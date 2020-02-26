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Российский офис eBay будет отвечать за развитие бизнеса компании в 200 странах.
Генеральный директор интернет-аукциона eBay в России, Израиле и на развивающихся рынках Европы Илья Кретов занял пост гендиректора на глобальных развивающихся рынках, пишет Forbes со ссылкой на компанию.
Под управление московского офиса eBay перейдёт регион HiPo (high potential global emerging markets — развивающиеся рынки с высоким потенциалом): к Скандинавии, Восточной и Южной Европе, СНГ и Ближнему Востоку прибавятся Китай, Юго-Восточная Азия, Центральная и Латинская Америка — всего 200 стран, указывает издание.
Кретов займётся развитием экспортных продаж локальных продавцов eBay и системы прямых платежей, внедрением специнструментов для экспортеров, которые уже используются в России. В беседе с изданием Кретов отметил, что первоочерёдной задачей станет построение команды.
Илья Кретов пришел в eBay в 2013 году на должность замгендиректора компании в России. В 2016 году он возглавил московский офис, а годом позже занял пост гендиректора eBay в России, Израиле и на развивающихся рынках Европы.
Интернет-аукцион eBay начал работать в 1995 году, а в России — в 2010 году. Официальное представительство в Москве открылось в 2012 году.
Показатели оборота и выручки по России компания не раскрывает, лишь отмечая, что экспортные продажи из России в 2013-2019 годах выросли в восемь раз, а количество продавцов — почти в десять.
Сейчас на площадке представлено около 30 тысяч российских продавцов — за 2019 год показатель вырос на 15%. В 2018 году в eBay говорили, что с августа 2017 года по август 2018 года 850 тысяч россиян совершили покупки на площадке.
Человек которые придумал называть отсталые страны "развивающимися" настоящий гений.
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