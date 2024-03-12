Wildberries начал тестировать фоторедактор для карточек товара Статьи редакции
Доступ открыли тестовой группе продавцов.
- Сервис доступен в режиме редактирования товарной карточки, сообщила компания. С помощью редактора можно удалить исходный фон, поменять размер размещённого на нём объекта, расположить вырезанный предмет на цветной подложке и улучшить качество фотографии.
- В Wildberries рассчитывают, что эти функции упростят продавцам работу с дизайном карточек и помогут «улучшить качество контента».
- Редакция vc.ru уточнила у пресс-службы маркетплейса, когда состоится полноформатный релиз, но к моменту публикации ответа не получила.
- В ноябре 2023 года «Яндекс» рассказал, что продавцы «Маркета» смогут генерировать картинки для карточек товаров с помощью алгоритмов машинного обучения.
- В феврале 2024 года «VK Реклама» добавила нейросеть, которая улучшает качество изображений. Там также есть галерея из сгенерированных ИИ изображений, которые можно использовать при создании объявлений.
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Всем привет, я делаю дизайн карточек на wb и конверсия моих клиентов свыше...
А. Ой
Эх, сейчас тестовая группа продавцов невероятную красоту наредактирует! Теперь смогут "фотосессии" прямо в фасовочном подвале организовывать.
Это ж представьте, сколько «экспертов» по фото на МП работу потеряют. Зря курсы заканчивали, получается..
Думаю, уже в работе новые курсы (-:
Будут курсы по использованию умного фоторедактора
для новичков как по мне неплохой вариант сэкономить, давно пора было это сделать.Ведь те кто только начинает часто не готовы платить дизайнеру ,чтоб он сделал классную карточку товару
Вот и начало ИИ заменять людей понемножку, начало причём с реально не особо полезной профессии.
Тут же про фоторедактор, ни о какой замене еще речи нет)
Раньше продавцу надо было самому снимать и редактировать реальную фотографию товара или приглашать\нанимать специалиста. Теперь ему предлагают редактор который за пару минут всё сделает практически сам, без участия сторонних специалистов.
*вроде у детской одежды Кофтёныши были пробы с AI генерацией детей в фотосессии вместо реальных людей.
Это врядли) Без участия сторонних специалистов он не проработает боли аудитории, не покажет преимущества, не сделает хорошую ретушь.
По моим наблюдениям, подавляющее кол-во продавцов на Ozon, вообще ленивые бизмесмены. Крайне маленькое кол-во лотов оформлены корректно, т.е. есть много правдивых фото (на сворованное с офф сайта или Aliexpress, где они купили товар), хорошее описание товара и ведение отзывов и вопросов.
Тут им предлагают превосходный и простой инструмент который сможет, в перспективе, нагенерировать кучу уникальных фото и выделить их товар из общей массы подобных.
Я в тестовую группу не попал. Появится - посмотю, что за дудо чудесное там предлагают)
вместо нормальной работы сервиса какую-то хуйню не нужную делают
Лучше бы они начали тестировать кнопку "отменить заказ"
@Ozon сдела видео-редактор и это пиздец. Вместо красочных видиков, дебильнейшие слайд-шоу
Помоему тандема лучше супы и фотошопа для инфографики еще не придумали.
Ну и пара нейронок, для удаления фона, или таких мелочевых заданий можно юзать.
Опять же - фоторедактор - это одно. Другой момент правильно отработать боли и показать преимущества на фото - это нужно хороший конкретный анализ проводить, собирать максимум информации и превращать это в графику.
В целом если делать быстро и качественно в день можно собрать не более 2-3 карточек.
Кстати, по поводу видеообложек на ОЗОН. Их можно генерить бесплатно. На одном из этапов генерации до размещения видео можно бесплатно вытащить через код элемента. (и таких дыр у них очень много)
Ну мне кажется как раз таки фоторедактора в вайлдбериз именно и не хватало