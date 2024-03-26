«Магнит Маркет» начал тестировать пункты выдачи заказов в Москве Статьи редакции
KazanExpress, на базе которого развивается маркетплейс, в столице до этого не работал.
- О запуске сети ПВЗ «Магнит Маркета» в Москве сообщил отраслевой Telegram-канал Pim Solutions. Представители «Магнита» уточнили изданию Shopper's, что это тестовый проект, «говорить о полноценном запуске ещё рано».
- Пункты выдачи работают на базе магазинов «Магнита» на севере и северо-западе Москвы, забрать заказ нужно у кассира. На сайте маркетплейса при этом нет Москвы в списке доступных ПВЗ, указать город нельзя и при доставке.
- KazanExpress создан в 2017 году. Аудитория маркетплейса превышала 5 млн человек в месяц на октябрь 2023-го, сеть ПВЗ — более 500 точек в 120 городах, сообщал «Магнит». Он работал только в регионах — в Москве у него не было пунктов выдачи.
- «Магнит» закрыл сделку по покупке KazanExpress в ноябре 2023 года. Свои доли в маркетплейсе продали «AliExpress Россия», владелец казанского холдинга Fix Сергей Еремеев и основатели KazanExpress Линар Хуснуллин и Кевин Ханде.
- Ритейлер сообщал, что приложение, сайт, ПВЗ, склады и собственный транспорт маркетплейса в «ближайшие месяцы» изменят внешнее оформление и получат бренд «Магнит Маркет».
- В феврале 2024-го компания открыла первый пункт выдачи «Магнит Маркета» в Казани и возобновила регистрацию продавцов.
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И не разу не раздражает, когда в пятерочке кассир не может найти эту посылку, а потом не пропикивается штрихкод и вы уже начинаете знакомиться в очереди, чтобы хоть как-то время скоротать
ахахахаха ну идея то была хорошая, а реализация как обычно)У Кассиров работа тяжелая, нужно быть понимающими, хотя это и сложно)
Магнит это днище. На меня там однажды наорали 😳
Даже К&Б это премиум-класс по сравнению с ними.
за что наорали?
За то что я была в наушниках. 💁
Дак может тебе вопрос задавали, а ты тупила на кассе.
Ну да, эта касса не работала и им пришлось идти ко мне и включать её потому что я их не слышала. Но они всё равно хабалки. 💁
Заходит, проходит мимо всех кассиров и встаёт на пустую кассу, на предупреждения не реагирует.
В Магнит захожу исключительно редко и то если мимо иду. У нас вообще потрясающе бестолковый магазин.
такое чувство что скоро этих пвз будет больше чем людей :D
Да просто вместо магазинов будут одни пвз