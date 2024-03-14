Торговля
Евгения Евсеева

В «Почте России» предупредили, что из-за снижения лимита беспошлинных онлайн-покупок выручка компании упадёт на 20% Статьи редакции

А у операторы и без того «сложное финансовое положение».

  • Член совета директоров «Почты России» и глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил главе правительства Михаилу Мишустину о рисках для компании в случае снижения до €200 лимита беспошлинных онлайн-покупок. Об этом со ссылкой на письмо пишет РБК, его подлинность подтвердил представитель Хинштейна.
  • По мнению депутата, решение приведёт к «удорожанию импортных товаров народного потребления и росту социального недовольства со стороны граждан», а также «серьёзным финансовым убыткам» «Почты России». Если будут взимать пошлину, граждане начнут отказываться от покупки товаров, а выручка компании упадёт на 20%.
  • Трансграничная торговля — один из «важнейших» источников дохода для «Почты России», отметил Хинштейн. Он напомнил, что компания и без того находится в «сложном финансовом положении»: её убыток по итогам 2023 года составил 7,8 млрд рублей. Депутат попросил Мишустина сохранить текущий лимит, а также обратиться в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) с такой инициативой.
  • С января 2020 года лимит беспошлинного ввоза товаров из-за рубежа составлял €200, но в марте 2022-го его временно увеличили до €1000. Премьер-министр Михаил Мишустин пояснял, что мера позволит гражданам совершать покупки в иностранных онлайн-магазинах, несмотря на ограничения «недружественных» стран.
  • Действие лимита в €1000 продлевалось трижды. Последний раз — до 1 апреля 2024 года. После этого срока он автоматически вернётся к уровню в €200. С июня 2023 года правительство обсуждает снижение лимита: за его сохранение выступали ФАС, Торгово-промышленная палата, «Почта России» и другие игроки на рынке; Минпромторг предлагал снизить порог до €500, Федеральная таможенная служба и Минфин — до €200.
  • В «Почте России» сообщили РБК, что они выступают за сохранение лимита. Хинштейн объяснил изданию, что компания и российские маркетплейсы обеспечивают «витрину», расчёты и доставку товаров из зарубежных интернет-магазинов. «Почта России» занимает 60% рынка доставки, перевозка товаров из-за границы — один из «важнейших источников заработка» для компании. При этом доля её выручки от трансграничных перевозок в общем объёме снизилась с 14% в 2020 году до 9% в 2023 году.
  • РБК со ссылкой на последний доступный годовой отчёт «Почты России» пишет, что общий объём импорта посылок, EMS-отправлений и мелких пакетов составил 121 млн штук, сократившись на 36% по сравнению с 2021 годом и на 46% — с 2020-м. Выручку от этого направления в компании не раскрыли, сославшись на «санкционные риски».

#новости #почтароссии

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81 комментарий
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 Альвар

Побольше консервов надо продавать в отделениях

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Вася Пражкин

Ну можно еще вход на почту платный сделать.

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5 комментариев
Тоже хочу

по цене x2 выше чем в любом магазине и с нарушением условий хранения

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Константин Кочейкин

Согласен. Проблема почты не снижение лимита беспошлинного ввоза, а ее даунское руководство. Глава совета директоров и по совместительству депутат, с исконно русской фамилией, видимо, очень старается развалить все российское. Факты говорят сами за себя!

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11 комментариев
Тоже хочу

- Поставить дружков в топ-менеджеры
- Удивляться что бизнес проседает
Fail

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Framework Юзернеймович

Дружков куда? В таможню? Ты новость читал?

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4 комментария
Слегка Придурковатый

А и не надо лимит снижать. Надо его вообще, извините, убрать.

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Кузя

а как тогда маркетплейса говна зарабатывать будут?

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1 комментарий
Юрий Б.

Ты что?!

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Денис Демидов

Прошу и меня, как российского предпринимателя, от налогов освободить, чем мы хуже китайцев?

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Тоже хочу

Интересный, кстати кейс, как чинуши друг на друга одеяло перетягивают. Один пропихнул свою инициативу с "лимитом беспошлинных онлайн-покупок", а то что при этом накроется крупнейшая госкомпания ему похер.

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Hox nap

Грызня наверхах, какая неожиданность. СК и прокуратура поржали

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2 комментария
Kashevarin

В теории не накроется. Должна же в государстве быть почта, будут тянуть в любом случае. С людей может начнут отдельный налог собирать ;)

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Александр П

У «Почты России» есть выручка? 🤔

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Semen
её убыток по итогам 2023 года составил 7,8 млрд рублей

Есть, но с небольшой оговорочкой)

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Константин Кочейкин

Выручку от прибыли не отличаешь? 🤔

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1 комментарий
Zloy Marketolog

Интересно пойдут ли работники Почты России дружно голосовать за Путина (пойдут конечно)

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Александр Терехин

И как раньше жили, когда небыло лимита, бедняжки

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Framework Юзернеймович

Пошлины с лимитами и до этого были. С 94 года
https://tass.ru/info/18853013

Как менялись пошлины на посылки в Россию
Совет ЕЭК 27 сентября продлил до 1 апреля 2024 года действие порога беспошлинного ввоза товаров…
tass.ru
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4 комментария
Сергей И

Именно от пошлин, а не от повышения зарплат директоров

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KK

пошлина сделает бомжсмартфон ксиоми - дороже на 15% с 1 апреля. Следовательно, начнут реже покупать и будет еще меньше посылок.

