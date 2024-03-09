«Миллион» поводов для «штрафов» и выкуп всего, что не реализовали в срок: как работают продавцы «Красного & Белого» Статьи редакции
Главное из выпуска шоу «Все работы хороши» Олега AsSa, где разбирают условия труда в разных компаниях.
Трудоустройство
- Подать заявку можно в магазине или на сайте. Найти работу у дома, скорее всего, будет нетрудно, так как магазинов сети в стране много и во многих из них — недобор.
- Форму сотрудник покупает за свой счёт через специальный сайт. Рубашки стоят более 1000 рублей, жилетки — свыше 2000 рублей. Самые недорогие— футболки по цене до 1000, но у них «плохое качество», рассказали блогеру: могут прийти рваными, плохо отстирываются, быстро выцветают.
- При желании можно попросить администратора подать заявку, чтобы форму выдали, а деньги за неё вычли потом — из первой зарплаты. В некоторых магазинах с высоким оборотом жилетки и рубашки есть в запасе.
- Медкнижку проверяют не у всех. Если и запрашивают, то оформляется она за свой счёт.
- Канцелярию (ручки, ножики, ножницы) не выделяют, говорят сотрудники. По словам одного из них, «максимум, что придёт, — бумага, и ту экономь». Иногда приходится платить даже за бейдж (100 рублей), потому что без него могут выписать штраф.
Обучение и договор
- Стажировка — это два-три дня неоплачиваемой работы. Смены при этом полноценные — более десяти часов. Качество обучения зависит от старших коллег: кто-то учтивый, кому-то всё равно.
- Ознакомиться с трудовым договором до подписания можно, но копию по умолчанию не выдают. Распечатать её могут, но уже после подписания — по запросу. Само соглашение стандартное, отмечает автор ролика.
- В должностных обязанностях, помимо прочего, указана необходимость заниматься мониторингом (ходить в другие магазины и фиксировать там цены), разносить рекламные материалы, выяснять причины включения сигнализации и принимать меры по ликвидации пожара.
- Новички также подают заявление, в котором обязуются не продавать алкоголь несовершеннолетним, правильно заносить товары в ЕГАИС и вести журнал розничных продаж. Если человек нарушает эти пункты, он должен подать на увольнение и компенсировать ущерб зарплатой.
Зарплата и штрафы
- Зарплата состоит из трёх частей. Первая — почасовая ставка. В договоре, который дают подписать, она не указывается. Собеседники Олега AsSa, работающие как ОПП (продавец, кассир и хозяин зала в одном), называли разные цифры: 40, 135, 162 рубля.
- Вторая часть — премия от выполнения плана продаж. Третья — процент от товарооборота магазина. Если выполнить все планы, можно получать до 60-70 тысяч рублей за месяц, но всё зависит от магазина, города и других факторов. «Точную сумму не будете знать никогда», — говорит блогер.
- Штрафов нет, но есть «неначисление премии». Поводов — «миллион»: если опоздал, оделся не по дресс-коду, вышел из магазина в час пик, включил телефон в зале, пересчитывал купюры перед инкассацией не под камерой, присел во время исполнения должностных обязанностей, курил слишком близко к выходу.
- Премия также во многом зависит от продажи товаров определённой марки. Выполнить план нужно на 80% (даже не 79,97%), иначе по итогам месяца выдадут разве что МРОТ. По этой причине работники нередко сами покупают товары.
- Все просроченные продукты и то, что магазин не реализовал в нужные ему сроки, сотрудники тоже выкупают сами — по розничной цене.
Рабочий день
- По договору сотрудник работает по графику «два через два», по факту — как придётся из-за текучки: некоторые уходят ещё на этапе стажировки.
- Приходить нужно как минимум за полчаса до официального открытия. Перед началом смены магазин отправляет СБ фотографию штата в форме и с бейджами.
- Среди обязанностей — печать и расклейка ценников, ротации, ревизии. Нужно также мять картон, фотографировать полки и холодильники для СБ. А ещё — разгружать машины с товаром. Для этого нет даже тележек — всё носят на руках (независимо от пола), узнал блогер.
- Обед по регламенту — час, на деле — 20 минут, говорят сотрудники. Уйти на перекус с 16:00 до 20:00 нельзя: это час пик, в который нужно быть в магазине. Из удобств — стол, стул, чайник и иногда микроволновка.
- По словам сотрудников, часы после закрытия — когда они заполняют полки, считают кассу и прибираются — не оплачиваются.
Выжимки других выпусков программы Олега AsSa «Все работы хороши»:
- Зарплата «несчастная», но зато кормят за 55 рублей и не штрафуют: как работают продавцы в «Ленте».
- Не нужно «впаривать» Samsung за 300 тысяч рублей, но придётся потаскать холодильники: как работают продавцы в DNS.
- «Хочешь жить — обманывай людей»: как работают продавцы в магазине косметики и парфюмерии «Летуаль».
- «Говорят, текучка дикая, натягивают на зарплаты и планы нереальные»: как работают оценщики дилера «Рольф».
- Платят только «в полёте», перчатки для уборки за свой счёт, зато 70 дней отпуска: как работают бортпроводники «Победы».
- План продаж, от которого «выпадают волосы», и неоплачиваемые летучки: как работают клиентские менеджеры «Сбера».
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Интересно, какой вариант выбрали бы читатели VC:
Вариант 1: Рабство сотрудников торговых точек и цены как сейчас
Вариант 2: Более достойно финансово оплачиваемый труд сотрудников торговых точек, но выше цены товаров на полке
Мой вариант - №