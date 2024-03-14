Первые выплаты по новой системе расчёта владельцы ПВЗ получат в мае 2024 года, но уже могут посмотреть размер сбора для своей точки в личном кабинете приложения для партнёров. Опрошенные Forbes предприниматели рассказали о снижении уровня дохода на 30-40%. В Ozon уточнили vc.ru, что такое сокращение затронет 1% предпринимателей. При этом такие партнёры смогут уменьшить размер сбора, например, открыв новый пункт.