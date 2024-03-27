Торговля
Маша Цепелева

«Яндекс Маркет» начнёт продавать одежду под собственной торговой маркой Статьи редакции

Её будут производить на фабриках в Китае и Узбекистане.

  • «Яндекс» в марте 2024 года подал заявки на регистрацию товарных знаков Tame, Muted и Humanform, нашёл «Ъ» в базе Роспатента. В «Яндекс Маркете» подтвердили изданию, что планируют развивать бренды одежды под собственными торговыми марками (СТМ) в среднем ценовом сегменте для взрослых и детей.
  • Одежду планируют производить «на мощностях разных фабрик», например, в Китае и Узбекистане. В компании называют fashion-направление одним из самых быстрорастущих на рынке электронной коммерции, а запуск собственных брендов связывают со стратегией расширения ассортимента.
  • Когда первая продукция появится в продаже на маркетплейсе, в компании не уточнили.
  • «Яндекс.Маркет» развивает собственные торговые марки с 2021 года. Например, продаёт электронику и бытовую технику (Tuvio), мебель и товары для дома (Pragma), детские товары (Junion), электроинструменты Nocord.
  • СТМ одежды развивают и другие маркетплейсы. Ozon в 2022 году запустил продажу одежды под брендом Hola, Lamoda в апреле 2024 года планирует выпустить одежду под брендами Nume и Mademan. «Самокат» в 2023 году запустил свою марку Arive, она продаётся на «Мегамаркете». В Wildberries рассказали, что не выпускают одежду под СТМ с 2020 года.

#новости #яндексмаркет

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18 комментариев
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 Бро

А почему заказы размещать будут в китае и узбекистане, а не на ивановской текстильной фабрике или чебоксарском трикотаже?

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Драка вегетарианца с людоедом

Потому что при переходе к постиндустриальной экономике текстильная промышленность умирает одной из первых

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Денис

Скорее всего оправдать будущую цену

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Юрий Б.

Новость про одежду без единой картинки

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Роман
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Влад

В марте 2024 года только патент подали. Ещё даже рендеры никто не успел сделать. Какие картинки вам нужны?

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Юрий Б.

Какие-нибудь

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Паша

Какая нибудь

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ZIPA

Тогда пусть и новости не пишут раз не готовы!

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editor

Ну это по качеству - производство домашних пижам, в лучшем случае. Узбекские свитшоты даже в руках держал.)

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Маргарита Смоловая

пижамы, как раз для тех кто работает дома

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Mikhail Dragunov

Прокладки, презервативы, хлебозавод, колбасный цех...
Не благодарите за идеи Яндекс)))
Пиздец и смех и грех))

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ZIPA

Я.гондон?

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Слегка Придурковатый

Оказывается, по-китайски "Яндекс" будет 揚德克斯。
А по-узбекски - Yandex.

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местный житель

Не матерись тут

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Zloy Sniper

Яндексу, как разносторонне-жадной компании, стоит обратить внимание на производство алкоголя и табака. Там тоже большие деньги крутятся.

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Роман Якушин

Не поделились печеньем с вами?

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Микс из мусоровоза

Кстати электроинструмент ничего так у них пока что…когда конкуренты свалят, можно и качество понизить и цену повысить.

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15 комментариев
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