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Торговля
Татьяна Боброва
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Владелец бренда Victoria's Secret продаст контроль над компанией, оценив её в $1,1 млрд Материал редакции

Основатель холдинга L Brands Лесли Векснер покинет пост гендиректора и предправления после более 50 лет управления компанией.

  • Американский холдинг L Brands объявил о продаже 55% Victoria's Secret (бренды Victoria's Secret Lingerie, Victoria's Secret Beauty и Pink) инвесткомпании Sycamore Partners за $525 млн с учётом принятых обязательств. В ходе сделки вся компания оценена в $1,1 млрд. После сделки Victoria's Secret станет самостоятельной компанией, а L Brands сохранит за собой 45% акций Victoria's Secret.
  • Холдинг направит деньги от сделки, а также около $500 млн собственных средств, на погашение долгов. Основатель L Brands, миллиардер Лесли Векснер покинет пост гендиректора и предправления, но останется в совете директоров как почётный председатель, говорится в сообщении компании. По данным The Wall Street Journal, Векснеру принадлежит 17% L Brands.
  • О том, что L Brands и Sycamore Partners договорились о сделке, 19 февраля 2020 года написала The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Издание отмечало, что оценка в $1,1 млрд может означать резкое падение бизнеса с сотнями магазинов и объёмом продаж более $7 млрд за последний финансовый год.
  • По данным на 18:45 мск, акции L Brands на Нью-Йоркской бирже упали на 0,43% и торгуются по $24,51 за штуку. Рыночная капитализация компании составляет около $6,77 млрд. Как отмечала The Wall Street Journal, на пике в 2015 году капитализация L Brands составляла $29 млрд.

#новость #victoriassecret

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4 комментария
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Peter Kvasnikov

1

Проклятый бренд)

Для тех, кто не в курсе, вот история из вики:

Рой Реймонд, выпускник университета Тафтса и Стенфордской бизнес-школы, открыл первый магазин Victoria’s Secret в Стенфордском торговом центре, почувствовав смущение после неловкой попытки купить нижнее белье для своей жены в обычном универмаге. Чтобы открыть магазин, он взял банковский кредит в 40 тысяч долларов и занял ещё 40 тысяч у родственников. Компания заработала 500 тысяч долларов США в течение первого года. Реймонд быстро начал почтовую продажу через каталоги и открыл ещё три магазина.

В 1982 году после пяти лет работы Реймонд продал компанию Victoria’s Secret с шестью магазинами и 42-страничным каталогом, приносившую доход 6 млн долларов в год, Лесли Векснеру, создателю The Limited, за 1 млн долларов. К началу 1990-х Victoria’s Secret стала крупнейшей американской розничной сетью по продаже белья со стоимостью активов в миллиард долларов. В 2009 финансовом году Victoria’s Secret стоил более 5 миллиардов долларов.

В 1984 году Реймонд основал My Child’s Destiny, магазин для детей, который обанкротился в 1986 году. 

26 августа 1993 года Реймонд покончил жизнь самоубийством, прыгнув с моста Золотые Ворота.

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Serj Koss

Peter
1

Бренд-то тут причем, если основатель оказался недальновидным слюнтяем, вначале просто зассав зайти купить пару тряпок (хоть и выдумавший на этом бизнес), потом слил вполне успешную компанию, а в конце вообще самовыпилился на истерике.

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Василий Степанов

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Вот бы пару ангелов мне продал...

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Антон Лисин

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Трусы за миллиард.

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