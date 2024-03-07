«Авито» разрешит владельцам ПВЗ открывать пункты под брендом сервиса Статьи редакции
И подключаться к «Авито Доставке» в обход логистических служб.
- «Авито» запустит Avito Branded Delivery — функция позволит пунктам выдачи заказов (ПВЗ) напрямую подключаться к «Авито Доставке» и сотрудничать с платформой, рассказала компания.
- Раньше ПВЗ могли подключаться к сети «Авито Доставки» только через логистического партнёра, его технические решения и юридическое оформление. Среди них — СДЭК, «Почта России», BoxBerry, DPD, 5post, «Яндекс Доставка», Exmail и другие. Новую функцию тестировали с октября 2023 года на 100 мультибрендовых пунктах в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.
- Теперь владельцы ПВЗ смогут как напрямую подключиться к «Авито Доставке», так и открывать монобрендовые пункты «Авито». В апреле 2024 года компания планирует запустить для них личный кабинет и специальное ПО. В нём можно будет вести операции по приёму и выдаче отправлений и взаимодействовать с разными службами доставки. До конца 2024-го появится возможность отслеживать доходность, вести финансовую отчётность и получать бизнес-аналитику.
- Доставкой между пунктами будут заниматься логистические партнёры «Авито». Пока он один — компания Logsis, но в будущем их количество будет увеличиваться.
- Подключаться новые ПВЗ смогут со второго квартала 2024 года, лендинг с деталями проекта и офертой появится на сайте «Авито». До конца 2024-го количество таких пунктов должно составить 1500. По данным источника «Ведомостей», «Авито» инвестировала в проект 4 млрд рублей.
- У пользователей «Авито Доставки» появится больше выбора: на карте новые точки будут отмечены как пункты «Авито». Если указать получение заказа в таком пункте, продавец увидит уведомление, что товар нужно сдать в один из ПВЗ в своём городе — их можно будет посмотреть в приложении. Кросс-доставки (например, сдать в «Авито» и получить в «Почте России» или наоборот) пока не будет.
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Зачем, а главное нахуя
Авита
Были миллионы запросов? У ПВЗ скулы сводило от желания, но без возможности открывать пункты под брендом сервиса?
Сначала научились бы не терять доставки. За полгода 2 посылки просрали, а в поддержке динамо
а кто то вообще нуждался в пвз авито?
Многие люди заказывают с Авито, сам забирал в ПВЗ заказ. Очередь была достаточная. Через Авито доставку безопаснее покупать, чем напрямую с контрагентом.
Ну это всё хорошо, но именно пункты зачем? Чтоб б.у вещи складировать и разбираться с ними? Это же вроде хуже озона и вб по идее.
вот именно зачем нужен пвз для б/у товаров? хз что то не верится что это выстрелит
Как Авито работает с бизнес-партерами врагу не пожелать.
Месяцами не могут решить проблем. Часть заявок просто закрывают не предоставив ответа и не решив проблему. Часть решаешь сам, а они потом пишут, что видим, что у вас все в порядке теперь.
Элементарные вещи они не могут сделать нормально. 90% клиентов не видят, что товара временно нет в наличии. Так как этот статус расположен так, и написан таким шрифтом, что его сложно заметить.
Сервис Авито доставка у них хромает. Если подключил доставку своими партнерами, то часть товара у тебя все равно уезжает обычной доставкой Авито, хотя она не включена и выбрана только доставка партнерами. Бизнесу нужно свои отправления приносить в открытом виде и подавать паспорт для заполнения. А таких отправок могут быть десятки, и ты стоишь ждешь, пока на каждую заполнят данные.
И таких проблем масса. Ни один партнер не создает столько костылей при работе.
Не завидую тем, кто захочет открыть ПВЗ под брендом Авито.
Мечты: ПВЗ обслуживает все маркеты. Озон, WB, Яндекс т.д. Клиентам удобно, владельцу доп доход.
Сейчас города покрываются визуальным мусором: пивнухи, быстроденьги, пвз у каждого свои.
Просто представьте очередь в этих ПВЗ. Не надо так делать.
если бы пвз обслуживали все маркеты был бы обновлен( или поставлен?) рекорд на самую длинную очередь :D
Разрешила, спасибо
Решить другие проблемы авито видимо не хочет?!😁
Ну и что
ну то что можно будет подключаться к доставке не через партнера это неплохо и количество пунктов приема заказов увеличат ....
Дновито ничто не спасёт.
У авито есть ПВЗ ? Не знал)
Проглядел момент, когда авито перестал быть сайтом для покупок с рук всего чего угодно, а стал полноценным маркетплейсом