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Торговля
Лиана Липанова
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Пользователи заблокированного Telegram потратили более 1 млрд рублей на товары по ссылкам из мессенджера в 2019 году Материал редакции

Telegram — третий по популярности мессенджер в России, но в остальных пользователи предпочитают общаться, а не совершать покупки.

14 комментариев
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Пользователи официально заблокированного в России Telegram потратили 1,1 млрд рублей на товары по ссылкам из мессенджера в 2019 году — на 196% больше чем в 2018 году. Об этом vc.ru сообщили в рекламной сети Admitad.

Аналитики Admitad проанализировали данные о 8 млн онлайн-заказов через партнёрскую сеть компании за 2019 год. Речь идёт о CPA-сети, которая позволяет зарабатывать на отчислениях за переход пользователя по ссылке на сайт, разрекламированный в блоге.

Telegram — третий по популярности мессенджер в России, пишет издание. Во второй половине 2019 года российская аудитория Telegram достигла 20,2 млн человек в месяц, следует из данных Mediascope, которые приводит РБК.

На первом месте WhatsApp с 66,7 млн пользователей, на втором — Viber с 36 млн. При этом в WhatsApp и Viber пользователи больше предпочитают общаться, чем совершать покупки, отмечают в Admitad.

Общий объём продаж через новые медиаканалы, включая блоги, соцсети, мессенджеры и YouTube, Admitad оценил в 8,3 млрд рублей. Продажи через традиционные онлайн-каналы (агрегаторы, купонные сайты и другие), за исключением контекстной рекламы, составили 86,4 млрд рублей в 2019 году.

#новость #telegram

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14 комментариев
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Ксения Горева

7

Это они еще закладки не пересчитывали. 

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Den Zomann

3

Пользуюсь телеграмм и даже не знал что он заблокирован.

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Evgeniy Sanakov

1

Телеграм заблокирован?

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Zebediah Killgrave

0

Кто-то создаёт почву для успешного запуска TON.

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Юлия Самойленко

Zebediah
0

Очень похоже(( Они могут подтвердить такое заявление документально? Спс))

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Zebediah Killgrave

Юлия
1

Нет сомнений в этой информации. Даже есть ощущение, что цифра сильно занижена. Телеграм — основная площадка для литья трафика на букмекерские конторы, онлайн-казино и другие сомнительные проекты.

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Zebediah Killgrave

Zebediah
1

Слово «товары» у статье лишнее. Просто потратили.

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Сергей Щукин

Zebediah
0

Не бывает лишних слов. Адмитад - это СРА сеть - они наливают траф на товары, а не 1хбет и азинотритопора.

Именно поэтому в статье используется слово "товары". Данных по потраченным деньгам на наркотики и рокэнролл у Адмитада просто нет.

Так что, ПОЛНЫЙ объём потраченных денег - наверняка больше, но при чём тут это, если заметка конкретно про еком?

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Юлия Самойленко

Юлия
0

Добавлю, по TG - переходы есть, а реальных заказов мало.Зато рекламщиков набежало, что заспамили почту, плюс фиксировали попытки взлома. При эконом подсчёте у клиента, за полгода 2019, реклама еле отбилась.((

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Алексей Федин

0

Вопрос  - потратили. Это чеки ККМ пробитые в телеграмме?

 

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Rustam Mamasydykov

0

А кто понял как в статье автор определил сумму потраченную по ссылкам в Телеграмме. Т.е. как статистику вели?

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Олег

Rustam
0

А по факсу не пробовал?

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Zebediah Killgrave

Олег
0

Только по пейджеру.

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Вел Колдин

Rustam
0

не автор определял, а адмитад. 

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