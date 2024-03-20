Торговля
Евгения Евсеева

Сеть «Фасоль» от Metro показала новый формат магазинов — в передвижных фургонах Статьи редакции

Первые три точки «в ближайшее время» откроются в Подмосковье.

Фото: «Продукт медиа»
  • Франчайзинговая сеть «Фасоль» представила новый формат магазинов на выставке Food Expo в Москве, пишет Shopper's. Торговые точки можно разместить в фургонах, произведённых российской компанией Mobitruck. Первые три магазина «в ближайшее время» появятся в Подмосковье.
  • Площадь — 15 м² или 20 м². Внутри размещены стеллажи с товарами, холодильники, касса и кофемашина для самостоятельного приготовления кофе. Ассортимент — 300 товаров, но он может меняться в зависимости от потребностей франчайзи. Например, если магазин поставить в парке, можно закупить снэки, мороженое и напитки, если в жилом районе — овощи, фрукты и заморозку.
Фото: «Продукт медиа»
  • Минимальный размер инвестиций в точку — от 4 млн рублей. Вложения в открытие магазина «Фасоль» обычно меньше, указывает Shopper's: по данным рейтинга выгодных франшиз от Forbes, в 2023 году они составляли около 500 тысяч рублей.
  • «Фасоль» — сеть продуктовых магазинов по франшизе, которую развивает Metro. Они работают в нескольких форматах: супермаркеты, магазины у дома, магазины без касс, киоски, магазины на АЗС. Площадь — от 7 м² до 650 м². Всего сеть насчитывает 1700 точек.
Фото: «Продукт медиа»

#новости #фасоль #metro

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38 комментариев
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 Zloy Marketolog

Где-то мы такое уже видели. Олды здесь?)

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Griby Lenina

Миллениалы открыли для себя автолавку.

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Илья Попов

Могу подсказать, чтоб вспомнили

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Mr Black

Картоха по падикам то?)
Проходили)

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Timur Agaev

вдохновились таким форматом и сделали на современный лад получается

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Alexey Bannikov

А на ВС кроме олдов никого другого и не встретишь, все мы помним эти чудесные времена!

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Вадим Д.

Выглядит прикольно 👍🏻

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Илья Попов

Всё новое, есть хорошо забытое старое. Вот, стараются чтобы не забыли. Молодцы.

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Нутрилогос

Да, сегодня на Фудэкспо видел, любопытный формат

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Слегка Придурковатый

Я так понимаю, сортир там не предусмотрен. Бегай, продавец, в соседний супермаркет, кек.

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Юрий Мальцев

Ещё добавить орущих в рупор "Фааааасооооль, мооолооокооо" по утрам и чётко будет

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Mr Black

Умрет сразу не начавшись по сути,инвесторам просто пыль в глаза пускают топы.С азс их вышвырнут,только если на каких то Богом забытых трассах эта фигня выстрелит.В РФ по крайней мере.

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Александр С.

Ну почему же. Есть много мест и в городе и за городом где такие лавки могут быть очень востребованы. В целом, если владелец не будет сидеть ровно, а будет искать место, то вполне может быть успешен.

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Stas Buryakov

Не будут. Сейчас по очень глухим селам ездят "буханки" в формате автолавок. В эти места только на полном приводе, а прицеп такой не увезёшь. А в тех местах, где можно с таким прицепом проехать, есть КБ , х5 или магнит. Экономика не сработает, не окупится

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Mr Black

Да ну перестать,у нас даже стрит фуды то не зашли,а это какая то мертворожденная идея.Снеки какие-то….4 мульта и в другое место вложить можно и заработать.

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Тоже хочу

Как раз подойдет для регионов

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Борис

Пес на картинке выразил свое отношение к почте и лозунгу на стене :)

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Максим Ростокин

Нас рать! (C)

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Илья Попов

Величие какое!

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Alena Ducatt

Наконец-то реализация. А если ещё просчитать область по снт и частным домам. Выстроить логистику-четкое расписание. Молодцы . Я бы ещё передвижные эконом салоны сделала, строительные материалы. Это важно, не у всех есть машины, и даже если тачки есть - не все садятся за руль. А в деревнях и снт - все нужно 🙏💓💓💓 я об этом писала ещё в 2020, когда пандемия началась …

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Борис

В деревнях и СНТ три калеки живут и на них выручку особо не сделаешь.

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Микс из мусоровоза

Летом в снт топ, особенно вайб в пятницу вечером после 5 часов, едешь на дачу, хочешь пиво и пакет с шашлыком взять, покупаешь, потом за добавкой можно сбегать недалеко от участка, всяко лучше чем у Ары в гараже брать непонятно что.

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Stanislav K

Автолавка называлась раньше вроде как 😂

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Fedor Spirin

Интересненнько, выглядит мило и необычно, я бы закупился. Минус в маленьком помещении, представляю какие там толпы будут!

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Марат Яз

Mobitruck очень крутые ребята.

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Jonas Kotovsky

название оставляет желать лучшего

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Максим Горький

Норм автолавка, красивая.

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Dektor

Поезд еды?
Поезд здоровья и поезд образования уже есть. 👍

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Тоже хочу

"Франчайзинговая сеть «Фасоль»"
хотят впаривать эту хуету долбаебам предпринимателям?

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Vlad Valetov

обустроили классно ,хочется зайти и купить там что-то , посмотреть какой ассортимент

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Андрей

Вопрос: а как какать сотруднику

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Тоже хочу

- один барыга продает фургоны
- второй барыга продает бренд
- лох покупает
Profit

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Bathroom

продавца то нет похоже, самообслуживание?
если так, то наивно как-то

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Timur Linarov

думаю просто на фото его нет , а так обслуживать или как минимум следить кто-то будет

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неформат

то есть галя на стульчике под зонтиком рядом сидит и бегает в кусты?

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Невероятный Блондин
в передвижных фургонах

Где просрочку покупали, туда и идите 🤓

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Невероятный Блондин

BACK TO THE FUTURE 🚗

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Елена Аверина

Как автолавка - пойдёт.

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