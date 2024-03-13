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Таня Боброва
Торговля

X5 Group открыла лабораторию-полигон для испытаний складских роботов

Их будут использовать для перемещения грузов и других задач.

  • Ритейлер открыл лабораторию-полигон в распределительном центре в Подольске. Там тестируют два типа роботов: AMR (автономные мобильные роботы) и FMR (автономные вилочные погрузчики).
  • Они перемещаются без участия человека и могут выполнять разные задачи в зависимости от программы, отметили в компании. На видео в Telegram-канале X5 Group роботы, в частности, перемещают грузы и оборачивают их в плёнку.
  • Решения позволят «оптимизировать несколько ключевых бизнес-процессов, на которые сейчас тратится большое количество человеческих ресурсов: перемещение и размещение товаров в зоне хранения, пополнение ячеек, отбор товаров для комплектации заказов и их перемещение в зону отгрузки».
Источник: X5 Group
  • В X5 Group уточнили vc.ru, что это первые роботы, которых компания будет испытывать. Их разработали партнёры.
  • Осенью 2024 года компания планирует внедрить роботизированные решения на складах своих торговых сетей (X5 Group управляет сетями «Перекрёсток», «Пятёрочка», «Чижик»), а в «ближайшие годы» — построить полностью роботизированный распределительный центр.
Источник: X5 Group
Источник: X5 Group
<span>Источник: X5 Group</span>
<span>Источник: X5 Group</span>
<span>Источник: X5 Group</span>
  • Роботов на складах, в частности, использует «Яндекс Маркет». Например, у маркетплейса есть «Роборука» для разгрузки товаров и подготовки их к отправке и робот Dilectus для перемещения коробок на складах.

#новости #x5group #роботы

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