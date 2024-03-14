Lamoda выпустит одежду под собственными брендами Nume и Mademan Статьи редакции
Продажи планируют запустить в апреле 2024 года.
- Под маркой Nume будут продавать женскую повседневную одежду, а под брендом Mademan — мужскую, рассказал «Ъ» со ссылкой на компанию. В коллекцию для женщин войдут более 300 моделей, включая аксессуары и обувь. Мужская будет состоять из 200 позиций.
- Ценовой сегмент — средний. Производить товары будут в Турции и Китае.
- «Ъ» также обратил внимание, что ООО «Купишуз», управляющее Lamoda, подало заявки на регистрацию товарных знаков Expect, Found, Junes, Mate, Pose и Renew. Но как их будут использовать — компания не рассказала.
- До этого у Lamoda не было собственных одёжных марок. Решение выйти на этот рынок компания объяснила высоким спросом на повседневную одежду. К тому же потребители по-прежнему ищут новые бренды после ухода из страны некоторых зарубежных компаний.
- Опрошенные газетой аналитики считают, что выпуск частных марок — «логичный шаг» для мультибрендового продавца. Вдобавок к этому у Lamoda уже есть собственные офлайн-магазины, через которые она в теории может продавать и новые товары, не тратя деньги на аренду дополнительных залов.
- В 2023 году Lamoda запустила продажи товаров для дома под маркой Lamoda Home и открыла фирменные точки со спортивной одеждой и обувью Lamoda Sport, где продаются товары Adidas, Puma, Reebok и других брендов.
- Ритейлеры начали активнее создавать собственные торговые марки на фоне ухода западных игроков. Ozon подал заявку на регистрацию знаков Ozon Pets, Ozon Sports, Ozon Baby, Ozon Travel и Ozon Home и представил одежду под маркой Hola.
- «Яндекс Маркет» продаёт под собственными брендами детские товары, мебель, телевизоры, электроинструменты, ноутбуки, товары для дома и корм для собак. Одёжная марка есть у «Самоката», а у Whoosh продаются и аксессуары.
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Давно пора. Они уже хорошо разбираются в моде. Лекал на рынке куча. Фабрик - еще больше
Ну это смотря какой fabric, смотря сколько details.
в этом сезоне модно ВСЁ!
Ой да берите Юникло, копируйте крой и вперед.
Мне нравится эта тенденция с собственными торговыми марками.
Это уже не тенденция, а маст хэв для крупный ритейлеров. Что ламода тормозит - непонятно. Там уже схемы все давно отработаны. Может приберегли пока эту стратегию, когда рост замедлится - запустят СТМ. А пока значит все хорошо.
Часто их сервисом пользуюсь. Пускай попробуют.
Все чаще слышу о Ламоде, а я уже давно так не пользовался им, думаю стоит опять попробовать
Пользуюсь часто ламодой, нравится, по крайней мере тут нет бесконечного мусора как на вайлбериз, ну и бренды оригиналы ) пробуйте
оригиналы буквы которых придумали сами?
Сначала зайдите и посмотрите.
А Бакальчук чего медлит? Или есть уже? Я просто не в курсе.
она пока что поддалась разработкой редактора карточек и сдачей складов под аренду
Nume — это что-то между пумой и найком, верно
почему бы и нет, если получится качественная одежда то будет круто, если получится плохо то будет печально, но не смертельно
Как же пофек
Так "пофек", что решили об этом всем сообщить 🤡
Уже перестали со своими товарами пакет картошки отправлять или еще нет?
Ну что сказать.. не плохо.. будет ещё один бренд. Надеюсь зарекомендует себя с хорошей стороны ,будет пользоваться спросом и будет популярен у потребителей. Ведь действительно потребители по прежнему ищут новые бренды и сейчас есть хороший шанс занять эту нишу. Причём надолго.
Ну да, очевидно, что скорее купят у ламоды, чем у кого-то совсем без имени
Nude и madman.