Ceetrus, входящая в группу Auchan, задумалась о продаже ТЦ в России — «Ведомости» Статьи редакции
Источник утверждает, что сделка уже на согласовании у правительства. Компания управляет 40 ТЦ и прикассовыми зонами в гипермаркетах «Ашан», но неизвестно, какие именно объекты будут продавать.
- Группа Ceetrus рассматривает возможность продажи своих активов в России. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавшие с ней, информацию подтвердил один из партнёров компании.
- По его словам, «вопрос выхода из недвижимости в России периодически возникал у акционера Ceetrus в течение последних нескольких лет», но до переговоров с покупателями не доходило. Сейчас же сделка уже на согласовании у правкомиссии по иностранным инвестициям или уже одобрена, говорит источник. Продажа ТЦ поможет компании «снизить риски от владения активами в России».
- Ceetrus входит в группу Auchan, которая принадлежит семье Мюлье вместе с сетями Decathlon и Leroy Merlin. До 2018 года она называлась Immoauchan. В России Ceetrus управляет 40 ТЦ и галереями. В частности, ей принадлежат торговые комплексы «Акварель» в подмосковном Пушкине, Волгограде, Тольятти, а также комплекс «Тройка» в Москве.
- Также, по словам консультантов, компания владеет прикассовыми зонами в гипермаркетах «Ашан». В общей сложности ей принадлежит торговая площадь на 180 тысяч м², говорит источник. На сайте указаны данные о 150 тысячах м².
- Купить активы Ceetrus хочет логистический оператор «Лидертранс» из Татарстана, утверждает источник издания. Компания специализируется на услугах по перевозке грузов в России, Турции, Грузии и странах Центральной Азии. Связанная с этой фирмой структура, по данным РБК, собирается выкупить доли американской Hines в аутлетах в Подмосковье и Санкт-Петербурге.
- Пока неизвестно, все ли активы хочет выкупить «Лидертранс». Два консультанта говорят, что в сделку войдут все объекты компании, третий — что прикассовые зоны в «Ашанах» покупателя не заинтересовали. Рыночную стоимость активов опрошенные «Ведомостями» эксперты оценили в 20-21,6 млрд рублей.
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«Вопрос выхода из недвижимости в России периодически возникал у акционера Ceetrus в течение последних нескольких лет, но он отгонял эти мысли, так как гешефт перевешивал».
- А не продать ли все и не махнуть ли в Ялту?
Надеюсь, не из-за rus в названии. А то время дикое, всякое может произойти.
ваша скорость комментирования меня убивает)
Это нейросеть на питоне
единственный нейрочеловек
Золотые слова 🤝🏻🍻
Ещё есть Мизулина
она же не сидит на vc.ru, правда ведь?
Надеюсь нет
хах, а вдруг ты это Мизулина под прикрытием?
Она больше на рептилоида смахивает
Она просто киборг какой-то. У неё даже лицо какое-то будто ненастоящее..
Это говорит мне Flash?! Тянет на комплимент (-:
хахахаахха да, даже Flash не так быстро комментирует ( из-за отсутствия времени :D )
Aurus?
Так то скрепные. А здесть - проклятые западные буржуины.
Их на родине сейчас не хвалят за такие фортели.
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
пришла беда откуда не ждали, что ни день то новый бизнес уходит .Мне кажется такое впечатление создается еще и за счет того что ,как только кто то собирается уходить об этом сразу пишут,нужно публиковать и новости о новых брендах, магазинах,стартапах и заведениях
Мне кажется, что в торговле это невелика потеря, потому что на место иностранного бизнеса приходит отечественный. Просто меняется собственник и вывеска, а всё остальное как продавалось, так и продаётся. Тот же Ашан практически не торгует товарами из ЕС или США. Большинство - Россия, Турция, Китай и т.д.