Сеть магазинов продолжит «традиции Советского Союза» и предложит покупателям полезные, но скоропортящиеся продукты.
- Сеть магазинов «Вкусвилл» 6 февраля 2020 года зарегистрировала Vkusvill Netherlands B.V. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на нидерландский реестр юрлиц. Компания готовится к открытию магазинов в Европе, но конкретных планов не раскрывает, заявил её представитель.
- Согласно реестру, Vkusvill Netherlands будет заниматься продажей продуктов питания и сопутствующих товаров в супермаркетах. По словам представителя «Вкусвилла», компания выбирала между двумя странами для открытия представительства. В Нидерландах удалось быстрее собрать команду, поэтому выбор пал на эту страну, объяснили в компании.
- Основатель «Вкусвилла» Андрей Кривенко рассказал о планах выйти на зарубежный рынок в сентябре 2019 года. Кривенко говорил, что компания готовит проект магазина в Париже.
- Бизнес-модель «Вкусвилла» как раз нидерландская, объяснял тогда Кривенко выход на рынок Голландии. «Может получиться, что «Вкусвилл» придёт с понятной им моделью – самоуправление команды, никакой иерархии», — пояснял Кривенко.
- «В бывшем Советском Союзе нельзя было добавлять химикаты в пищу. С 2008 года "Вкусвилл" продолжает традиции и делает здоровую пищу основной ценностью: каждый продукт изготавливается из натуральных ингредиентов, поэтому он недолговечен, но полезен», — говорится в описании вакансии для Vkusvill Netherlands на сайте студии стартапов aimforthemoon.com.
- Среди российских ритейлеров на зарубежный рынок выходила сеть «Светофор»: в 2018 году компания открыла магазин в Румынии, а в 2019 году — в Германии под брендом Mere, напоминает газета.
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"author_name": "Лиана Липанова",
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Dmitry Egorov
Какие они классные :) Всем бы нам так уметь работать
Andrey AntarDmitry
чем они классные? То что прикидываются эко и при этом генерят кучи мусора от своих товаров. Вон, к примеру, в 1 комплекте салата цезарь пять разных контейнеров после его потребления остается!!!
Vitaly TolstykhAndrey
И их "true" молочка под большим вопросом
Сергей Коро
Опять Родину продают.
Alexander MitryashkinСергей
Как это было в советском союзе?