Регулятор считает, что с помощью своей ирландской «дочки» Facebook уклоняется от налогов.
- Налоговое управление США (IRS) подало иск к Facebook в суд Сан-Франциско и обвинило компанию в неуплате налогов на $9 млрд, сообщает Reuters.
- IRS утверждает, что соцсеть занизила стоимость интеллектуальной собственности, которую продала своей дочерней компании в Ирландии в 2010 году за $6,5 млрд. Благодаря этому Facebook заплатила корпоративный налог в Ирландии по ставке 12,5%, в США компании пришлось бы заплатить 35%. Таким образом Facebook уклонилась от уплаты налогов, считает регулятор.
- Facebook объясняет, что низкая оценка связана рисками из-за международной экспансии перед IPO. В 2010 году у компании «не было доходов от мобильной рекламы, её международный бизнес только зарождался, а цифровые рекламные продукты были непроверенными», говорит представитель соцсети.
- Если суд удовлетворит иск IRS, Facebook должна будет заплатить $9 млрд, а также проценты и штраф.
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Валерий Никнейм
Как это происходит у них в Америке? К офису FB в Силиконовой Долине подъезжают маски-шоу с автоматами, выламывают кувалдами двери, ставят сотрудников мордой к стенке, отбирают все телефоны, запрещают ходить в туалет, тем временем проводят обыск, вывозят из офиса всю технику, на Цукерберга надевают наручники и бросают в СИЗО к уголовникам на полтора года до суда?
Andre KisenngerВалерий
еще следствие ведет следак ни в зуб ногой в бух учете
документы финансовые сваливаются в мешки без описи и вывозятся грузовиками
потом Швейцарский суд присуждает акционерам ЮКОС выплатить 50 млрд вечнозеленых
Nick Sidorov
С помощью ирландской "дочки"...
Ой, какая неожиданность
Kasur Kasurs
Это типо походу телегу с фбшкой прессуют на государственном и международном уровне за их попытки выпустить свою криптовалюту
Николай Синицын
Facebook, это намёк. Хватит банить рекламные аккаунты, пришло время заработать денег на налоги и штрафы :)
Pavel BondНиколай
В фб денег нет )))
Muslim Abdulmazhidov
"$9 млрд, а также проценты и штраф" - не обеднеют :D
Сколько бы денег не зарабатывала компания, всё равно мало.
А вот заплатили бы на 22,5% больше налогов и проблем бы не было.
На юристов не пришлось бы тратиться, а если дело проиграют, то и денег надо оплатить и штрафы.
Всё-то у людей алчность шею сжимает.
Anton Ivanov
Что-то мне эта схема напоминает...Рольф, ты ли это?