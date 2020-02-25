Wildberries стала лидером роста среди российских продуктовых онлайн-магазинов в 2019 году
Материал редакции
Оборот компании за год вырос в восемь раз — до 1,6 млрд рублей.
Интернет-магазин Wildberries Татьяны Бакальчук стал лидером по темпам роста онлайн-продаж продуктов питания в России в 2019 году. Об этом пишет Forbes со ссылкой на исследование Infoline Russia top online food retail.
В 2019 году оборот торговли продуктами питания в Wildberries вырос в восемь раз, с 0,2 млрд до 1,6 млрд рублей, говорится в исследовании. Прирост по сравнению с 2018 годом, когда ритейлер начал продавать еду в интернете, составил 699%.
Десятку компаний по величине оборота возглавил онлайн-магазин «Утконос». По оценке Infoline, в 2019 году его оборот достиг 10,19 млрд рублей. Прирост по сравнению с 2018 годом составил 0,4%. Выручка от заказов, сделанных в «Утконосе» через через платформы iOS и Android, составила около 4,1 млрд рублей, что почти на четверть больше, чем в 2018 году.
В тройку лидеров по объёмам оборота торговли продуктами питания также вошли «Перекрёсток» (5 млрд рублей, +234% по сравнению с 2018 годом) и Ozon (3,5 млрд рублей, +159% за год).
Представители «Перекрёстка» считают, что росту продаж способствовало двукратное увеличение ассортимента продуктов, до 27 тысяч наименований, пишет Forbes. Осенью 2019 года Ozon запустил проект «Супермаркет» с доставкой от 40 минут, напоминает издание.
В 2019 году российский рынок онлайн-продаж продуктов вырос на 70% и достиг около 45 млрд рублей, подсчитали в Infoline. Онлайн-рынок FMCG (товаров повседневного спроса), по оценке компании, превысил 200 млрд рублей.
Sergey Ontime
Сравнивать надо тех, кто хотя бы стартанул одновременно по продуктам, а не всех подряд. Метрика чисто для пиара, аналитическая мастурбация))
Sergey OntimeSergey
Это как сравнить, что в 2018 они только один месяц продавали, а в 2019 в течение всех месяцев, и рост, написать, в 12 раз.
Для кого это пишут?)
Паронормальный
Корпоративные игрища. Запустили с нуля, что-то выросло. Менеджеры получили свои бонусы. Разошлись. Через время все развалится.
Денис ДемидовПаронормальный
В торговле продуктами гемморой только со скоропортом, если срок хранения у продукта большой, не требует каких-то спецусловий, то торговать им нет никакой проблемы.
Категория будет стабильно расти, потенциал очень большой.
ПаронормальныйДенис
об этом и речь. Растет рынок, а не компания. Wildberries можно убрать из заголовка
Станислав Романов
Будто со статистикой что-то не то, как уж у Утконоса так всё и остановилось )
Konstantin K
Заказал бананы - пришли помидоры. Как так? "не хотите - не берите"- консультант.
П.С. это все мои личные фантазии, основанные на том как я покупал там шмотки.
Николай Западный
WB всех сожрет. Вангую!