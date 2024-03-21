Калужский завод «Кристалл» отказался от иска к Jägermeister из-за спора о ликёрах Alter Heiler и Konig Heiler Статьи редакции
Предприятие спорило с немецкой компанией с конца 2022 года после того, как начало выпускать напитки с похожим дизайном.
- Арбитражный суд Калужской области прекратил производство по иску калужского ликёро-водочного завода «Кристалл» к Mast-Jägermeister SE по ходатайству истца, следует из картотеки дел.
- «Кристалл» подал иск летом 2023 года, требуя от Jägermeister опровергнуть «не соответствующие действительности, порочащие деловую репутацию сведения» в его письмах российским ритейлерам.
- Также предприятие хотело взыскать 511 млн рублей убытка в виде упущенной выгоды (позже сумму требований увеличили до 715,5 млн рублей) и просило возместить вред, причинённый стоимости товарного знака Alter Heiler, на 66,7 млн рублей.
- На заседании в феврале 2024 года стороны заявили о намерении урегулировать спор мирно.
- В «Кристалле» сообщили, что подписали с Mast-Jägermeister мировое соглашение в споре о выпуске биттеров Alter Heiler и Konig Heiler. Его детали не раскрываются, но компания отметила, что частью договорённостей стало признание немецкой стороной «изменения дизайна бутылки и этикетки Alter Heiler и Konig Heiler исчерпывающими во избежание каких-либо новых исков».
- До конца марта 2024 года завод планирует возобновить поставки напитков в новом дизайне в сети, которые приостановили торговлю.
- Спор «Кристалла» и Jägermeister тянется с конца 2022 года. Тогда завод пожаловался ФАС, что немецкая компания якобы пытается запретить ему продавать травяные ликёры Alter Heiler и Konig Heiler, рассылая письма ритейлерам и называя напитки «контрафактом».
- Сам Jägermeister приостановил официальные поставки в Россию в ноябре 2022 года, говорили участники рынка. В итоге ФАС выдала Jägermeister предупреждение, которое тот исполнил.
- В 2023 году немецкий производитель подал два иска к «Кристаллу». По его словам, бутылки, в которых ответчик выпускает свою продукцию, оформлены «в схожем до степени смешения» стиле с этикеткой травяного ликера Jägermeister. Суд по искам отказал.
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Так, то есть я правильно понимаю: российский завод начал выпускать подъебку на ликёр Jägermeister по сути скопировав дизайн. В свою очередь настоящий производитель Jägermeister розалал письма российским ритейлерам и предупредил, что это продукция не их. И теперь этот русский завод хочет за это бабок от Jägermeister НО ТЕПЕРЬ ОНИ ПЕРЕДУМАЛИ? Совсем чтоли ебанулись?))))
Сол Беренсон в качестве иллюстрации к комменту? Одобряю.
Сомнительно, но окей.
Мышиная возня.
Так кто всё таки уступил по итогу?
Соглашение, это когда оба идут на компромисс, то есть уступили оба.
Что е это будет что они решили отступить, все таки поняли что они копирнули вдоль и поперек ягермейстер?
И производитель егеря такой
Читается как Adolf Hitler. Специально же ведь сделали.
наконец-то спустя столько времени этот вопрос разрешился и нашли компромисс