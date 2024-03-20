«Авито» начал тестировать для продавцов оплату комиссии только за успешные сделки Статьи редакции
Тариф будет доступен тем, кто передаёт не менее 90% товаров в «Авито Доставку».
- Использовать его может пока только часть продавцов, сообщила компания. Участники теста увидят баннер с предложением попробовать новую функцию. Продавец оплачивает комиссию только в случае успешной продажи — за размещение объявления или просмотры платить не нужно.
К концу лета 2024 года тариф станет доступен всем верифицированным продавцам, которые проводят сделки на «Авито» через внутреннюю платформу, а не уводят пользователей в мессенджеры, и передают в «Авито Доставку» не меньше 90% своих товаров
- При размещении объявления «Авито» покажет, можно ли отправить товар через «Авито Доставку». Если да — платить за публикацию не нужно, нет — придётся выбрать другой тариф.
- Размер комиссии будет зависеть от категории товара, она начинается от 2%. Успешной продажей будет считаться вариант, где покупатель оплатил и забрал товар. Если потом он его вернул — комиссии не будет.
- В тариф по умолчанию входит базовый набор инструментов: оформление объявлений, аналитика спроса, планирование услуг продвижения. Можно подключить дополнительные: чтобы настроить страницу продавца, забрендировать объявления и другое.
- Продлеваться тариф будет автоматически раз в месяц. Чтобы отключить его, нужно обратиться в службу поддержки.
- На «Авито» есть ещё два тарифа: с оплатой за размещение и с оплатой за целевые действия — просмотры, клики или звонки. Второй начали подключать с 2022 года для категорий товаров и услуг.
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Продлеваться тариф будет автоматически раз в месяц. Чтобы отключить его, нужно обратиться в службу поддержки. - а это заявка на победу в категории 'Самая навязчивая подписка'. Осталось ещё добавит что для отключения надо будет покрутить головой перед камерой и спеть песню, которую попросит ТП. Если участник попадёт в ноты и не забудет слова, то подписка возможно будет отключена.
Это еще легко
Новость не актуальная. Пол года как этот тариф доступен.
А как обстоят дела с услугами ? Есть такой тариф ?
Вообще никогда в эти нюнсы не углублялся на Авито. Что-то продал и отлично. Какие-то комиссии, продвижения, тарифы...
Как много можно узнать )
Из-за параллельного импорта авито личное для меня стал настоящим конкурентом всем остальным маркетплейса по части нового оборудования. И постоянно побеждает в цене давай такую же гарантию и удобную доставку