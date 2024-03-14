Торговля
Таня Боброва

Ozon введёт сервисный сбор для партнёров-владельцев ПВЗ с апреля 2024 года Статьи редакции

Но для большинства предпринимателей он будет «незаметный», говорят в компании.

  • Сбор пойдёт на дополнительные инвестиции в привлечение клиентов, обеспечение доступных цен, продвижение пунктов выдачи и другие цели, рассказал маркетплейс.
  • Сервисный сбор будет рассчитываться для всех партнёров индивидуально: компания будет учитывать плотность населения в городе, где расположен ПВЗ, средние расходы на аренду, оборот пункта и другие факторы.
  • Размер сбора — от 1 рубля в месяц за пункт. Эту сумму будут платить, например, «начинающие владельцы ПВЗ, те, кто ещё не раскачал пункт до высокого оборота и те, кто продолжает развивать сеть». Для примерно 10% наиболее «зрелых» пунктов сбор будет «заметнее».

  • Первые выплаты по новой системе расчёта владельцы ПВЗ получат в мае 2024 года, но уже могут посмотреть размер сбора для своей точки в личном кабинете приложения для партнёров. Опрошенные Forbes предприниматели рассказали о снижении уровня дохода на 30-40%. В Ozon уточнили vc.ru, что такое сокращение затронет 1% предпринимателей. При этом такие партнёры смогут уменьшить размер сбора, например, открыв новый пункт.

  • Максимальный уровень агентского вознаграждения останется на уровне 5% от оборота, минимальный (для точек с самой высокой проходимостью и высоким оборотом за вычетом сервисного сбора) составит 3% от оборота ПВЗ. Другие источники заработка — приём посылок от продавцов, обработка возвратов и так далее — сбор не затрагивает.

#новости #ozon

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34 комментария
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 react88

Когда государство не может или не хочет регулировать монополистов , почему бы не пользоваться этим

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Romario

Государство не может и не должно в каждую сферу свою руку пихать. Иначе откуда взяться бизнесу? Конкуренты у озона есть, просто ребята чувствуют кровь в воде и могут себе позволить.

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Kiss1nger

Первое предложение можно посчитать иронией, если учитывать в какой стране мы живем.

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Pivozavr

Ну чтобы не говорили, конкуренция среди маркетплейса в РФ есть.
Не хотите озон, есть ягодки, мегамаркет, яндекс маркет

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Вадим Д.

Незаметный 😂
Ну да лох не мамонт, не вымрет, чай.

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flash

кто-то сказал "чай"? :D

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Вадим Д.

Ну, чай, так чай (-:

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flash

мне пожалуйста зелёный)

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Вадим Д.

Хорошо, наливаем из одного ведра одним половников, но все могут заказывать 😉

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flash

а если нужен чëрный? то что тогда?

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Вадим Д.

Нужно покрепче зажмуриться и тогда ...

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Александр

заплатил Ндфл заплатишь ндозон

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Anton

Сбор 1 рубль, а для остальных более заметный. Это сколько?

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Romario

Не один, а «от 1 рубля»😁

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Слегка Придурковатый

Короче, этакий аналог НДФЛ. По-озоновски это будет НДПВЗ, кек.

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Gruntofos

НДМОИЧ

Ну да, мы охуели, и что?

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Слегка Придурковатый

Всё так. По Конституции каждый имеет право хуеть.

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Владислав Д.

Пока не включат жёсткое регулирование маркетплейсов, они так и будут борзеть. Нужно урезать их хотелки. Чёткие и, главное, справедливые формулы со справедливыми наценками маркетплейсов вывести.
Сам продавец, реальные заработки 1-5 % чистыми. Так почему они должны на порядок больше выкатывать? Бо́льшая часть инфляции в стране от сюда вылезает.

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Romario

Маркетплейсы пока ещё убыточны, их тупо рано регулировать. Да и не за чем. Их же нынче как грязи, пусть рыночек порешает. Не надо здесь Ленина включать.

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Сергей Демянчук - Таргетолог

П***ец подкрался незаметно

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Romario

Раскормили табун, пора и овец стричь.
Благо что не писанулся в эту муть.

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Alchakov Developer

Очередной сбор от днозон.

Доставка 150₽ в то время как у вайлд 45₽ за одинаковый товар.
По фбс платная приемка 30₽ озон, 15₽ вб
По фбо 500₽ озон, вб бесплатно

Абсолютно не рабочая реклама в озон, в вб сразу же заказы идут.

Время доставки у озон долго! У вб пару дней.

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Слегка Придурковатый

В смысле не рабочая реклама? Мне до сих пор в страшном сне снятся руки-загребуки.

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Maxim Fox

Да вы задрали. Можете определиться уже что лучше?

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SevSK

хз

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А10

Ну а куда они денутся с подводной лодки

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xdvmx

Озон еще более менее по сравнению с вб. Вб гайки крутит каждую весну от года к году. Вот щас новая система штрафов за рейтинг, штрафы за порядок на пвз(в самый грязный сезон). За рейтинг хотят если вам кол поставили то косарь отдай.
Можно смело стартап открывать и заказывать на все пвз в своем радиусе всякую фигню до 100р и ходить их шантажировать или вы мне 500р или я вам -1000 😂

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Romario

Поставщикам тоже почти каждую неделю новые договоры приходят. За каждый пук штраф, неустойка.

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Наталья Лагутенко

Не, ну так-то есть прикольные штучицы у озона. Выбор большой по карточкам. Но я в Сибири живу, мне не особо удобно с ним работать. Вовремя не доставляют. Фейк вместо лицензии тащат. И бот тупой.

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Следствие вели

А почему просто не изменить условия комиссий

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Денис

Новый Озоновый слой

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swsvitsws

Исходя из калькулятора, они хотят забрать треть выручки у меня.

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Oleg Rico

Никакого способа защиты своих прав кроме как организации ассоциации владельцев пунктов выдачи нет.
Однодневная забастовка хотя бы 50% пунктов выдачи сразу бы привела владельцев и менеджеров озона в чувство.
Потому что без пунктов выдачи на одной курьерской доставке не выедешь

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Андрей Марамзин

Кто кому будет платить не поеятно

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31 комментарий
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