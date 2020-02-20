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Торговля
Лиана Липанова
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Налоговое управление США обвинило Facebook в неуплате налогов на $9 млрд из-за сделки 2010 года Материал редакции

Регулятор считает, что с помощью своей ирландской «дочки» Facebook уклоняется от налогов.

  • Налоговое управление США (IRS) подало иск к Facebook в суд Сан-Франциско и обвинило компанию в неуплате налогов на $9 млрд, сообщает Reuters.
  • IRS утверждает, что соцсеть занизила стоимость интеллектуальной собственности, которую продала своей дочерней компании в Ирландии в 2010 году за $6,5 млрд. Благодаря этому Facebook заплатила корпоративный налог в Ирландии по ставке 12,5%, в США компании пришлось бы заплатить 35%. Таким образом Facebook уклонилась от уплаты налогов, считает регулятор.
  • Facebook объясняет, что низкая оценка связана рисками из-за международной экспансии перед IPO. В 2010 году у компании «не было доходов от мобильной рекламы, её международный бизнес только зарождался, а цифровые рекламные продукты были непроверенными», говорит представитель соцсети.
  • Если суд удовлетворит иск IRS, Facebook должна будет заплатить $9 млрд, а также проценты и штраф.

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8 комментариев
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Валерий Никнейм

5

Как это происходит у них в Америке? К офису FB в Силиконовой Долине подъезжают маски-шоу с автоматами, выламывают кувалдами двери, ставят сотрудников мордой к стенке, отбирают все телефоны, запрещают ходить в туалет, тем временем проводят обыск, вывозят из офиса всю технику, на Цукерберга надевают наручники и бросают в СИЗО к уголовникам на полтора года до суда?

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Andre Kisennger

Валерий
0

еще следствие ведет следак ни в зуб ногой в бух учете
документы финансовые сваливаются в мешки без описи и вывозятся грузовиками
потом Швейцарский суд присуждает акционерам ЮКОС выплатить 50 млрд вечнозеленых

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Nick Sidorov

2

С помощью ирландской "дочки"... 
Ой, какая неожиданность

Ответить

Kasur Kasurs

2

Это типо походу телегу с фбшкой прессуют на государственном и международном уровне за их попытки выпустить свою криптовалюту

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Николай Синицын

1

Facebook, это намёк. Хватит банить рекламные аккаунты, пришло время заработать денег на налоги и штрафы :)

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Pavel Bond

Николай
0

В фб денег нет )))

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Muslim Abdulmazhidov

0

"$9 млрд, а также проценты и штраф" - не обеднеют :D
Сколько бы денег не зарабатывала компания, всё равно мало.
А вот заплатили бы на 22,5% больше налогов и проблем бы не было.
На юристов не пришлось бы тратиться, а если дело проиграют, то и денег надо оплатить и штрафы.
Всё-то у людей алчность шею сжимает.

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Anton Ivanov

0

Что-то мне эта схема напоминает...Рольф, ты ли это?

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