Торговля
Маша Цепелева

Ozon запустит страховой сервис для продавцов и владельцев ПВЗ Статьи редакции

Первые продукты планируют предложить во второй половине 2024 года.

  • Ozon решил развивать новое направление в рамках действующего бизнеса Ozon Fintech, рассказали в компании.
  • Маркетплейс запустит продукты по страхованию рисков продавцов, страхованию товаров, а также страхованию рисков для пунктов выдачи заказов.
  • Команду возглавит бывший руководитель «Росбанк Страхование» Денис Гаврилов. Ранее он руководил компанией BestInsure (страховки для путешественников) и отвечал за страхование в группе компаний BestDoctor.
  • Маркетплейс не раскрывает подробности о получении страховой лицензии. Участники рынка рассказали «Ъ», что срок её оформления может составить от полугода до года.
  • В Wildberries также заявили изданию, что рассматривают возможность запуска страховых продуктов, но подробностей не раскрыли. В «Яндекс Маркете» не ответили на вопросы об этом направлении.

#новости #ozon

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20 комментариев
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 Вадим Д.

Эх, поеупателей от пали не страхуют, расходимся.

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Wolf 4D

Ну Озон явно занимается тем, что раздувает свою капитализацию (цену акций) на пустом месте, (являясь при этом компанией входящей в Топ 5 убыточных), выжимая, все "соки" из продавцов, чтобы в моменте нарисовать приемлемый финрезультат и вбрасывая такого рода "положительные" новости "ни о чём"... Манипуляторы, одним словом.

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Борис

А точно, что Озон убыточный?

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Wolf 4D

Более чем...

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Алексей В

Зарабатывают любым доступным способом

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Andrey Chuguev

Его хоронят все кому не лень. А он вот, новые продукты предлагает и умирать вроде бы не собирается

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Альвар

Мы конечно вас застрахуем, но если склад сгорит.
Это не наш склад, мы не страховщики, мы просто рядом стояли

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Ян Лус

склад не на наш,а товар не ваш и вообще вам показалось ,его там не было, деньги? какие деньги? мы не видели никакие деньги 🤣🤣🤣

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Олег Ефремов

главное чтоб эта страховка действительно работала, а не просто так существовала

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Иван Хаманн

Ггг.... *гомерический смех*
Денис Гаврилов из Бест Доктор - это о многом говорит, кто в теме

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Юрий Петраков

это все прекрасно ,еще бы они чат с поддержкой запустили и было бы вообще хорошо.Сейчас придет тебе левый товар и сделать ты по сути ничего не можешь

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Ovechkin

Открыл свой озон, 21 февраля общался с поддержкой по поводу сертификатов. Может быть в ВБ путаете)?

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Укладчик стекловаты

Вот кто эти бесстрашные люди, открывающие ПВЗ)

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Газанова

А разве чат у них не работает? Не фанатка озона, но в последний раз брала корпус для компа, приехал погнутый. Ответили в чате почти сразу же, на следующий день курьер приехал забрал, деньги вернули. Никаких проблем собственно.

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Oleg Gorbunov

От пожара, да?

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Weeskas

А некачественных продавцов с Китая тоже застрахуют? 🤔

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Olga Barinova

Радует что развивают свои сервисы и теперь будет страховка. Причём и по страхованию рисков продавцов и по страхованию товаров и по рискам страхования для пунктов выдачи заказов...разве это плохо? Хоть пока подробностей не раскрывают, но думаю что всё будет ок.

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Иван Хаманн

Ольга, нет, не будет
Можете скринить этот комент, могу хоть на спор
Суть в том, что:
а) страх премия (цена страховки) должна быть
- минимальной (оплачивать ее будет продавец с МП, а ему чем дешевле, тем лучше)
б) в стоимость страховки влупят неслабую комиссию в пользу Озон Финтех (это очевидно)
в) у страховщиков ещё нет статы по выплатам по ПВЗ, соответственно, андеррайтеры страховщика будут считать тариф или по максимуму, или же с максимумом исключений из страховых случаев.
Резюме - Озон будет впаривать 'фантики', стабильно получая коммиссию от страховщиков, и никак не участвуя в урегулировании страховых выплат.

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неформат

резюме - примерно как и все прочие

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