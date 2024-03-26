Ozon запустит страховой сервис для продавцов и владельцев ПВЗ Статьи редакции
Первые продукты планируют предложить во второй половине 2024 года.
- Ozon решил развивать новое направление в рамках действующего бизнеса Ozon Fintech, рассказали в компании.
- Маркетплейс запустит продукты по страхованию рисков продавцов, страхованию товаров, а также страхованию рисков для пунктов выдачи заказов.
- Команду возглавит бывший руководитель «Росбанк Страхование» Денис Гаврилов. Ранее он руководил компанией BestInsure (страховки для путешественников) и отвечал за страхование в группе компаний BestDoctor.
- Маркетплейс не раскрывает подробности о получении страховой лицензии. Участники рынка рассказали «Ъ», что срок её оформления может составить от полугода до года.
- В Wildberries также заявили изданию, что рассматривают возможность запуска страховых продуктов, но подробностей не раскрыли. В «Яндекс Маркете» не ответили на вопросы об этом направлении.
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Эх, поеупателей от пали не страхуют, расходимся.
Ну Озон явно занимается тем, что раздувает свою капитализацию (цену акций) на пустом месте, (являясь при этом компанией входящей в Топ 5 убыточных), выжимая, все "соки" из продавцов, чтобы в моменте нарисовать приемлемый финрезультат и вбрасывая такого рода "положительные" новости "ни о чём"... Манипуляторы, одним словом.
А точно, что Озон убыточный?
Более чем...
Зарабатывают любым доступным способом
Его хоронят все кому не лень. А он вот, новые продукты предлагает и умирать вроде бы не собирается
Мы конечно вас застрахуем, но если склад сгорит.
Это не наш склад, мы не страховщики, мы просто рядом стояли
склад не на наш,а товар не ваш и вообще вам показалось ,его там не было, деньги? какие деньги? мы не видели никакие деньги 🤣🤣🤣
главное чтоб эта страховка действительно работала, а не просто так существовала
Ггг.... *гомерический смех*
Денис Гаврилов из Бест Доктор - это о многом говорит, кто в теме
это все прекрасно ,еще бы они чат с поддержкой запустили и было бы вообще хорошо.Сейчас придет тебе левый товар и сделать ты по сути ничего не можешь
Открыл свой озон, 21 февраля общался с поддержкой по поводу сертификатов. Может быть в ВБ путаете)?
Вот кто эти бесстрашные люди, открывающие ПВЗ)
А разве чат у них не работает? Не фанатка озона, но в последний раз брала корпус для компа, приехал погнутый. Ответили в чате почти сразу же, на следующий день курьер приехал забрал, деньги вернули. Никаких проблем собственно.
От пожара, да?
А некачественных продавцов с Китая тоже застрахуют? 🤔
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Радует что развивают свои сервисы и теперь будет страховка. Причём и по страхованию рисков продавцов и по страхованию товаров и по рискам страхования для пунктов выдачи заказов...разве это плохо? Хоть пока подробностей не раскрывают, но думаю что всё будет ок.
Ольга, нет, не будет
Можете скринить этот комент, могу хоть на спор
Суть в том, что:
а) страх премия (цена страховки) должна быть
- минимальной (оплачивать ее будет продавец с МП, а ему чем дешевле, тем лучше)
б) в стоимость страховки влупят неслабую комиссию в пользу Озон Финтех (это очевидно)
в) у страховщиков ещё нет статы по выплатам по ПВЗ, соответственно, андеррайтеры страховщика будут считать тариф или по максимуму, или же с максимумом исключений из страховых случаев.
Резюме - Озон будет впаривать 'фантики', стабильно получая коммиссию от страховщиков, и никак не участвуя в урегулировании страховых выплат.
резюме - примерно как и все прочие