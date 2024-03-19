Популярное Свежее Моя лента Закладки
Заказать рекламуСтарая версияО проектеПравила
реклама
разместить
Полина Лааксо
Торговля

Wildberries добавил возможность оставлять видеоотзывы на товары

Раньше можно было прикрепить только фотографии.

  • Сервис поддерживает форматы AVI, MOV, MP4 и MPG. Размер ролика не должен превышать 500 Мб.
  • Возможность загрузить видео доступна на сайте и некоторым пользователям Android-приложения. На Android опция появится у всех в «ближайшие дни», а на iOS — в течение «нескольких недель».
  • Компания рассчитывает, что это поможет клиентам принимать более осознанные решения о покупке. Аналогичная функциональность есть и у Ozon.
Источник фото: <a href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.rbc.ru%2Fbusiness%2F24%2F11%2F2023%2F656060cd9a7947b526283f37&amp;psig=AOvVaw3FpFD_vL4Avqffz3CPfc3Y&amp;ust=1710939538844000&amp;source=images&amp;cd=vfe&amp;opi=89978449&amp;ved=0CBUQjhxqFwoTCNjDoM2wgIUDFQAAAAAdAAAAABAJ" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">РБК</a>
Источник фото: РБК
  • В ноябре 2023 года Wildberries начал скрывать в карточках негативные отзывы, которые не относятся к продавцу и его товару. В январе 2024 года изменил систему расчёта рейтинга товаров: теперь алгоритмы отдают больший приоритет свежим отзывам.
  • В феврале маркетплейс начал тестировать значки «Оригинал» на товарах «известных» брендов, чтобы помочь пользователям избежать подделок, а в марте открыл тестовый доступ к фоторедактору для карточек товара.

#новости #wildberries

1.7K1.7K показов
748748 открытий
22 репоста
35
реклама
разместить