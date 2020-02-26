Российский офис eBay будет отвечать за развитие бизнеса компании в 200 странах.

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Генеральный директор интернет-аукциона eBay в России, Израиле и на развивающихся рынках Европы Илья Кретов занял пост гендиректора на глобальных развивающихся рынках, пишет Forbes со ссылкой на компанию.

​Илья Кретов Forbes

Под управление московского офиса eBay перейдёт регион HiPo (high potential global emerging markets — развивающиеся рынки с высоким потенциалом): к Скандинавии, Восточной и Южной Европе, СНГ и Ближнему Востоку прибавятся Китай, Юго-Восточная Азия, Центральная и Латинская Америка — всего 200 стран, указывает издание.

Кретов займётся развитием экспортных продаж локальных продавцов eBay и системы прямых платежей, внедрением специнструментов для экспортеров, которые уже используются в России. В беседе с изданием Кретов отметил, что первоочерёдной задачей станет построение команды.

Илья Кретов пришел в eBay в 2013 году на должность замгендиректора компании в России. В 2016 году он возглавил московский офис, а годом позже занял пост гендиректора eBay в России, Израиле и на развивающихся рынках Европы.

Интернет-аукцион eBay начал работать в 1995 году, а в России — в 2010 году. Официальное представительство в Москве открылось в 2012 году.

Показатели оборота и выручки по России компания не раскрывает, лишь отмечая, что экспортные продажи из России в 2013-2019 годах выросли в восемь раз, а количество продавцов — почти в десять.