X5 Group открыла лабораторию-полигон для испытаний складских роботов

Их будут использовать для перемещения грузов и других задач.Ритейлер открыл лабораторию-полигон в распределительном центре в Подольске. Там тестируют два типа роботов: AMR (автономные мобильные роботы) и FMR (автономные вилочные погрузчики).Они перемещаются без участия человека и могут выполнять разные задачи в зависимости от программы, отметили в компании. На видео в Telegram-канале X5 Group роботы, в частности, перемещают грузы и оборачивают их в плёнку.Решения позволят «оптимизировать несколько ключевых бизнес-процессов, на которые сейчас тратится большое количество человеческих ресурсов: перемещение и размещение товаров в зоне хранения, пополнение ячеек, отбор товаров для комплектации заказов и их перемещение в зону отгрузки».Источник: X5 GroupВ X5 Group уточнили vc.ru, что это первые роботы, которых компания будет испытывать. Их разработали партнёры.Осенью 2024 года компания планирует внедрить роботизированные решения на складах своих торговых сетей (X5 Group управляет сетями «Перекрёсток», «Пятёрочка», «Чижик»), а в «ближайшие годы» — построить полностью роботизированный распределительный центр.Источник: X5 GroupРоботов на складах, в частности, использует «Яндекс Маркет». Например, у маркетплейса есть «Роборука» для разгрузки товаров и подготовки их к отправке и робот Dilectus для перемещения коробок на складах.#новости #x5group #роботы