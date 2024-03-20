Сеть «Фасоль» от Metro показала новый формат магазинов — в передвижных фургонах Статьи редакции
Первые три точки «в ближайшее время» откроются в Подмосковье.
- Франчайзинговая сеть «Фасоль» представила новый формат магазинов на выставке Food Expo в Москве, пишет Shopper's. Торговые точки можно разместить в фургонах, произведённых российской компанией Mobitruck. Первые три магазина «в ближайшее время» появятся в Подмосковье.
- Площадь — 15 м² или 20 м². Внутри размещены стеллажи с товарами, холодильники, касса и кофемашина для самостоятельного приготовления кофе. Ассортимент — 300 товаров, но он может меняться в зависимости от потребностей франчайзи. Например, если магазин поставить в парке, можно закупить снэки, мороженое и напитки, если в жилом районе — овощи, фрукты и заморозку.
- Минимальный размер инвестиций в точку — от 4 млн рублей. Вложения в открытие магазина «Фасоль» обычно меньше, указывает Shopper's: по данным рейтинга выгодных франшиз от Forbes, в 2023 году они составляли около 500 тысяч рублей.
- «Фасоль» — сеть продуктовых магазинов по франшизе, которую развивает Metro. Они работают в нескольких форматах: супермаркеты, магазины у дома, магазины без касс, киоски, магазины на АЗС. Площадь — от 7 м² до 650 м². Всего сеть насчитывает 1700 точек.
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Где-то мы такое уже видели. Олды здесь?)
Миллениалы открыли для себя автолавку.
Могу подсказать, чтоб вспомнили
Картоха по падикам то?)
Проходили)
вдохновились таким форматом и сделали на современный лад получается
А на ВС кроме олдов никого другого и не встретишь, все мы помним эти чудесные времена!
Выглядит прикольно 👍🏻
Всё новое, есть хорошо забытое старое. Вот, стараются чтобы не забыли. Молодцы.
Да, сегодня на Фудэкспо видел, любопытный формат
Я так понимаю, сортир там не предусмотрен. Бегай, продавец, в соседний супермаркет, кек.
Ещё добавить орущих в рупор "Фааааасооооль, мооолооокооо" по утрам и чётко будет
Умрет сразу не начавшись по сути,инвесторам просто пыль в глаза пускают топы.С азс их вышвырнут,только если на каких то Богом забытых трассах эта фигня выстрелит.В РФ по крайней мере.
Ну почему же. Есть много мест и в городе и за городом где такие лавки могут быть очень востребованы. В целом, если владелец не будет сидеть ровно, а будет искать место, то вполне может быть успешен.
Не будут. Сейчас по очень глухим селам ездят "буханки" в формате автолавок. В эти места только на полном приводе, а прицеп такой не увезёшь. А в тех местах, где можно с таким прицепом проехать, есть КБ , х5 или магнит. Экономика не сработает, не окупится
Да ну перестать,у нас даже стрит фуды то не зашли,а это какая то мертворожденная идея.Снеки какие-то….4 мульта и в другое место вложить можно и заработать.
Как раз подойдет для регионов
Пес на картинке выразил свое отношение к почте и лозунгу на стене :)
Нас рать! (C)
Величие какое!
Наконец-то реализация. А если ещё просчитать область по снт и частным домам. Выстроить логистику-четкое расписание. Молодцы . Я бы ещё передвижные эконом салоны сделала, строительные материалы. Это важно, не у всех есть машины, и даже если тачки есть - не все садятся за руль. А в деревнях и снт - все нужно 🙏💓💓💓 я об этом писала ещё в 2020, когда пандемия началась …
В деревнях и СНТ три калеки живут и на них выручку особо не сделаешь.
Летом в снт топ, особенно вайб в пятницу вечером после 5 часов, едешь на дачу, хочешь пиво и пакет с шашлыком взять, покупаешь, потом за добавкой можно сбегать недалеко от участка, всяко лучше чем у Ары в гараже брать непонятно что.
Автолавка называлась раньше вроде как 😂
Интересненнько, выглядит мило и необычно, я бы закупился. Минус в маленьком помещении, представляю какие там толпы будут!
Mobitruck очень крутые ребята.
название оставляет желать лучшего
Норм автолавка, красивая.
Поезд еды?
Поезд здоровья и поезд образования уже есть. 👍
"Франчайзинговая сеть «Фасоль»"
хотят впаривать эту хуету долбаебам предпринимателям?
обустроили классно ,хочется зайти и купить там что-то , посмотреть какой ассортимент
Вопрос: а как какать сотруднику
- один барыга продает фургоны
- второй барыга продает бренд
- лох покупает
Profit
продавца то нет похоже, самообслуживание?
если так, то наивно как-то
думаю просто на фото его нет , а так обслуживать или как минимум следить кто-то будет
то есть галя на стульчике под зонтиком рядом сидит и бегает в кусты?
Где просрочку покупали, туда и идите 🤓
BACK TO THE FUTURE 🚗
Как автолавка - пойдёт.