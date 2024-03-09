[Служба безопасности] — самый большой минус. Работая почти где угодно, ты практически никогда не встретишь сотрудника СБ лично. В «Красном & Белом» он будет жить в твоём магазине: проверять камеры, искать косяки, смотреть, сошлась ли касса, и всячески отравлять тебе жизнь.