают холодильники эти пацаны из вывоза старой техники 😂
Премиальный седан
А эту из разных холодильников собрали)
В реале еще более убого выглядит)
Премиально
А в пупырку завернут? 🙋♀️🤭
И стекло с чехлом вложат
Возврат авто через ПВЗ?
Через кассиршу в Пятерочке))
А на каком этапе к цене прикручивается доплата в 20% машины в виде ковриков, сеточек и пыльников?
Круть, как раз бонусы не знал куда потратить
Интересно, отличается ли цена от стоимости в салоне 🤔
Отличается, тут я смотрю гораздо дешевле, представляю что с этими машинами было!
А где Москвич?
Идея, конечно, хорошая. И если в этой схеме действительно нет потерявших берега дилеров с их допами и накрутками, а машины продаются по РРЦ - то можно только пожать руки ее авторам и исполнителям. Но чует мое сердце, что это просто очередная собиралка лидов для ******ов-дилеров, как это уже бывало
101% Сбер спасибо и я покупаю
Hongqi H9 Flagship
Как будто кто-то на китайском выругался
Коллега просто высморкался
Менеджер:
- О, хорошее название
Если спасибками будут возвращать процентов 50-70, то можно рассмотреть и такой вариант. Кек.
Максимально странно покупать авто через маркетплейсы) Техника то не всегда качественная, тут страшно подумать
интересно сколько бонусов «спасибо» упадёт))
Заблокируют карточку за злоупотребление бонусами)