Российские юрлица сети OBI подали встречный иск к бывшему немецкому владельцу Статьи редакции
Ритейлер хочет признать незаконным досрочное расторжение лицензионного договора на товарные знаки.
- В начале марта 2024 года ООО «Сделай своими руками», ООО «Сделай своими руками Северо-Запад» и ООО «Сделай своими руками — Казань» подали в Арбитражный суд Москвы иск к OBI GmbH & Co. Deutschland KG, обратили внимание «Ведомости». Соответчиком указан Роспатент.
- В российской сети пояснили газете, что это встречный иск — о признании незаконным досрочного расторжения лицензионного договора на товарные знаки OBI, obi и «ОБИ», который должен был действовать до 2029 года.
- По словам ритейлера, в марте 2023-го OBI GmbH в одностороннем порядке расторгла это лицензионное соглашение. В российской сети считают решение незаконным. Представитель сети добавил, что поэтому тогда компания направляла в головнои офис OBI предложения о вступлении в переговоры.
- OBI GmbH подавала иски к своим бывшим российским структурам в ноябре 2023 года и в январе 2024-го. Сначала она требовала запрета на использование товарных знаков в России, а затем — 25 млн рублей. Заседания по этим искам назначены на апрель и май 2024 года. Представитель OBI GmbH говорил «Ведомостям», что российская сеть «проигнорировала требование прекратить незаконное использование товарных знаков, которое продолжается и по сей день».
- Немецкая сеть строительных магазинов OBI объявила о прекращении работы в России в марте 2022 года. В конце апреля-начале мая того же года сеть возобновила работу на фоне конфликта головной компании с местными топ-менеджерами. После этого у российского бизнеса ритейлера четыре раза сменились собственники: с апреля 2023 года основные юрлица OBI в России принадлежат АО «Аллонж».
- В октябре 2022 года «Ъ» писал, что OBI в России подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков HOBI и OBBI. В августе 2023-го, по данным «Ведомостей», компания подала заявку на регистрацию бренда Domus.
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Ух ты, прямо сборище ООО Очумелых ручек.
Все правильно делают. Ещё одна лавка, как и Карлсберг, решили самовольно в одностороннем порядке прекратить деятельность.
Новый тренд
Не понятно на основании чего считают незаконным?