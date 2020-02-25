Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Хакеры смогли обойти двухфакторную
авторизацию с помощью уговоров
Подписаться на push-уведомления
Торговля
Галина Мубаракшина
2165

Wildberries стала лидером роста среди российских продуктовых онлайн-магазинов в 2019 году Материал редакции

Оборот компании за год вырос в восемь раз — до 1,6 млрд рублей.

  • Интернет-магазин Wildberries Татьяны Бакальчук стал лидером по темпам роста онлайн-продаж продуктов питания в России в 2019 году. Об этом пишет Forbes со ссылкой на исследование Infoline Russia top online food retail.
  • В 2019 году оборот торговли продуктами питания в Wildberries вырос в восемь раз, с 0,2 млрд до 1,6 млрд рублей, говорится в исследовании. Прирост по сравнению с 2018 годом, когда ритейлер начал продавать еду в интернете, составил 699%.
  • Десятку компаний по величине оборота возглавил онлайн-магазин «Утконос». По оценке Infoline, в 2019 году его оборот достиг 10,19 млрд рублей. Прирост по сравнению с 2018 годом составил 0,4%. Выручка от заказов, сделанных в «Утконосе» через через платформы iOS и Android, составила около 4,1 млрд рублей, что почти на четверть больше, чем в 2018 году.
  • В тройку лидеров по объёмам оборота торговли продуктами питания также вошли «Перекрёсток» (5 млрд рублей, +234% по сравнению с 2018 годом) и Ozon (3,5 млрд рублей, +159% за год).
  • Представители «Перекрёстка» считают, что росту продаж способствовало двукратное увеличение ассортимента продуктов, до 27 тысяч наименований, пишет Forbes. Осенью 2019 года Ozon запустил проект «Супермаркет» с доставкой от 40 минут, напоминает издание.
  • В 2019 году российский рынок онлайн-продаж продуктов вырос на 70% и достиг около 45 млрд рублей, подсчитали в Infoline. Онлайн-рынок FMCG (товаров повседневного спроса), по оценке компании, превысил 200 млрд рублей.
Infoline

#новость #wildberries #перекрёсток #ozon #утконос

Торговля
Подписан
Отписаться
Как Tencent выстрелила себе в ногу, почему не стоит пить змеиную кровь и есть ли вежливость в Гонконге
Директор по развитию Joom в странах Азии рассказывает истории про китайский ecommerce и не только.
8
3
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0443\u0442\u043a\u043e\u043d\u043e\u0441","\u043f\u0435\u0440\u0435\u043a\u0440\u0451\u0441\u0442\u043e\u043a","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","wildberries","ozon"], "comments": 8, "likes": 3, "favorites": 8, "is_advertisement": false, "subsite_label": "trade", "id": 108950, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 25 Feb 2020 16:06:11 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Бизнес, который смог: 13 историй
Проекты,  растущие прямо сейчас — в ЖЖ Темы Лебедева. Сайты, лиды, владельцы.
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 108950, "author_id": 444539, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/108950\/get","add":"\/comments\/108950\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/108950"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199122, "last_count_and_date": null }
8 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Sergey Ontime

6

Сравнивать надо тех, кто хотя бы стартанул одновременно по продуктам, а не всех подряд. Метрика чисто для пиара, аналитическая мастурбация))

Ответить

Sergey Ontime

Sergey
0

Это как сравнить, что в 2018 они только один месяц продавали, а в 2019 в течение всех месяцев, и рост, написать, в 12 раз.

Для кого это пишут?)

Ответить

Паронормальный

2

Корпоративные игрища. Запустили с нуля, что-то выросло. Менеджеры получили свои бонусы. Разошлись. Через время все развалится. 

Ответить

Денис Демидов

Паронормальный
1

В торговле продуктами гемморой только со скоропортом, если срок хранения у продукта большой, не требует каких-то спецусловий, то торговать им нет никакой проблемы.
Категория будет стабильно расти, потенциал очень большой. 

Ответить

Паронормальный

Денис
0

об этом и речь. Растет рынок, а не компания. Wildberries можно убрать из заголовка

Ответить

Станислав Романов

1

Будто со статистикой что-то не то, как уж у Утконоса так всё и остановилось )

Ответить

Konstantin K

0

Заказал бананы - пришли помидоры. Как так?  "не хотите - не берите"-  консультант.

П.С. это все мои личные фантазии, основанные на том как я покупал там шмотки.

Ответить

Николай Западный

0

WB всех сожрет. Вангую!

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Орта
Подписан
Отписаться
Корпоративная репутация
Для подготовки материала использован учебник «Связи с общественностью», авторами которого выступили эксперты КГ «Орта»,…
0
Joom
Подписан
Отписаться
Кроссовки в рассрочку: как американские онлайн-ритейлеры осваивают сервисы беспроцентных кредитов
Вместе с Андреем Загоруйко разобрались, что дает рассрочка покупателям и бизнесу в США.
7
Badoo
Подписан
Отписаться
ИТ-эмиграция: программисты — о жизни в Лондоне
Город дружелюбных людей, дорогой аренды и медленного сервиса: шесть российских разработчиков делятся опытом жизни в сто…
3

Показать еще

Лучшие комментарии
Денис Кулагин
за день
А казалось бы и нужно всего ничего — сделать магазин для людей. Но получилось только у ВкусВилла. Развитие видно невооружённым глазом — наш маленький, немного неказистый, но уже так разительно отличающийся в лучшую…
Годовая выручка «Вкусвилла» впервые превысила $1 млрд
Bulat Ziganshin
за неделю
лично мне интересны любые рассказы от первого лица, даже если это будет школьник-промоутер
Сколько зарабатывает монтажник натяжных потолков из Санкт-Петербурга и почему предпочитает работать один
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Денис Денисов

Как писать Title правильно

Olga Romanova

С карты ВТБ списали 8300 рублей…

Vlad Zaets

«Яндекс.Драйву» два года…

Олег

«Яндекс.Драйву» два года…

Vlad Zaets

«Яндекс.Драйву» два года…

Anton Pozdnyakov

Исследование: аудитория…

Алексей Надеждин

Открываем авторскую блинную The…

Alexey Ivanov

Финтех-сервис Revolut Николая…

Alex Cox

С карты ВТБ списали 8300 рублей…

Олег

Как превратить каталог…

Alexey Ivanov

Финтех-сервис Revolut Николая…

Федя Родион

ИТ-эмиграция: программисты — о…

Olga Romanova

Что делать, когда просят доделать

Alexey Ivanov

Финтех-сервис Revolut Николая…

Анатолий Бочаров

Обязательно ли высшее…

Карфаген должен…

Финтех-сервис Revolut Николая…

Борис Васильев

Контент для каждого этапа…

Alexey Ivanov

Финтех-сервис Revolut Николая…

Иван Драго

Какие способы используют The…

Nesterov Igor

Финтех-сервис Revolut Николая…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUxODYyOGE2YzcxNDUxNWY0ZGEiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY0NDB9.AwBBnUWMy3RR1xtAoaXVr81WvqxdlD4C8CBpwFiONzw", "release": "45109619" } { "page_type": "default" }