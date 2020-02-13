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Торговля
Лиана Липанова
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Ритейлер техники DNS открыл сеть продуктовых магазинов под брендом «Квартет вкусов» Материал редакции

Первый магазин открылся летом 2019 года, сейчас их восемь.

  • DNS Group открыла во Владивостоке восемь продовольственных магазинов у дома под названием «Квартет вкусов». Пока сеть работает в пилотном режиме, рассказал гендиректор компании Дмитрий Алексеев.
  • Первый магазин открылся летом 2019 года. Средняя площадь помещений — до 100 м². Открытие одной точки стоит 2 млн рублей, отметил Алексеев.
  • В «Квартете вкусов» продаются овощи, фрукты, молочная продукция, хлеб и другие продукты повседневного спроса, всего в ассортименте 2000-2500 наименований. Средний чек в магазине составляет 300 рублей.
  • Выбор формата магазина у дома Алексеев объясняет тем, что во Владивостоке трудно арендовать большую площадь. В том числе поэтому до региона не дошли другие крупные ритейлеры, говорит Алексеев.
  • Штаб-квартира DNS находится во Владивостоке. Там же компания строит коммерческую недвижимость, жилые комплексы и другое.
  • DNS сложно будет вывести «Квартет вкусов» за пределы региона — небольшим магазинам сложно конкурировать с крупными форматами, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, условия поставщиков для крупных магазинов выгоднее. Компания может использовать опыт в своих гипермаркетах электроники и открыть «магазин в магазине», отмечает Бурмистров.
  • «М.Видео-Эльдорадо» и «Ситилинк» не планируют выходить на рынок продовольственных магазинов, рассказали представители компаний.
Главный конкурент «М.видео» и «Эльдорадо» – DNS…
Ритейлер открыл сеть продовольственных магазинов в Приморье
www.vedomosti.ru

#новость #dns

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Статья будет полезна владельцам интернет-магазинов, выбирающим поставщика. Также она будет полезна производителям и оптовикам, желающим наладить сотрудничество с интернет-магазинами.
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4 комментария
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Алексей Попков

5

DNS сложно будет вывести «Квартет вкусов» за пределы региона

Говорит эксперт у которого Россия закачивается за МКАДом. Крупные сетевики дошли до Сибири, а дальше встали из-за сложности логистики. В Дальневосточном регионе мало сетевого ритейла, поэтому шансы DNS довольно высоки. 

Вот так, кстати, выглядят мини-маркеты:

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Николай Шелопугин

2

Мне так симпатичен DNS с их офисом во Владивостоке. Как будто другой мир вообще, и они там рулят. Надеюсь с них будут брать пример другие российские компании и открывать штаб-квартиры не только в Москве.

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Дмитрий Алтунин

Николай
3

Они не уезжали из Москвы, а были во Владике изначально. Слышал, что это были деньги дальневосточной таможни

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Антон Лисин

1

Днс  совсем скатился со своими завышенными ценами.

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