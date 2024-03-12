Торговля
Полина Лааксо

Wildberries начал тестировать фоторедактор для карточек товара Статьи редакции

Доступ открыли тестовой группе продавцов.

  • Сервис доступен в режиме редактирования товарной карточки, сообщила компания. С помощью редактора можно удалить исходный фон, поменять размер размещённого на нём объекта, расположить вырезанный предмет на цветной подложке и улучшить качество фотографии.
  • В Wildberries рассчитывают, что эти функции упростят продавцам работу с дизайном карточек и помогут «улучшить качество контента».
  • Редакция vc.ru уточнила у пресс-службы маркетплейса, когда состоится полноформатный релиз, но к моменту публикации ответа не получила.
  • В ноябре 2023 года «Яндекс» рассказал, что продавцы «Маркета» смогут генерировать картинки для карточек товаров с помощью алгоритмов машинного обучения.
  • В феврале 2024 года «VK Реклама» добавила нейросеть, которая улучшает качество изображений. Там также есть галерея из сгенерированных ИИ изображений, которые можно использовать при создании объявлений.

#новости #wildberries

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19 комментариев
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 Aleksey Pronin

Всем привет, я делаю дизайн карточек на wb и конверсия моих клиентов свыше...
А. Ой

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Вадим Д.

Эх, сейчас тестовая группа продавцов невероятную красоту наредактирует! Теперь смогут "фотосессии" прямо в фасовочном подвале организовывать.

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Вишняковский

Это ж представьте, сколько «экспертов» по фото на МП работу потеряют. Зря курсы заканчивали, получается..

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Вадим Д.

Думаю, уже в работе новые курсы (-:

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Dozent

Будут курсы по использованию умного фоторедактора

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Андрей Маркин

для новичков как по мне неплохой вариант сэкономить, давно пора было это сделать.Ведь те кто только начинает часто не готовы платить дизайнеру ,чтоб он сделал классную карточку товару

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Maxim Demin

Вот и начало ИИ заменять людей понемножку, начало причём с реально не особо полезной профессии.

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Марк

Тут же про фоторедактор, ни о какой замене еще речи нет)

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Axel Denisenko
...ни о какой замене еще речи нет)

Раньше продавцу надо было самому снимать и редактировать реальную фотографию товара или приглашать\нанимать специалиста. Теперь ему предлагают редактор который за пару минут всё сделает практически сам, без участия сторонних специалистов.
*вроде у детской одежды Кофтёныши были пробы с AI генерацией детей в фотосессии вместо реальных людей.

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Максим

Это врядли) Без участия сторонних специалистов он не проработает боли аудитории, не покажет преимущества, не сделает хорошую ретушь.

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Axel Denisenko

По моим наблюдениям, подавляющее кол-во продавцов на Ozon, вообще ленивые бизмесмены. Крайне маленькое кол-во лотов оформлены корректно, т.е. есть много правдивых фото (на сворованное с офф сайта или Aliexpress, где они купили товар), хорошее описание товара и ведение отзывов и вопросов.
Тут им предлагают превосходный и простой инструмент который сможет, в перспективе, нагенерировать кучу уникальных фото и выделить их товар из общей массы подобных.

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Максим

Я в тестовую группу не попал. Появится - посмотю, что за дудо чудесное там предлагают)

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hakhagmon

вместо нормальной работы сервиса какую-то хуйню не нужную делают

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Vera

Лучше бы они начали тестировать кнопку "отменить заказ"

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Тоже хочу

@Ozon сдела видео-редактор и это пиздец. Вместо красочных видиков, дебильнейшие слайд-шоу

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Иван Хаманн
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Максим

Помоему тандема лучше супы и фотошопа для инфографики еще не придумали.

Ну и пара нейронок, для удаления фона, или таких мелочевых заданий можно юзать.

Опять же - фоторедактор - это одно. Другой момент правильно отработать боли и показать преимущества на фото - это нужно хороший конкретный анализ проводить, собирать максимум информации и превращать это в графику.

В целом если делать быстро и качественно в день можно собрать не более 2-3 карточек.

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Максим

Кстати, по поводу видеообложек на ОЗОН. Их можно генерить бесплатно. На одном из этапов генерации до размещения видео можно бесплатно вытащить через код элемента. (и таких дыр у них очень много)

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Аргумент Молотова

Ну мне кажется как раз таки фоторедактора в вайлдбериз именно и не хватало

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