Торговля
Полина Лааксо

«Вкусвилл» начал использовать роботов для перевозки товаров в распределительных центрах Статьи редакции

Это должно сократить время обработки заказов и повысить точность «операций», рассказала компания.

  • AGV-роботы перевозят палеты с грузом без участия человека. Они оснащены сенсорами и технологиями навигации и самостоятельно определяют, где стоит палета, как её лучше захватить и какой оптимальный маршрут построить.
  • Роботы умеют проезжать автоматические ворота, преодолевать спуск и подъём по рампам, захватывать палеты, стоящие под углом, и следить за их положением при перевозке. Они также способны «самообучаться».
  • Устройства выпускает компания «Автомакон». В 2023 году ритейлер тестировал их работу в центре «Домодедово». После этого заказал установочную партию из десяти роботов новой модели — их теперь и внедрили.
  • До конца 2024 года компания планирует роботизировать 30% операций, связанных с перемещением грузов из зоны приёмки в зону хранения. Она рассчитывает, что это поможет ускорить обработку заказов, повысить точность операций, сократить издержки на 20-30% и в будущем увеличить производительность склада.
Так выглядят роботы
  • Роботов на складах использует, например, «Яндекс Маркет». У него есть «Роборука» для разгрузки товаров и подготовки их к отправке и Dilectus для перемещения коробок на складах.
  • В 2024 году лабораторию для испытаний складских роботов открыла X5 Group. В центре в Подольске тестируют AMR (автономные мобильные роботы) и FMR (автономные вилочные погрузчики).
Источник фото: «Вкусвилл»

#новости #вкусвилл

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24 комментария
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 Дима Коренев

Да почему новости про роботов на складах так одновременно выходят, это сейчас модно что ли?

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KillVoice

Тут всё просто, менеджеры гастролируют из компании в компанию нося одни и те же идеи. Роботы громкая тема для KPI, кто-то получить бонус, позже решение выкинут в помойку это классика всех «инноваций»

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TOP - 5

Видимо компьютеры , которые пришли на замену калькуляторов - это тоже чей-то KPI ради премии

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Влад Бобров

Которых выкинули в помойку)

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TOP - 5

Ага) люблю выражение: Одни катят мир, а другие бегут рядом и кричат: «Куда катится этот мир?!»

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Иван Хаманн

Компы не пришли на замену калькуляторов, ма дюд.
Компы заменили процессы

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Natalia

))) человек сыронизировал, очевидно же))

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Иван Хаманн
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flash

это начальный этап плана роботов по захвату власти над кожаными мешками )

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Ирина Родионова

ахахах работу на складах и по доставки посылок думаю мы им готовы отдать🤣🤣🤣

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Запопу Кусь

А разве можно так склады снимать? 🤔
Я теперь знаю что у них там лежит. 💁

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Гриша Колесников

Это бутафорский склад, специально павильон сделали, настоящий никто не покажет, там секретики

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Aleksandr Bovin

Ну разве плохо? Автоматизируют процесс. Радует их способность самообучаться. Да уже и так много чего умеют. Наверное за полной автоматизацией процесса будущее. Скоро помощь человека не понадобится, максимум робота починить.

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fyp

Смотря в чем, кисти и пальцы успешно пока не заменили. Все что требует моторики и не однотипных движений это человек

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Алена Ванилева

Травмоопасность уменьшают

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Невероятный Блондин
Роботы умеют проезжать автоматические ворота, преодолевать спуск и подъём по рампам, захватывать палеты, стоящие под углом, и следить за их положением при перевозке. Они также способны «самообучаться».

Ого, такими темпами в боевиках сниматься начнут и уедут в Голливуд.

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Кирилл Таран

Зная качество работы "Автомакона" немного боязно, но начинание хорошее

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Полина Лааксо
Автор

а что с ними? расскажете?

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Владимир Покуц

Мне нравится, автоматизация и все такое. Роботы вперед!

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Сергей Леопольдович

Молодцы, двигают прогресс.

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Роман

То есть это все скоро будет архивное ретро?😢

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Сергей СГ

Автоматизировать можно (НУЖНО) не только склад, .. Дарксторы, где много работников, а скорости и толку мало , мини-маркеты, где лишний персонал и можно обойтись без кассиров и продавцов и прочие сферы. Например Автоматизированные магазины в виде отдельных модулей можно устанавливать рядом с многоэтажками. На его открытие не требуются годы , а всего лишь часы. Не нужны кассиры, уборщики, охранники, кладовщики и так далее.. Такие магазины (до 5 -7 шт) может наполнять всего ОДИН человек.

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Сергей СГ

В таких магазинах покупатели не контактируют с товарами. Кражи не возможны.

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Марина Ерохина

Молодцы, Вкусвилл, так держать. Быстрее всех развиваются

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21 комментарий
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