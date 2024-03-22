Forbes узнал у владельцев ПВЗ Ozon, как сервисный сбор маркетплейса повлияет на их работу Статьи редакции
По оценке Ассоциации участников рынка электронной коммерции, он может достигать 30-40% от выручки одного пункта.
- 14 марта 2024 года Ozon сообщил, что с апреля введёт сервисный сбор для партнёров-владельцев ПВЗ. В маркетплейсе уточнили, что деньги направят на дополнительные инвестиции в привлечение клиентов, обеспечение доступных цен, продвижение пунктов выдачи и другие цели.
- По данным Forbes, сбор затронет ПВЗ с оборотом больше 2,2 млн рублей в месяц, а его ставка будет зависеть от плотности населения в городе, где расположен пункт, средних расходов на аренду и других факторов. Для четырёх регионов введут специальные пороги оборота: в Москве — 7 млн рублей, в Московской области — 4 млн рублей, в Санкт-Петербурге — 5 млн рублей, в Ленинградской области — 4 млн рублей. Для пунктов с оборотом ниже порога размер сбора составит 1 рубль в месяц.
- Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) провела опрос среди владельцев ПВЗ, в котором приняли участие около 600 предпринимателей. 70% оказались собственниками одного-двух пунктов, ещё 25% — владельцами сетей от трёх до десяти ПВЗ, у 5% — больше десяти точек.
- 52% опрошенных указали, что по предварительным расчётам будут уплачивать сбор в размере от 20 тысяч до 70 тысяч рублей с одного пункта — 30-40% выручки, отмечает АУРЭК. Остальные 48% пока не будут затронуты сбором, но опасаются, что это временно: все стремятся к росту оборота, и когда он достигнет 2,2 млн рублей, сбор придётся платить.
- Владелец двух ПВЗ в Великом Новгороде с суммарным оборотом около 11 млн рублей в месяц рассказал Forbes, что получает с них выручку в 550 тысяч рублей. По его подсчётам, с апреля эта сумма снизится на 70 тысяч рублей.
- Ещё один собеседник издания, который владеет «большим» ПВЗ в Санкт-Петербурге с оборотом 13 млн рублей в месяц, рассказал, что его выручка составляет 650 тысяч рублей. С апреля он будет платить сервисный сбор в 146 тысяч рублей.
- «Есть опасения, что, застолбив за собой право в принципе удерживать какой-то сервисный сбор, компания в дальнейшем сможет в гораздо более тихом режиме его увеличивать, просто изменяя оферту», — говорит сопредседатель АУРЭК по правовой защите Александр Ефимов. По его словам, на следующей неделе владельцы ПВЗ и участники ассоциации планируют провести встречу с представителями Ozon: «Если ситуация не разрулится, мы обратимся в ФАС».
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Откровенно, 70к сбор при чистой прибыли 550к кажется вполне разумным
Вы руч ка. . .
А-аа, ну блин, минус аренда, минус зарплаты, минус комуналка, минус налоги... тогда жопа
На VC уже десятки раз в комментах разжевывали, что все эти ПВЗ нужны владельцам чтобы прокручивать и отмывать их грязный нал. Даже при около нулевой марже парочка точек за 1-2 годика на новый крузак наотмывают
Отмывать нал можно без всего этого геморроя с ПВЗ.
В ПВЗ там все прозрачно, проще ларек на рынке открыть... Так что звучит бредово слегка.
А можно ссылочку, почитать?
Ну когда твой бизнес зависит от одного поставщика/покупателя то готовься терять прибыльность.
Думаю Озон/ВБ и прочие будут занижать доходность до уровня себестоимость+минимальный предполагаемый доход при котором предприниматель не закроет ПВЗ и будет тащить это на себе зарабатывая среднюю зарплату по региону с 2-3 ПВЗ....
Если сумма вполне разумна накинь 70к пункту из личных. Это же разумно.
22%. А озон там не ошалел?
ПВЗ на каждом углу наоткрывали. Неудивительно, что теперь с них пытаются снять сливки — даже если треть закроется, то общий сервис маркетплейса не убудет.
Так за этим, как раз маркетплейс и должен следить. Вроде раньше была зона, в которой других пвз не будет. Потом озон ее убрал. С вб не понятно. Где-то есть, где-то тоже понатыканы
"получает с них выручку в 550 тысяч рублей."
Нехринасе, как три зарплаты продакт-менеджера в @Тинькофф. Прям иди свой ПВЗ открывай
Ну так иди открой. Заодно узнаешь разницу между выручкой и прибылью.
так не прибыли же
Не путайте выручку и прибыль.
Выручку большую можно иметь рубль за 90 копеек продавая
Им так даже лучше будет. Они от этого только выиграют!)
Поставила лайк, посчитав это сарказмом)
Ребята из Озона кажется пересмотрелись фильма «Основатель» и решили по-своему переиначить тезис «ты не в бургерном бизнесе, ты в бизнесе недвижимости»))
Ребята из Озона не хотят уменьшать процент для ПВЗ с 5% до 4%, так как тогда их предложение будет менее конкурентным по сравнению с ВБ и остальными. А так и волки сыты и овцам "5% от оборота" можно на лендинге писать. Это вообще классический Озон, они и комиссию с категорий не поднимали для селлеров например, но ввели сбор за эквайринг.
НА самом деле все подобные поборы вещь в себе. Компания Озон меняет репутацию на дополнительных доход. Показательно указывая владельцам пвз их место - наемных работников. И то, что она не готова терпеть сверхприбыли тех, кому повезло с локацией.
В свою очередь это сформирует отношение владельцев пвз к конторе. крышу из озона-яндекса- и прочих они будут менять при малейших условиях способных привести к повышению прибыли ибо знают, что компания кинет всегда ...
Интересно с кого пример берут
Ого, какой ценный инсайд в этих строчках. Значит это всё же случилось — ПВЗ победил-таки курьеров до двери.
Неудивительно, что озон переключил свою лапу на этот источник
щас бы отдавать 30-40% выручки на сбор маркет плэйсу ,зачем тогда вообще ПВЗ открывать? они там думают что творят?
Да.. условия меняются и не известно как этот сервисный сбор отразится на владельцах ПВЗ. Ну точнее понятно как он отразится их выручка станет меньше. Не думаю что многие это оценят положительно. Будет ли по итогу рентабельно открывать новые ПВЗ начинающим.. вопрос остаётся открытым.
Станет ли озон прибыльным после этих сборов ?
Как озону узнать в каких точках на карте пвз будут самыми сладкими?
Откроем их везде, затем оставим самые популярные, и вуаля: теперь все точки на самых сладких местах :)
p.s. надеюсь озон не станет смотреть в сторону закрытия небольших пвз, тк мой озон в соседнем подъезде мне очень удобен…