Торговля
Полина Лааксо

Lamoda выпустит одежду под собственными брендами Nume и Mademan Статьи редакции

Продажи планируют запустить в апреле 2024 года.

  • Под маркой Nume будут продавать женскую повседневную одежду, а под брендом Mademan — мужскую, рассказал «Ъ» со ссылкой на компанию. В коллекцию для женщин войдут более 300 моделей, включая аксессуары и обувь. Мужская будет состоять из 200 позиций.
  • Ценовой сегмент — средний. Производить товары будут в Турции и Китае.
  • «Ъ» также обратил внимание, что ООО «Купишуз», управляющее Lamoda, подало заявки на регистрацию товарных знаков Expect, Found, Junes, Mate, Pose и Renew. Но как их будут использовать — компания не рассказала.
  • До этого у Lamoda не было собственных одёжных марок. Решение выйти на этот рынок компания объяснила высоким спросом на повседневную одежду. К тому же потребители по-прежнему ищут новые бренды после ухода из страны некоторых зарубежных компаний.
  • Опрошенные газетой аналитики считают, что выпуск частных марок — «логичный шаг» для мультибрендового продавца. Вдобавок к этому у Lamoda уже есть собственные офлайн-магазины, через которые она в теории может продавать и новые товары, не тратя деньги на аренду дополнительных залов.
  • В 2023 году Lamoda запустила продажи товаров для дома под маркой Lamoda Home и открыла фирменные точки со спортивной одеждой и обувью Lamoda Sport, где продаются товары Adidas, Puma, Reebok и других брендов.
Источник фото: РБК

#новости #lamoda

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22 комментария
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 I Love Leasing

Давно пора. Они уже хорошо разбираются в моде. Лекал на рынке куча. Фабрик - еще больше

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Griby Lenina

Ну это смотря какой fabric, смотря сколько details.

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Roman Skan

в этом сезоне модно ВСЁ!

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Иван Потехин
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Barone Rosso

Ой да берите Юникло, копируйте крой и вперед.

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Roman Skan

Мне нравится эта тенденция с собственными торговыми марками.

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Виталий Павлов

Это уже не тенденция, а маст хэв для крупный ритейлеров. Что ламода тормозит - непонятно. Там уже схемы все давно отработаны. Может приберегли пока эту стратегию, когда рост замедлится - запустят СТМ. А пока значит все хорошо.

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Какер Тарлсон

Часто их сервисом пользуюсь. Пускай попробуют.

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Иван Потехин

Все чаще слышу о Ламоде, а я уже давно так не пользовался им, думаю стоит опять попробовать

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Peachylol

Пользуюсь часто ламодой, нравится, по крайней мере тут нет бесконечного мусора как на вайлбериз, ну и бренды оригиналы ) пробуйте

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неформат

оригиналы буквы которых придумали сами?

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Peachylol

Сначала зайдите и посмотрите.

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Слегка Придурковатый

А Бакальчук чего медлит? Или есть уже? Я просто не в курсе.

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Марьян Санду

она пока что поддалась разработкой редактора карточек и сдачей складов под аренду

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Александр П

Nume — это что-то между пумой и найком, верно

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flash

почему бы и нет, если получится качественная одежда то будет круто, если получится плохо то будет печально, но не смертельно

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boro95

Как же пофек

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Maxim Sergeevich

Так "пофек", что решили об этом всем сообщить 🤡

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Вадя Кулаков

Уже перестали со своими товарами пакет картошки отправлять или еще нет?

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Дмитрий Акимов

Ну что сказать.. не плохо.. будет ещё один бренд. Надеюсь зарекомендует себя с хорошей стороны ,будет пользоваться спросом и будет популярен у потребителей. Ведь действительно потребители по прежнему ищут новые бренды и сейчас есть хороший шанс занять эту нишу. Причём надолго.

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Дима Коренев

Ну да, очевидно, что скорее купят у ламоды, чем у кого-то совсем без имени

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Роллон Пешеход

Nude и madman.

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19 комментариев
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