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3 комментария
Roman Skan

Ну упадет и упадет

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Александр Сырыгин

Будто это на что-то влияет... Как была гавноконторой, так и останется

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KK

Товары станут стоить на 15% дороже - переживем. Затянем пояса потуже и встанем с колен.

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Aina Timo / wdroid.net

Не про почту, но про покупки до 1000 евро:
На сухопутной границе РФ каждый раз цирк с конями, когда в очередной раз продлевают лимит в 1000 евро.
Потому что новое "продление" вступает в силу не сразу и получается ситуация, когда старое правило о 1000 евро уже не работает, а новое еще не вступило в силу.
Длится это примерно с неделю, в течение которой таможня отрывается на путешественниках.

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Вася Пражкин

Надо ж и таможенникам дать возможность заполнить свои коробки из под обуви.

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1 комментарий
Юрий Мальцев

Пусть установят лимит на срок доставки почтой России, хотя бы по России 😁

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Николай Большаков

Вроде все выступали за то чтобы сохранить этот лимит в 1000 евро. Теперь то многое приходится покупать в интернет магазинах из-за ухода из РФ многих компаний. Так хоть есть возможность приобрести что-то иностранное. Да и почта хоть и в минусе, но зато есть работа. Надеюсь будет принято взвешенное, обоснованное решение, устраивающее всех игроков на рынке.

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Альвар

Таможенный лимит 0. Нужно пополнять бюджет. Обоснованно?

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Andrey Berezenkov

Пора звать Гармаша для новой рекламы: пенсионеры России делают зарубежные покупки товара для дома, маленькие семейные радости. Оставьте им лимит! 🙌❤️🙌

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Наталья Калинина

я думаю тут сообщай не сообщай они и без этого все прекрасно понимают и им все равно.

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Леонид Гнездилов

Надо больше гречи продавать в Москве

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Константин Кочейкин

Эти хинштейны и ему подобные уже совсем даже страх потеряли в старании развалить страну. Ну, а че? Пипл сглатывает, вернее ничего не видит дальше своего холодильника. Половина, так вообще, наглухо пробитые, готовы в себя колоть всякую дичь, чтобу РАБоту не потерять. Из за таких баранов так и живем

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Zloy Marketolog

Это всё байден виноват

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Париж

Ну как бизнес план — продавать в два раза больше макарон и консервов. Может выручка снова вверх пойдет..

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Murat Sirius

Почту давно пора прикрыть разведи рассадник
Куда не зайдешь кругом консервы просроченные продают и бабки сидят семечки лузгают

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Вася Пражкин
и бабки сидят семечки лузгают

бабки там всегда сидели, еще Путина не было

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1 комментарий
Альвар

Давай заставь кого нить взять обязанности по доставке гос почты
СДЕК или Боксберри будут на 7 небе от счастья

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3 комментария
flash

хах,а там до этого была выручка?

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Zloy Marketolog

Выручка там очень хорошо росла из-за Алиэкспресса, это позволило Почте сделать рывок в развитии, но из-за войны Алик по сути ушел из России, отделился от российского Алика и не отгружает товары на свои российские склады. Продажи с Алика резко упали, а Вайлдберриз сразу занял эту долю рынка. В это время Почта, которая под будущий рост Алика ввалила инвестиций в инфраструктуру, резко оказалась с долгами и без выручки. В общем, слава Путину!

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Ярослава Радионова

Может что-то посущественнее сделать, если даже с 1000 евро, выручка в минусе

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Magistr Architecture

Это очень высокий лимит по мировым меркам. Обычно он в разы меньше.
Россияне нищие, и если понизить лимит, то заказ посылок из Китая сильно просядет, а значит и выручка Почты.
С другой стороны, тут вообще нет никакой логики, как обычно в РФ :)
Почта - унитарное предприятие. Получается, что из-за высокого порога бюджет недополучает денег от ввозных пошлин, но зарабатывает дочернее госпредприятие. Если порог снизить, то денег добавиться в бюджете, но у Почты их станет меньше.
Правда, из-за санкций у Почты и так гигантские убытки.

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2 комментария
ilia

А с фига ли вообще лимит уменьшать? "забота об отечественном производителе и торговле"? Ну так электронная торговля и без уменьшения пошлины вроде растет на зависть у нас. И делается это не столько потому что стали сами производить у себя. А тут еще и Почту в убытки загонять придется

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78 комментариев
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