«Вкусвилл» начал использовать роботов для перевозки товаров в распределительных центрах Статьи редакции
Это должно сократить время обработки заказов и повысить точность «операций», рассказала компания.
- AGV-роботы перевозят палеты с грузом без участия человека. Они оснащены сенсорами и технологиями навигации и самостоятельно определяют, где стоит палета, как её лучше захватить и какой оптимальный маршрут построить.
- Роботы умеют проезжать автоматические ворота, преодолевать спуск и подъём по рампам, захватывать палеты, стоящие под углом, и следить за их положением при перевозке. Они также способны «самообучаться».
- Устройства выпускает компания «Автомакон». В 2023 году ритейлер тестировал их работу в центре «Домодедово». После этого заказал установочную партию из десяти роботов новой модели — их теперь и внедрили.
- До конца 2024 года компания планирует роботизировать 30% операций, связанных с перемещением грузов из зоны приёмки в зону хранения. Она рассчитывает, что это поможет ускорить обработку заказов, повысить точность операций, сократить издержки на 20-30% и в будущем увеличить производительность склада.
- Роботов на складах использует, например, «Яндекс Маркет». У него есть «Роборука» для разгрузки товаров и подготовки их к отправке и Dilectus для перемещения коробок на складах.
- В 2024 году лабораторию для испытаний складских роботов открыла X5 Group. В центре в Подольске тестируют AMR (автономные мобильные роботы) и FMR (автономные вилочные погрузчики).
777 показов
674 открытия
Да почему новости про роботов на складах так одновременно выходят, это сейчас модно что ли?
Тут всё просто, менеджеры гастролируют из компании в компанию нося одни и те же идеи. Роботы громкая тема для KPI, кто-то получить бонус, позже решение выкинут в помойку это классика всех «инноваций»
Видимо компьютеры , которые пришли на замену калькуляторов - это тоже чей-то KPI ради премии
Которых выкинули в помойку)
Ага) люблю выражение: Одни катят мир, а другие бегут рядом и кричат: «Куда катится этот мир?!»
Компы не пришли на замену калькуляторов, ма дюд.
Компы заменили процессы
))) человек сыронизировал, очевидно же))
это начальный этап плана роботов по захвату власти над кожаными мешками )
ахахах работу на складах и по доставки посылок думаю мы им готовы отдать🤣🤣🤣
А разве можно так склады снимать? 🤔
Я теперь знаю что у них там лежит. 💁
Это бутафорский склад, специально павильон сделали, настоящий никто не покажет, там секретики
Ну разве плохо? Автоматизируют процесс. Радует их способность самообучаться. Да уже и так много чего умеют. Наверное за полной автоматизацией процесса будущее. Скоро помощь человека не понадобится, максимум робота починить.
Смотря в чем, кисти и пальцы успешно пока не заменили. Все что требует моторики и не однотипных движений это человек
Травмоопасность уменьшают
Ого, такими темпами в боевиках сниматься начнут и уедут в Голливуд.
Зная качество работы "Автомакона" немного боязно, но начинание хорошее
а что с ними? расскажете?
Мне нравится, автоматизация и все такое. Роботы вперед!
Молодцы, двигают прогресс.
То есть это все скоро будет архивное ретро?😢
Автоматизировать можно (НУЖНО) не только склад, .. Дарксторы, где много работников, а скорости и толку мало , мини-маркеты, где лишний персонал и можно обойтись без кассиров и продавцов и прочие сферы. Например Автоматизированные магазины в виде отдельных модулей можно устанавливать рядом с многоэтажками. На его открытие не требуются годы , а всего лишь часы. Не нужны кассиры, уборщики, охранники, кладовщики и так далее.. Такие магазины (до 5 -7 шт) может наполнять всего ОДИН человек.
В таких магазинах покупатели не контактируют с товарами. Кражи не возможны.
Молодцы, Вкусвилл, так держать. Быстрее всех развиваются