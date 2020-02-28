Telegram — третий по популярности мессенджер в России, но в остальных пользователи предпочитают общаться, а не совершать покупки.

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Пользователи официально заблокированного в России Telegram потратили 1,1 млрд рублей на товары по ссылкам из мессенджера в 2019 году — на 196% больше чем в 2018 году. Об этом vc.ru сообщили в рекламной сети Admitad.

Аналитики Admitad проанализировали данные о 8 млн онлайн-заказов через партнёрскую сеть компании за 2019 год. Речь идёт о CPA-сети, которая позволяет зарабатывать на отчислениях за переход пользователя по ссылке на сайт, разрекламированный в блоге.

Telegram — третий по популярности мессенджер в России, пишет издание. Во второй половине 2019 года российская аудитория Telegram достигла 20,2 млн человек в месяц, следует из данных Mediascope, которые приводит РБК.

На первом месте WhatsApp с 66,7 млн пользователей, на втором — Viber с 36 млн. При этом в WhatsApp и Viber пользователи больше предпочитают общаться, чем совершать покупки, отмечают в Admitad.