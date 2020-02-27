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Торговля
Лиана Липанова
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«Вкусвилл» запланировала открыть представительство в Нидерландах Материал редакции

Сеть магазинов продолжит «традиции Советского Союза» и предложит покупателям полезные, но скоропортящиеся продукты.

  • Сеть магазинов «Вкусвилл» 6 февраля 2020 года зарегистрировала Vkusvill Netherlands B.V. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на нидерландский реестр юрлиц. Компания готовится к открытию магазинов в Европе, но конкретных планов не раскрывает, заявил её представитель.
  • Согласно реестру, Vkusvill Netherlands будет заниматься продажей продуктов питания и сопутствующих товаров в супермаркетах. По словам представителя «Вкусвилла», компания выбирала между двумя странами для открытия представительства. В Нидерландах удалось быстрее собрать команду, поэтому выбор пал на эту страну, объяснили в компании.
  • Основатель «Вкусвилла» Андрей Кривенко рассказал о планах выйти на зарубежный рынок в сентябре 2019 года. Кривенко говорил, что компания готовит проект магазина в Париже.
  • Бизнес-модель «Вкусвилла» как раз нидерландская, объяснял тогда Кривенко выход на рынок Голландии. «Может получиться, что «Вкусвилл» придёт с понятной им моделью – самоуправление команды, никакой иерархии», — пояснял Кривенко.
  • «В бывшем Советском Союзе нельзя было добавлять химикаты в пищу. С 2008 года "Вкусвилл" продолжает традиции и делает здоровую пищу основной ценностью: каждый продукт изготавливается из натуральных ингредиентов, поэтому он недолговечен, но полезен», — говорится в описании вакансии для Vkusvill Netherlands на сайте студии стартапов aimforthemoon.com.
  • Среди российских ритейлеров на зарубежный рынок выходила сеть «Светофор»: в 2018 году компания открыла магазин в Румынии, а в 2019 году — в Германии под брендом Mere, напоминает газета.

#новость #вкусвилл

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5 комментариев
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Dmitry Egorov

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Какие они классные :) Всем бы нам так уметь работать 

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Andrey Antar

Dmitry
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чем они классные? То что прикидываются эко и при этом генерят кучи мусора от своих товаров. Вон, к примеру, в 1 комплекте салата цезарь пять разных контейнеров после его потребления остается!!!

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Vitaly Tolstykh

Andrey
0

И их "true" молочка под большим вопросом

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Сергей Коро

0

Опять Родину продают.

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Alexander Mitryashkin

Сергей
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Как это было в советском союзе?

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