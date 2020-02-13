Ритейлер техники DNS открыл сеть продуктовых магазинов под брендом «Квартет вкусов»
Материал редакции
Первый магазин открылся летом 2019 года, сейчас их восемь.
DNS Group открыла во Владивостоке восемь продовольственных магазинов у дома под названием «Квартет вкусов». Пока сеть работает в пилотном режиме, рассказал гендиректор компании Дмитрий Алексеев.
Первый магазин открылся летом 2019 года. Средняя площадь помещений — до 100 м². Открытие одной точки стоит 2 млн рублей, отметил Алексеев.
В «Квартете вкусов» продаются овощи, фрукты, молочная продукция, хлеб и другие продукты повседневного спроса, всего в ассортименте 2000-2500 наименований. Средний чек в магазине составляет 300 рублей.
Выбор формата магазина у дома Алексеев объясняет тем, что во Владивостоке трудно арендовать большую площадь. В том числе поэтому до региона не дошли другие крупные ритейлеры, говорит Алексеев.
Штаб-квартира DNS находится во Владивостоке. Там же компания строит коммерческую недвижимость, жилые комплексы и другое.
DNS сложно будет вывести «Квартет вкусов» за пределы региона — небольшим магазинам сложно конкурировать с крупными форматами, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, условия поставщиков для крупных магазинов выгоднее. Компания может использовать опыт в своих гипермаркетах электроники и открыть «магазин в магазине», отмечает Бурмистров.
«М.Видео-Эльдорадо» и «Ситилинк» не планируют выходить на рынок продовольственных магазинов, рассказали представители компаний.
Алексей Попков
DNS сложно будет вывести «Квартет вкусов» за пределы региона
Говорит эксперт у которого Россия закачивается за МКАДом. Крупные сетевики дошли до Сибири, а дальше встали из-за сложности логистики. В Дальневосточном регионе мало сетевого ритейла, поэтому шансы DNS довольно высоки.
Вот так, кстати, выглядят мини-маркеты:
Николай Шелопугин
Мне так симпатичен DNS с их офисом во Владивостоке. Как будто другой мир вообще, и они там рулят. Надеюсь с них будут брать пример другие российские компании и открывать штаб-квартиры не только в Москве.
Дмитрий АлтунинНиколай
Они не уезжали из Москвы, а были во Владике изначально. Слышал, что это были деньги дальневосточной таможни
Антон Лисин
Днс совсем скатился со своими завышенными ценами.